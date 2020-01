Biografia • Il bello della diretta

Nato a Catania il 14 novembre 1952, giornalista e conduttore, Michele Cucuzza è padre di due bambine a cui è molto affezionato, Carlotta e Matilde. Laureato in Lettere, giornalista professionista dal 1979, esordisce a Milano a Radio Popolare, storica emittente milanese. Approda in Rai nel 1985, dove realizza più di mille servizi per i telegiornali della rete. Inquadrato infatti nella redazione cronaca del TG2, realizza continuamente servizi e collegamenti in diretta su fatti di attualità in Italia e all'estero, fra cui, memorabili, i funerali della principessa Diana e, da Calcutta, i funerali di Madre Teresa.

In precedenza aveva però già realizzato servizi nell'Europa dell'est nel periodo della caduta del muro (Polonia, Ungheria, ex Cecoslovacchia), in Arabia Saudita dopo l'invasione del Kuwait e negli Stati Uniti all'epoca della prima campagna elettorale che si concluse con la vittoria di Clinton.

A Parigi ha poi coperto diversi avvenimenti, a più riprese: dal bicentenario della rivoluzione dell'89 ai vertici politico-diplomatici all'epoca della crisi del golfo, ai summit del G7, alle elezioni presidenziali del '96.

Per molti anni, dunque, Michele Cucuzza è stato uno dei protagonisti del Telegiornale, condotto con impeccabile professionalità, a cui si successivamente affiancata anche la conduzione della rubrica di approfondimento "Pegaso". Poi, qualche anno fa, la svolta. La sua partecipazione al programma comico "La Posta del cuore" segna infatti il suo l'esordio nel mondo della spettacolo. Qui Cucuzza, coaudiuvato dall'autrice e conduttrice della trasmissione Sabina Guzzanti, accetta di recitare la parte di se stesso, inscenando di volta in volta "gag" basate sulla presunta rottura del suo rapporto con l'immaginaria fidanzata Cinzia Pandolfi. L'autoironia del suo intervento sfugge ai dirigenti Rai che lo reclutano subito per la conduzione giornaliera di "La vita in diretta", programma pomeridiano di ampio respiro. Dall'ottobre 1998, il giornalista è dunque legato a doppio filo al nome di questa trasmissione, inizialmente diffusa su RaiDue, poi promossa sulla più importante RaiUno. Il rotocalco d'informazione, grazia all'ammaliante giornalista e al solido staff alle spalle, si rivela subito campione di ascolti.

Nel maggio 1999 conduce su RaiUno, insieme a Katia Ricciarelli e Gianfranco D'Angelo, il programma di intrattenimento serale "Segreti e... bugie", di Raffaella Carrà, Sergio Japino, Giovanni Benincasa e Fabio Di Iorio.

Il 25 dicembre 1999 conduce invece un'edizione speciale di "La vita in diretta", pensata per festeggiare il Natale con il suo pubblico. Nel 2000 ancora la cronaca, lo spettacolo, il divertimento con "La vita in diretta", ora appunto su RaiUno.

Ormai il suo ruolo nel fare spettacolo spazia a tutto campo. Infaticabile, nel dicembre 2000 conduce, con Luisa Corna, lo spettacolo "Sanremo si nasce". Particolarmente sensibile all'impegno sociale, Michele Cucuzza è testimonial dell'associazione "Attivecomeprima", che lavora a sostegno delle donne colpite dal cancro. Molto vicino e sensibile a Telethon, ha condotto per tre anni consecutivi il telegiornale informativo e partecipato attivamente alla maratona televisiva.

A settembre 2001 presiede la commissione tecnica di Miss Italia. Sempre nello stesso mese inizia a condurre l'edizione 2001-2002 di "La vita in diretta". Nell'edizione di Miss Italia 2002 è nuovamente il presidente della giuria tecnica; e nel settembre dello stesso anno torna alla guida dell'edizione 2002-2003 del suo programma d'elezione, di cui è il vero e proprio mattatore. Il format conta ormai un numero notevolissimo di "aficionados", grazie alla sua formula accattivante che miscela diverse componenti e argomenti sempre in presa diretta con l'attualità. "La vita in diretta" ha infatti la capacità di unire cronaca, attualità, inchieste e grandi avvenimenti, ma anche gossip, cronaca rosa, incontri con i personaggi della televisione, del cinema, della musica e dello sport.

Nel 2007 "compie" dieci anni di conduzione de "La vita in diretta"; nel mese di giugno dello stesso anno viene eletto cittadino onorario di Grammichele (CT), luogo di nascita della madre. Nel mese di ottobre ha pubblicati "Sotto i 40. Storie di giovani in un paese vecchio" (Donzelli).