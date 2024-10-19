Max Pezzali
Biografia • Teen pop ''Made in Italy''
Massimo Pezzali nasce a Pavia il 14 novembre 1967. Tra le aule e i corridoi del liceo scientifico, Max insieme all'amico Mauro Repetto dà vita al progetto "883". La musica è la grande passione di entrambe. È in questo periodo che cominciano a comporre le prime canzoni.
Dopo aver inviato alcuni provini a Radio Deejay, nel 1991 registrano una demo contenente il brano "Non me la menare"; il nastro viene lasciato nella portineria del noto talent-scout Claudio Cecchetto che, dopo aver ascoltato il pezzo, non tarda a contattare i due ragazzi. Non passa molto tempo e gli 883 esordiscono al Festival di Castrocaro con la canzone di quel nastro.
Nel 1992 vede la luce "Hanno ucciso l'uomo ragno", il loro primo album. Il successo è incredibile quanto inaspettato: il disco raggiunge in breve 600.000 copie e il primo posto nelle classifiche. La musica è allegra e orecchiabile, i testi sono schietti e sinceri nella loro semplicità. La title-track colpisce nel segno e trascina: il mito dell'Uomo ragno è amatissimo dai giovani e l'originalità degli 883 è quanto più necessario servisse a rinfrescare il panorama della musica pop italiana del momento.
Il linguaggio e le tematiche sono quelle degli adolescenti: la discoteca, la ragazza snob che non ti caga, il motorino, lo sfigato di turno, gli amori scombinati, il bar. Sempre tenendo alti i valori che più contano per i ragazzi: l'amicizia su tutti.
Il tono è diretto, confidenziale, da cantastorie di provincia sincero e genuino: Max strizza l'occhiolino ai giovani mescolandosi tra loro, vestendo ora i panni dell'amico più grande, ora quelli del compagno ripetente che ti porta la sua esperienza. Anche a una certa età il cantautore pavese sa benissimo come muoversi tra il popolo dei teenager.
Come accade spesso alle novità musicali, gli 883 - a detta di alcuni - rischiano di essere un fenomeno passeggero, ma Max Pezzali avrà modo di smentire queste voci con la costanza dei numeri e della qualità del suo lavoro.
Dopo aver vinto il concorso "Vota la voce" (referendum popolare di "Sorrisi e Canzoni") come gruppo rivelazione dell'anno, il duo si rimette subito al lavoro per il secondo album. Esce "Nord Sud Ovest Est" (1993), un disco che replica e supera il successo del precedente. I volti di Max Pezzali e Repetto rimbalzano dal Festivalbar dentro le case di milioni di italiani: la popolarità cresce. Di lì a poco, in coppia con Fiorello, Max Pezzali vince il "Festival Italiano", su Canale5 con il cantatissimo brano "Come mai". Più di mezza Italia balla o canta almeno uno dei ritornelli degli 883.
Quando tutto sembra andare a gonfie vele arriva, come una doccia fredda, la rottura: Mauro decide di mollare. Si trasferisce a Los Angeles per seguire senza successo la strada del cinema; torna poi in Italia per tentare una carriera musicale da solista, ma non decolla. Sparisce dalle scene.
Max Pezzali, rimasto solo, non rinuncia al nome "883": deve e vuole dimostrare che può farcela. È il 1995: senza pensarci due volte Max partecipa al Festival di Sanremo. Ottiene un più che discreto quinto posto con "Senza averti qui"; scrive inoltre il brano "Finalmente tu" con cui l'amico e collega Fiorello arriva ottavo.
Il brano di Sanremo anticipa il nuovo disco "La donna, il sogno & il grande incubo", che ancora una volta guadagna le vette della top-ten italiana.
I nuovi 883 sono composti dal suo leader Max Pezzali e da una una band di ben nove elementi (inizialmente ai cori vi sono le sorelle Paola e Chiara, poi diventate note in tutta Europa con i loro successi): nel 1995 gli 883 vincono il Festivalbar e iniziano il loro primo tour.
La "Regola dell'amico" è il tormentone del 1997 che precede il disco "La dura legge del gol": il brano viene premiato con il Telegatto come migliore canzone dell'estate.
Nel 1998 è la volta di "Jolly Blu", un film autobiografico, e di "Stessa storia, stesso posto, stesso bar", un libro scritto da Max Pezzali sul periodo precedente l'esperienza musicale.
Di Montecarlo nel 1999 arriva il prestigioso riconoscimento internazionale del "World Music Award" come "Best-selling italian artist/group" cui segue nel mese di ottobre dello stesso anno, il sesto album: "Grazie mille".
Il 2000 vede gli 883 impegnati in giro per l'Europa con un tour che attraversa Austria, Germania e Svizzera, oltre che l'uscita di un greatest hits.
La popolarità è alle stelle: il 2001 è un altro anno magico. Da un sondaggio (Abacus) Max Pezzali e gli 883 risultano i cantanti "più conosciuti e seguiti" dai giovani italiani tra i 14 ed i 24 anni, più di Madonna, per fare un paragaone significativo. Nel mese di marzo gli 883 sono protagonisti di un tour trionfale con Eros Ramazzotti, per tutta la Germania. A giugno esce "Uno in più": il disco entra direttamente alla posizione numero 1 dei più venduti in Italia. L'estate vede Max e la band protagonisti con "Bella vera" e "La lunga estate caldissima" (i due videoclip, girati a Los Angeles, sono opera dei Manetti Bros.).
Max Pezzali viene scelto dalla Disney per adattare e interpretare la colonna sonora del film di Natale (2002) "Treasure planet - Il pianeta del tesoro" (interpretato nella versione originale da John Rzeznik dei Goo Goo Dolls). La canzone "Ci sono anch'io" esce prima come singolo e poi nella raccolta delle canzoni d'amore "LoveLife", di cui fa parte anche l'inedita "Quello che capita".
Per gli 883 si chiude un capitolo: Max Pezzali decide di abbandonare il nome "883". D'ora in avanti sarà semplicemente "Max Pezzali".
Anticipato dal singolo "Lo strano percorso", viene pubblicato il nuovo album di "Il mondo insieme a te" (2004). Tutte le canzoni sono state scritte da Max Pezzali, che "debutta" in copertina con il proprio nome, al posto del noto logo 883. Le prime 30.000 copie sono numerate e comprendono un DVD con i videoclips - da "Hanno ucciso l'uomo ragno" a "Quello che capita" - che raccontano la storia dagli 883 a Max Pezzali. La produzione dell'album è stata ancora affidata alla coppia storica Peroni-Guarnerio (da sempre collaboratori del progetto insieme a Claudio Cecchetto) ai quali si sono aggiunti, per la finalizzazione del disco, Claudio Guidetti (produttore musicale di Eros Ramazzotti) e Michele Canova (produttore musicale di Tiziano Ferro).
Una curiosità: come spesso hanno avuto modo di raccontare Maurizio Costanzo e la compagna Maria De Filippi, nei primi tempi della loro amicizia lui le inviava dei fiori e il ragazzo che si occupava della consegna era proprio il giovane Max Pezzali.
Nel 2007 esce il disco "Time Out" mentre l'anno dopo il disco dal vivo "Max Live! 2008". Torna sul palco della manifestazione canora più importante in Italia per l'edizione del Festival di Sanremo 2011 con il brano "Il mio secondo tempo".
Frasi di Max Pezzali
Forse un giorno si scoprirà che da qualche parte esiste un piccolo gene, simpatico ma a volte un po' rompicoglioni, che invoglia, stimola e spinge alcuni di noi a riunirsi nei bar.
Un assioma: a Pavia si divertono TUTTI gli studenti tranne quelli del posto.
Qualcuno d'importante ha detto che non ha senso vivere la vita se non si ha modo di raccontarla. O forse non lo ha detto nessuno, e a dire il vero non è neanche 'sto granché come aforisma. Però penso contenga un fondo di verità: se non la organizziamo in una struttura narrativa, in una griglia logica che gli dia un significato, la nostra esistenza è solo un susseguirsi di episodi più o meno casuali. I racconti di guerra dei nonni, le fotografie dei giapponesi sotto la Torre di Pisa, i tatuaggi per gli amori finiti male, i filmini della Prima Comunione, sono tutti tentativi di scrivere una sceneggiatura, di dividere in capitoli la nostra vita in modo che le esperienza belle e brutte, le persone care e quelle incrociate per un istante, i luoghi attraversati durante il viaggio e le emozioni provate non vadano perdute per sempre "come lacrime nella pioggia". Perdonate la citazione scontata.
Ti ho cercata in mezzo ai volti che vedevo intorno a me | più credevo di trovarti più eri inafferrabile | ogni tanto m'illudevo fossi veramente tu | e sentivo la tua voce anche se già non c'eri più.
Ed il tempo se ne andò con te | tra i rimpianti e le lacrime | e i ricordi e la felicità | e l'Amore che non tornerà.
Le stagioni poi passarono | i ricordi se ne andarono | restò solo la malinconia | dell'Amore che è fuggito via.
In ogni viaggio trovati una storia da imparare, poi quando torni la racconterai. Ogni tanto buttati a caso in un bar, siediti ad un tavolo in penombra ed ascolta che cosa dicon le persone.
Ricordati chi sei, ricordati da dove vieni, ricorda il tuo passato senza subirlo mai.
Sostieni le tue opinioni senza giudicare | e se vorrai cambiare idea la cambierai.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Max Pezzali
Foto e immagini di Max Pezzali
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Max Pezzali. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Max Pezzali.
Dedica per matrimonio
Ciao Max,
scrivo qui non avendo trovato altro modo per chiederTi di realizzare un mio piccolo grande desiderio: una dedica d’Amore per mio fratello Vincenzo e mia Cognata Jennifer per il loro matrimonio, che si terrà a settembre... ti ringrazio mille se riuscirai a realizzare questo desiderio
Dedica d’Amore ❤️
Ciao Max,
scrivo qui non avendo trovato altro modo per chiederTi di realizzare un mio piccolo grande desiderio: una dedica d’Amore per l’Uomo della mia vita. Se solo potessi dirlo al concerto del 2 settembre che si terrà a Roma, dove parteciperemo insieme per il trentennale della Tua straordinaria carriera, vorrei dicessi che, dal profondo del mio Amore, ❤️Antonio ❤️ rappresenta tutto per me. Magari per introdurre “Una canzone d’amore” solo per Lui ❤️. Grazie Max,
Elisabetta.
Auguri di compleanno
Ciao Max vorrei chiederti un favore. tra 2 mesi mia figlia con la quale sono venuto insieme al tuo concerto, compie 18 anni e mi farebbe piacere ricevere gli auguri da parte tua. Vorrei fargli un video con la tua sorpresa. Lei è una tua grandissima fans e non hai idea di quanto ci farebbe piacere un tuo messaggio. Miavfigpia si chiama DESIREE. spero mi leggerai Max
Ciao Max, mio marito compie 40 anni a maggio, tuo primo fan! Gli faresti gli auguri di buon compleanno?
Ciao Max, ti conosco da tantissimi anni, mio zio aveva il Bar accanto al negozio di fiori dei tuoi, io ero una bambina.. mi ricordo che eri fidanzato con Luciana, che lavorara se non sbaglio nel negozio dei tuoi. Ad Aprile mi sposero'a Garlasco e siccome adoro le tutte le tue canzoni, mi piacerebbe averti li anche solo per una canzone... ma so che e' un sogno irraggiungibile... 🙏❤
Che figata
Quanto mi son divertito con le tue canzoni... grazie grazie grazie... ancora oggi le ascolto dopo 30 anni... a tutto volume e le canticchio... mia figlia adora "La regina del Celebrità"... ❤❤❤❤❤ ciao Max.
Buongiorno Sig. Massimo
Mi chiamo Nicola Marra, ho lasciato la mia mail, non so come fare per contattarLa, vorrei se possibile sapere se si potrebbe avere una Sua esibizione, dietro compenso ovviamente e come posso organizzare la cosa.
La prego di contattarmi anche per telefono se vuole al 392------- per darmi almeno una risposta
La ringrazio e Le chiedo scusa per il disturbo
Con ossequio
Nicola Marra
Buongiorno Max
mia figlia compie 30 anni il px 12 dicembre, fin da piccola ascoltavamo le tue canzoni che per lei sono state di aiuto, nell'adolescenza segnata da varie difficoltà anche di salute.
Mi piacerebbe farle una sorpresa che so bene sarebbe davvero un super regalo… se fosse possibile avere una tua telefonata o un messaggio di auguri.
Non ho Fb e quindi non so come altro fare per contattarti. Spero che ti arrivi questo messaggio e che tu possa realizzare questa richiesta.
Il mio contatto è 329-------.
Ti ringrazio per la tua carriera e per il modo di porti con i giovani. La musica è davvero potente specialmente se chi la suona e canta ha un cuore bello come il tuo.
Grazie
chiara
Grazie mille Max, per le tue canzoni,
riesco a vivere tramite la tua musica ricordi che ho vissuto con mio fratello, sono passati ormai 27 anni dalla sua scomparsa,
per quanto sia strano riesco a vivere i ricordi con emozioni.. e ferite nel cuore, l "istante che ho passato... ricordando,.. e riversando pianti nel cuore,.. nel tacere di giornate grigie
Ciao max mi permetto di darti del tu perchè sei come uno di famiglia sei il nostro cantante preferito.
Vorchiederti un immenso favore mio figlio si sposa il 3 settembre e lui e la sua futura moglie sono pazzi di te sarebbe un sogno per loro averti al loro matrimonio anche solo per una canzone, o se non fosse possibile anche un videomessaggio. So di chiederti troppo ma è una richiesta e capirò se non fosse fattibile.
Grazie anche solo se leggerai il mio messaggio.
Max Pezzali è il mio cantante preferito da quando ho ascoltato la sua canzone. Lo adoro. Con le sue semplici parole riesce ad entrare nel cuore. Mitico.
Fantastico...
Max ti ho scoperto attraverso i miei figli... trovo che le tue canzoni rispecchiano tutte le generazioni... spero, presto, di assistre ad un tuo concerto CIAOOO
Max è semplicemente 1 grande, le sue canzoni vanno bene x qualsiasi occasione ( disco, dichiarazione d' amore....), sono sempre belle e intramontabiliXD
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Claudio Cecchetto Costanza Fiorello Paola E Chiara Madonna Eros Ramazzotti Disney Tiziano Ferro Maurizio Costanzo Maria De Filippi Sanremo 2011 Sanremo 2011 Musica
Persone famose nate lo stesso giorno di Max Pezzali
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1967
Caricamento in corso...
Ringraziamento