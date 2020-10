Biografia

Isaac Liev Schreiber nasce il 4 ottobre del 1967 a San Francisco, nella California settentrionale, figlio di Heather Milgran, pittrice statunitense di origini ebraiche, e di Tell Schreiber, regista e attore teatrale americano.

Cresciuto in Canada, in seguito alla separazione dei genitori decide di andare a vivere a New York, dove rivela un notevole interesse per la scrittura di testi per il teatro.

Dopo aver seguito un seminario con l'attrice Amanda Peet, frequenta la Royal Academy of Dramatic Art, e, nel 1992, si laurea alla Yale School of Drama.

I primi lavori tra teatro e cinema

In teatro, lavora a Broadway impegnato in classici shakespeariani come "Otello", "Amleto" e "La tempesta", mentre al cinema debutta nella commedia di Nora Ephron "Mixed Nuts" (titolo italiano: "Agenzia Salvagente"), nel 1994.

L'anno successivo torna sul grande schermo in "Denise Calls Up" ("Hello Denise!"), per la regia di Hal Salwen, per poi essere diretto da Antonia Bird in "Mad Love" ("Una folle stagione d'amore") e da Daisy von Scherler Mayer in "Party Girl".

Nel 1996 recita per Greg Mottola in "The Daytrippers" ("L'amante in città") e per Nicole Holofcener in "Walking and Talking" ("Parlando e sparlando"), ma partecipa anche al film di Ron Howard "Ransom" ("Ransom - Il riscatto") e a "Big Night", diretto da Stanley Tucci e Campbell Scott. Liev Schreiber interpreta il ruolo di Cotton Weary in "Scream" e in "Scream 2", di Wes Craven, per poi far parte del cast di "Phantoms", di Joe Chappelle.

È il 1998, anno in cui Schreiber appare anche in "Sphere" ("Sfera"), di Barry Levinson, e in "Twilight", di Robert Benton, oltre a prestare la voce a "Desert Blue", di Morgan Freeman. Nel 1999 l'attore californiano recita in "A Walk on the Moon" ("A Walk on the Moon - Complice la luna"), di Tony Goldwyn, e in "Jakob the Liar" ("Jakob il bugiardo"), di Peter Kassovitz, ma anche in "Spring Forward", di Tom Gilroy, e a "The Hurricane" ("Hurricane - Il grido dell'innocenza"), di Norman Jewison.

Altri progetti

Nello stesso periodo, in un'intervista rilasciata al "The New Yorker", rivela di non essere sicuro di voler rimanere un attore per il resto della propria vita. Alla fine degli anni Novanta cerca di produrre e dirigere un adattamento cinematografico de "Il mercante di Venezia" con protagonista Dustin Hoffman, ma senza successo, e nel frattempo comincia a scrivere una sceneggiatura a proposito del suo rapporto con il suo nonno ucraino: un progetto che, tuttavia, abbandona nel momento in cui legge il racconto di Jonathan Safran Foer "Everything Is Illuminated" e si rende conto che Foer aveva già scritto il meglio possibile.

Gli anni 2000

Nel 2002 Liev Schreiber recita a teatro al fianco di Sigourney Weaver nell'opera di Neil LaBute "The Mercy Seat", Off Broadway, ottenendo un successo di pubblico e di critica importante.

Nella primavera del 2005 esordisce come regista cinematografico portando sul grande schermo un adattamento del libro di Foer, mentre a teatro veste i panni di Richard Roma in "Glengarry Glen Ross", remake dell'opera di David Mamet vincitrice del Premio Pulitzer: grazie a questo ruolo, ottiene un Tony Award per la Best Performance by a Featured Actor in a Play.

Nel 2006 viene invitato a entrare a far parte dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, e nell'autunno dello stesso anno dirige e interpreta 2006 "Join the Fight", nell'ambito di una campagna contro l'Aids (tra le altre star coinvolte nel progetto ci sono anche Tony Kushner, Calvin Klein e Naomi Watts).

Nel frattempo, è sul grande schermo in "The Painted Veil" ("Il velo dipinto"), accanto a Edward Norton, prestando il volto al personaggio di Charlie Townsend, e in "The Omen" ("Omen - Il presagio"), remake di un film omonimo uscito trent'anni prima. Appare anche in televisione, nella serie tv della CBS "CSI: Crime Scene Investigation", vestendo i panni di Michael Keppler, personaggio che prende momentaneamente il posto di Gil Grissom (interpretato da William Petersen).

Nel 2007 Schreiber è al cinema con "Love in the Time of Cholera" ("L'amore ai tempi del colera"), diretto da Mike Newell, mentre l'anno successivo fa parte del cast di "Defiance" ("Defiance - I giorni del coraggio"), per la regia di Edward Zick. Nel 2009 viene diretto da Gavin Hood in "X-Men Origins: Wolverine" ("X-Men le origini - Wolverine"), al fianco di Hugh Jackman e Ryan Reynolds, e da Ang Lee in "Taking Woodstock" ("Motel Woodstock").

L'anno successivo torna sul grande schermo con "Salt", di Phillip Noyce, con "Every Day", di Richard Levine, e con "Repo Men", di Miguel Sapochnik.

Vita privata

Liev Schreiber ha una sorellastra e quattro fratellastri: Max, Charles, Will e Pablo, quast'ultimo nato da una relazione del padre e anch'egli attore. È stato legato sentimentalmente all'attrice Kristin Davis. Convive con l'attrice Naomi Watts, con cui ha avuto due figli: il 26 luglio 2007 è nato Alexander Pete (detto Sasha: in russo è vezzeggiativo del nome) e il 13 dicembre 2008 è nato Samuel Kai.

Gli anni 2010