Biografia

Paola Barale nasce a Fossano (Cuneo) il giorno 28 aprile 1967. Inizia a lavorare in televisione come "littorina" del programma Odiens di Antonio Ricci. È stata definita per molti anni la sosia di Madonna, con riferimento al look del periodo True Blue.

Dopo un provino nell'autunno del 1989, diventa la valletta ufficiale di Mike Bongiorno in diverse sue trasmissioni, tra cui "La ruota della fortuna" (dal 1989 al 1995), "Tutti per uno" (1992-1993), "Festival Italiano" (1993), "La ruota d'oro" (1994-1995).

Nella stagione 1994/1995 conduce "Grandi magazzini", al mattino, con Marco Predolin e Natalia Estrada il primo programma dedicato alle televendite. Nella primavera del 1995 conduce insieme a Gerry Scotti lo speciale di San Valentino "Una sera c'incontrammo", lo speciale dedicato ai cento anni del cinema "I magnifici dieci" e la serata "Stelle a 4 zampe" (che condurrà anche nel 1996).

Nell'estate del 1995 conduce con Claudio Cecchetto "Un disco per l'estate", mentre in autunno presenta, insieme a Gerry Scotti, "La sai l'ultima?".

Successivamente, nel 1996, affianca Luca Barbareschi ne Il Grande Bluff e conduce con Fiorello Un disco per l'estate. Nell'autunno è tra i protagonisti della sit-com Cascina Vianello.

Il periodo di Buona domenica [modifica]

Dal 1996 al 2001 è nel cast fisso di "Buona Domenica". Nel 1998 sposa il ballerino Gianni Sperti, da cui si separa però nel 2002. Nel 1999 vince il Telegatto come personaggio femminile dell'anno e posa nuda per il calendario sexy 2000 della rivista GQ.

Gli anni 2000

Nell'autunno del 2000 conduce lo show "Macchemù" e conduce con Massimo Lopez l'edizione felina di "Stelle a 4 zampe". Nel 2001 partecipa a Zelig su Italia 1 con Max Pisu e viene ospitata da Giorgio Panariello a "Torno Sabato". Nel febbraio del 2002 Paola Barale è protagonista di una "carrambata" nel famoso programma Carramba che sorpresa, condotto da Raffaella Carrà.

Nel 2002 affianca Pippo Baudo nelle tre puntate speciali di "Numero Uno" e conduce su Rai 2 "Un disco per l'estate", la puntata pilota di uno show intitolato "Ce la fai", il "Premio per la fiction Telegrolle" trasmesso su Raisat e Rai 2 con Max Pisu e a settembre è tra il cast di "Quelli che il calcio", trasmissione sportiva di Rai 2.

Nel gennaio del 2003 partecipa al programma di Carlo Conti "I raccomandati" segnalando Mauro, il suo parrucchiere. Nel 2004 realizza il docureality Film privato, assieme al suo compagno Raz Degan, in onda su Italia 1. Sulla stessa rete presenta anche Milano Rocking Fashion.

Paola Barale nella seconda metà degli anni 2000

Nella stagione 2005/2006 partecipa come ospite a Buona Domenica. Nel 2006 gira il cortometraggio Broadcast, regia di Laura Chiossone, per cui vince alcuni premi, tra cui quello di miglior attrice protagonista al Murgia Film Festival e quello per la migliore interpretazione al Siena International Film Festival.

Nel 2008 è nel cast del film "Colpo d'occhio", per la regia di Sergio Rubini. Sempre nel 2008 diventa l'inviata in Sudafrica della terza edizione del reality show "La talpa", condotto da Paola Perego su Italia Uno. Nel 2009 ricopre il ruolo di giurata nel reality show "Vuoi ballare con me?", condotto da Lorella Cuccarini su Sky Uno.

Nel 2010 affianca Enrico Papi nella conduzione de "La pupa e il secchione", su Italia 1 mentre nel 2012 torna alla conduzione, sulla stessa rete, come nuova conduttrice di "Mistero".

Televisione

2012: Mistero

2009: Buona la prima, regia di Rinaldo Gaspari - Guest star

2009: I Cesaroni 3, regia di Stefano Vicario e Francesco Pavolini - Serie TV - Guest star

2005/2006: "Buona Domenica", Canale 5.

2004: "Milano Rocking Fashion", Italia 1.

2004: "Film Privato", docureality, realizzato da Paola Barale e Raz Degan, Italia 1.

2003: "Ce la fai", Rai Due.

2003: "Un disco per l'estate", Rai Due.

2003: "Speciale Gala dell'Eredità", Rai Uno.

2002: "Premio per la fiction Telegrolle 2002", Raisat, Rai Due.

2002: "Un disco per l'estate", Rai Due.

2002: " Speciale Numero Uno", Rai Uno.

2001: "Zelig", Italia 1.

2000: "Macchemù", Italia 1.

2000: "Speciale Macchemù" Italia 1.

1996: Cascina Vianello, regia di Paolo Zenatello - Miniserie TV

1996: "Un disco per l'estate", Canale 5.

1996/2001: "Buona Domenica" Canale 5.

1996: "Il grande Bluff", Canale 5.

1995: "La sai l'ultima", Canale 5.

1992: "Un disco per l'estate", Rai Uno.

1991: "Speciale San Valentino" , Canale 5.

1990: "Stelle a quattro zampe", Canale 5.

1989/1995: "La ruota della fortuna", Rete4.

1988: "Odiens", Canale 5.

Filmografia

2008: Colpo d'occhio, regia di Sergio Rubini - Film

Premi

Aprile 2007: per il cortometraggio "Broadcast", "Reggio Calabria FilmFest", con menzione speciale.

Novembre 2006: per "Broadcast", al "Siena International Film Festival", premio come migliore interpretazione.

Luglio 2006: per "Broadcast", al "Murgia Film Festival", premio come miglior attrice protagonista.

1999: Telegatto come miglior personaggio femminile dell'anno

Cortometraggi

2006: cortometraggio "Broadcast", regia di Laura Chiossone.

Testimonial

2005/2006: campagna pubblicitaria "Glenfield".

2003/2004: campagna pubblicitaria Blumarine per l'Italia.

2003/2004: campagna pubblicitaria "Aldo Coppola".

2003: testimonial gioielli "Naif".

2001/2003: campagna pubblicitaria "Kreo".

2001/2005: campagna pubblicitaria internazionale degli occhiali "Vogue".

2000/2003: campagna pubblicitaria gioielli "Recarlo".

2000/2001: campagna pubblicitaria "Aldo Coppola".

2000/2002: campagna pubblicitaria De Agostini "Per essere Bellissima".

1999: Calendario "GQ 2000", foto di Fabrizio Ferri.

1997/1998: campagna pubblicitaria "Lepel".