Nel 2016, Enrico Papi viene scelto come concorrente per l'undicesima edizione di " Ballando con le stelle ", lo show condotto su Raiuno da Milly Carlucci , in cui danza in coppia con la campionessa italiana ed internazionale Ornella Boccafoschi .

Nell'autunno del 2010 conduce su Italia 1 "Transformat", programma che ha inventato in prima persona e che viene riproposto anche due anni più tardi. Nel 2014, invece, è al comando di "Top One", un altro game show di Italia 1, ambientato in un parco divertimenti.

1 di 10

Frasi di Enrico Papi

3 fotografie

Foto e immagini di Enrico Papi

Video Enrico Papi

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Ivan Graziani Fiorella Mannoia Giancarlo Magalli Vittorio Sgarbi Gerry Scotti Alba Parietti Cristina Parodi Maurizio Costanzo Rosario Fiorello Sandra Mondaini Simona Ventura Raffaella Carrà Moran Atias Silvia Toffanin Youma Diakite Federica Panicucci Victoria Silvstedt Raffaella Fico Paola Barale Milly Carlucci Ornella Boccafoschi Conduttori TV TV Enrico Papi nelle opere letterarie Libri in lingua inglese Film e DVD di Enrico Papi

9 biografie

Nati lo stesso giorno di Enrico Papi