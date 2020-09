Biografia • Bomba svedese

Victoria Silvstedt, un nome difficile per una modella che una volta vista non ha più bisogno di presentazioni. Emblema della donna teutonica, Victoria è infatti nata in Svezia il 19 settembre del 1974 a Skelleftea, un paesino molto vicino al circolo polare artico. Cresciuta in una modesta famiglia composta dai genitori, una sorella, un fratellino e due bellissimi cavalli, ha sempre praticato diversi sport, fra i quali spicca in modo particolare lo sci, di cui è una vera cultrice.

Data però l'eccezionale bellezza che Victoria crescendo si è trovata a gestire, il naturale sbocco della sua vita non poteva essere che quello di finire su una passerella, anche se a dire il vero la bionda teutonica non ha propriamente le fattezze di una modella. Appesi gli sci al chiodo, inizia a fare servizi fotografici, si butta nel mondo dello spettacolo e per farsi conoscere si iscrive al solito concorso di bellezza. Non poteva certo non vincerlo.

A soli 18 anni, dopo aver debitamente superato le selezioni per "Miss Svezia", eccola rappresentare la sua nazione in "Miss World Pageant"; era il 1993.

Completati gli studi era pronta a lasciare il suo paesino per realizzare le ambizioni che covava da tempo. Il desiderio è quello di essere conosciuta e ammirata, complice quel pizzico di egocentrismo che l'ha sempre accompagnata. Visti i presupposti, c'è solo un "marchio" che può garantirle un lancio ed una visibilità immediata, quello del coniglietto più famoso del mondo: Playboy. Victoria offre generosamente il suo corpo da infarto per alcuni memorabili scatti. E' dapprima "Miss Dicembre 1996" e poi "Playmate" dell'anno 1997.

Il gioco è fatto e di lì a poco è non solo ospite di numerose trasmissioni televisive in tutto il mondo, ma prende anche parte ad alcuni film e telefilm tra i quali "Melrose Place", "The indipendent" e "BasketBall", per non dimenticare quelli girati a casa nostra, fra cui "BodyGuards" (insieme a Cristian De Sica con la regia di Neri Parenti) e la serie tv "Maresciallo Colombo in gondola" per la regia di una vecchia volpe dello schermo come Carlo Vanzina.

Diventata una celebrità nel nostro paese, le sue apparizioni in show, feste, incontri, film eccetera, non si contano più. E' apparsa ovviamente anche in vari spettacoli televisivi, tra i quali sono rimaste celebri le sue apparizioni letteralmente mozzafiato a "Fenomeni", che mettevano in crisi la peste Piero Chiambretti, costretto a sudare di fronte a tanta statuaria bellezza. Ha poi preso parte anche a trasmissioni come "Fuego", "Scommettiamo Che" ed è stata Guest Host a Milano per il "Galà della Pubblicità".

Intanto, si è impegnata anche nel canto, incidendo alcuni singoli. Il risultato? Due dischi d'oro per "Hallo Hey" e "Rocksteady Love", brani che hanno sfondato principalmente in Europa, riscontrando minor successo in Italia.

Sull'onda di questo clamoroso successo la bella Victoria non disdice l'idea di entrare nelle case di tutti gli italiani con un bel calendario confezionato su misura: realizza nella splendida location dell'isola di Cavallo (Corsica) un memorabile calendario che ha venduto decine di migliaia di copie.

Nel 2002 ha girato il film comico "Boat Trip" con Cuba Gooding Junior, Roger Moore e Horatio Sanz. Nella splendida cornice dei Caraibi Victoria interpreta la capitana della squadra nazionale svedese di nuoto, che viene salvata da un naufragio al largo delle coste del Messico.

Nell'ottobre dello stesso anno, sulla scia del successo precedente, si è recata nella splendida cornice del deserto del Sinai in Egitto per realizzare il suo nuovo calendario ufficiale 2003.

Nel marzo 2003 è ritornata in Italia ospite della trasmissione condotta da Simona Ventura: "La Grande Notte".

Spesso ospite sempre di Simona Ventura in "Quelli che il calcio" ha continuato senza mai stancarsi a posare per i più svariati fotografi, sempre ricercatissima da riviste e tabloid.

Nel mese di luglio 2007 gira un film per la regia di Claudio Risi in coppia con Massimo Boldi ed Anna Maria Barbera dal titolo "Matrimonio alle Bahamas". Poi lavora per la tv francese TF1 per 300 puntate dell'edizione transalpina de "La Roue de la Fortune". Questa esperienza riporta Victoria Silvstedt in Italia per partecipare all'edizione italiana - "La ruota della fortuna" - che dopo essere stata condotta per tanti anni da Mike Bongiorno, ritorna su Italia Uno condotta da Enrico Papi.