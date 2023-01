Biografia

Paola Iezzi è una cantante italiana, parte del duo canoro formato con sua sorella Chiara. Il duo è celebre proprio con il nome di Paola & Chiara: a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo millennio hanno conquistato il grande pubblico con le loro canzoni.

Con oltre cinque milioni di dischi venduti, le due donne hanno collezionato numerosi successi grazie ai loro brani pop con chiare influenze dance.

Nel 2023, dopo un periodo di inattività e di rispettive pause soliste, le due cantanti si apprestano a tornare sul palco del Teatro Ariston assieme agli altri big che si esibiranno nella 73esima edizione del Festival di Sanremo. Scopriamo in questa breve biografia qual è il percorso artistico di Paola Iezzi e Chiara Iezzi.

Paola Iezzi

Paola e Chiara: il successo precoce in campo musicale

Paola Iezzi è la sorella moinore, nata a Milano il 30 marzo 1974. Chiara Iezzi è la sorella maggiore, nata a Milano il 27 febbraio 1973. Le sorelle crescono in un ambiente familiare che consente loro di coltivare gli interessi musicali.

Paola e Chiara nel 2022

Già da giovanissime, infatti, le due ragazze si dedicano al canto e riescono ad attirare l'attenzione di Claudio Cecchetto, famoso produttore discografico che le sceglie come coriste per gli 883 (Max Pezzali e Mauro Repetto).

Nel 1996 le due ragazze scelgono di formare un gruppo con i loro due nomi di battesimo - Paola & Chiara - e partecipare a Sanremo Giovani. Il successo ottenuto permette loro di partecipare nella categoria Nuove Proposte all'edizione del 1997.

Sul palco del teatro Ariston riescono a vincere nella categoria grazie alla sonorità del brano Amici come prima.

Paola e Chiara da giovani negli anni '90, con un cappellino che riporta le loro iniziali

Il primo disco

Per consolidare il successo e sfruttare il momento fortunato, dopo poco tempo esce il primo album in studio, dal titolo Ci chiamano bambine. è un lavoro dove è possibile riscontrare sonorità rock.

Paola Iezzi

Nell'estate del 1997 sono tra le band di supporto del tour di Michael Jackson. La casa di produzione cinematografica Disney affida loro il compito di incidere la versione italiana di una canzone della colonna sonora del film Hercules.

L'anno successivo (è il 1998) il duo torna a Sanremo, approdando direttamente alla categoria Big. Per te è il nome del brano presentato: la canzone non riesce ad avere il successo sperato e lo stesso vale per il secondo album di studio.

Le due sorelle scelgono dunque di concentrarsi sulla televisione, presentando alcuni programmi dedicati ai video musicali.

Paola e Chiara nel 1997

La svolta sensuale e la consacrazione

Grazie all'intuizione del produttore Roberto Baldi le due sorelle cambiano leggermente la loro immagine; si propongono all'inizio del nuovo millennio con l'album Television (2000), che è molto più trasgressivo, come dimostra il video di Vamos a bailar (Esta vida nueva), diretto da Luca Guadagnino.

La canzone diventa un vero tormentone estivo, anche all'estero.

Tutto l'album viene apprezzato dal pubblico, al punto tale da richiedere numerose ristampe e l'aggiunta di alcune bonus track.

Due anni più tardi le due sorelle pubblicano l'album Festival (2002), preannunciato dal singolo omonimo. Con questa canzone riescono a ripetere il successo estivo di Vamos a bailar, strizzando l'occhio a sonorità ispirate alla musica latina.

L'anno successivo viene pubblicato il terzo singolo Kamasutra: già dal nome è possibile intuire il contenuto erotico, tanto che il videoclip passa esclusivamente in versione censurata sulle televisioni.

Nel 2004 viene pubblicato il loro quinto album Blu: non viene accolto come le opere precedenti, al punto tale che alcuni singoli non sono pubblicati. Ad ogni modo Paola e Chiara scelgono di tornare al Festival di Sanremo: vengono eliminate immediatamente.

Paola & Chiara

Paola Iezzi: carriera solista e curiosità

Come solista Paola Iezzi pubblica diversi brani negli anni 2010, anche sotto forma di EP. Nel 2017 registra e pubblica un intero album di canzoni natalizie dal titolo "A Merry Little Christmas".

Diplomata al Liceo Classico, nella sua carriera studentesca ha avuto come professore di latino, greco e italiano Roberto Vecchioni.

Suona la chitarra, il basso elettrico e il contrabbasso.

Dal 2007 è legata sentimentalmente a Paolo Santambrogio, regista e fotografo.

Paola e Chiara: dallo scioglimento al ritorno sul palco dell'Ariston

Dopo un periodo di incertezza le due sorelle scelgono di sperimentare altre strade. Ecco come inizia la parentesi solista di Chiara Iezzi, la prima a tentare un nuovo percorso, pur collaborando con Paola anche in un altro album di coppia, pubblicato dall'etichetta Trepertre.

Le due sorelle non riescono tuttavia a ritrovare la formula del grande successo di pubblico.

In questa fase alcune tappe importanti sono quelle legate alla solidarietà, come visibile nella partecipazione al concerto di solidarietà Amiche per l'Abruzzo, una manifestazione a scopo benefico realizzata insieme a tante altre artiste femminili italiane.

Pur riducendo in modo progressivo l'attività, le due pubblicano nel 2013 Giungla - si tratta dell'ottavo album in studio, dopo Win the Game (2007) e Milleluci (2010).

Giungla però rappresenta solo una tappa in vista dello scioglimento ufficiale, che avviene nel mese di luglio del 2013.

Dieci anni dopo Paola e Chiara tornano a incidere musica assieme e decidono di ripresentarsi al Festival di Sanremo 2023. Il brano che presentano in gara si intitola Furore.