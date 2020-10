Biografia • In fretta sulla vetta

Perfetta figlia d'arte, Giovanna Mezzogiorno è Figlia dell'indimenticato Vittorio Mezzogiorno, scomparso purtroppo ancora in giovane età, e dell'attrice Cecilia Sacchi.

Nata il 9 novembre 1974, Giovanna Mezzogiorno prima di debuttare ha trascorso un periodo di studi e di lavoro a Parigi (nientemeno che nel Workshop di quel genio di Peter Brook), per poi tentare la carriera teatrale nel 1995 con "Qui est là": ottimo e lusinghiero inizio, se si pensa che solo l'anno dopo ottiene per quell'interpretazione il Premio Coppola-Prati.

Al cinema e al grande pubblico arriva nel 1997 interpretando il film "Il viaggio della sposa" diretto da Sergio Rubini.

Anche per la sua prima interpretazione cinematografica la Mezzogiorno raccoglie giudizi entusiastici, suggellati dalla Targa d'Argento "Nuovi talenti del cinema italiano" alle Grolle d'oro, da un Globo d'oro della stampa estera e con il Premio Flaiano come migliore interprete femminile: un inizio folgorante.

Piano piano la sua immagine diventa familiare al pubblico italiano e il suo nome diventa sinonimo, oltre che di bellezza intrigante e non banale, anche di qualità.

Nel 1998 viene diretta da Michele Placido nel lungometraggio "Del perduto amore" e anche qui viene premiata con il Nastro d'Argento, il Ciak d'oro e il premio Pasinetti come migliore attrice.

Sempre nel 1998 interpreta in film TV "Più leggero non basta" diretto da Elisabetta Lodoli. Nel 2000 lavora tra Praga e Parigi e, in Italia, viene diretta da Gabriele Muccino nel film generazionale "L'ultimo bacio" accanto a Stefano Accorsi.

Questo è il titolo che l'ha imposta definitivamente, anche grazie alle tematiche del film, che ha saputo toccare alcuni punti nevralgici della crisi di coppia e della trasformazione della famiglia nella generazione dei trentenni.

Due anni dopo è la volta di un'altra pellicola straordinaria, il commovente "La finestra di fronte" (diretta dal sensibile Ferzan Ozpetek), in cui l'attrice (al fianco del protagonista maschile, Raoul Bova) ricopre il ruolo di una donna emancipata, profonda e dall'accesa intelligenza. Un personaggio che non può non ricordare la stessa Giovanna Mezzogiorno.

Tra gli ultimi lavori, sotto la regia di Ferdinando Vicentini Orgnani, ha interpretato la protagonista di un film ad alto contenuto civile, basato sulla tragedia della giornalista Ilaria Alpi, assassinata vigliaccamente in Somalia il 20 marzo 1994.