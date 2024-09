Biografia

Luca Calvani è un attore e personaggio televisivo italiano. Nasce a Prato il giorno 7 agosto 1974.

Luca Calvani

Formazione e studi

Frequenta l'istituto Buzzi della sua città dove consegue il diploma di perito tessile.

Si trasferisce poi a New York per lavorare in un'azienda del settore per il quale ha studiato.

Negli Stati Uniti inizia a coltivare la passione per il teatro. Studia recitazione frequentando corsi anche del celebre Actor's Studio.

Luca Calvani decide poi di tornare in Italia per frequentare l'Accademia d'arte drammatica "Silvio d'Amico".

I primi lavori nel mondo dello spettacolo

Lavora inizialmente come attore di fotoromanzi e in teatro.

Presto raggiunge anche il cinema e la tv.

Il debutto televisivo giunge nel 2000 in "Distretto di polizia", serie tv trasmessa da Canale 5: Luca è protagonista di un episodio.

Anche il debutto al cinema avviene nello stesso periodo: Calvani partecipa al film "Al momento giusto", di Giorgio Panariello e Gaia Gorrini.

Inizia così la bella carriera di Luca Calvani.

L'anno seguente partecipa, seppur con un ruolo minore, nel film "Le fate ignoranti", lavoro pluripremiato del regista Ferzan Ozpetek.

Compare poi in una puntata di una serie di fama internazionale: si tratta della celeberrima "Sex and the City".

Calvani recita anche in due puntate della soap opera "Così gira il mondo".

Nel 2004 partecipa alla sit-com "Quarto piano scala a destra", per la regia di Michele Truglia, in onda su Rai Educational.

Altri film per il cinema in cui recita sono:

"Absolutely Fabulous" (2001) di Gabriel Aghion;

"Il diario di Matilde Manzoni" (2002) di Lino Capolicchio;

"Il ronzio delle mosche" (2003) di Dario D'Ambrosi;

"Parallel Passage" (2003) di Mandi Riggi;

"Freezerburn" (2005) di Melissa Balin;

"Sguardi controversi" (2006) di Corrado Veneziano.

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2005 appare in due episodi della serie in onda su Canale 5, "Carabinieri 4", per la regia di Raffaele Mertes.

L'anno successivo Calvani interpreta il ruolo di Rocco Casciani in "Cotti e mangiati", sit-com trasmessa da Rai Uno. Ha anche un piccolo ruolo nella miniserie tv "La freccia nera", diretta da Fabrizio Costa e trasmessa da Canale 5.

Nella stagione televisiva 2004-2005 partecipa a "Uomini e donne", condotto da Maria De Filippi.

Nel 2006 partecipa per la prima volta a un reality show: trasmesso su Rai 2, "L'isola dei famosi", giunto alla quarta edizione, quell'anno si svolge a Cayos Cochinos, in Honduras. È proprio Luca Calvani a vincere.

Nel 2007 interpreta il ruolo del regista Sergio Keller nella soap-opera "Un posto al sole", su Rai 3.

Nello stesso anno gira la miniserie "Il commissario Manara" (regia di Davide Marengo), trasmessa successivamente nel 2009 su Rai Uno.

Calvani lavora poi nel film "The International" (2009, regia di Tom Tykwer) con protagonisti Clive Owen e Naomi Watts.

Nel 2008 per Rai Uno gira la serie tv "Tutti pazzi per amore" (regia di Riccardo Milani), in onda dalla fine del 2008 fino alla primavera 2009.

Il 13 dicembre 2008 Luca Calvani debutta su Rai Uno come conduttore del talk show "Effetto Sabato".

Negli Stati Uniti per la casa di produzione Disney, è tra gli interpreti di "La fontana dell'amore", commedia romantica diretta da Mark Steven Johnson.

Gli anni 2010

Nel 2010 recita in "Ho sposato uno sbirro 2" e conduce il programma "Camera Con Vista", programma di viaggi e costume per i canali tematici di Sky (prima Leonardo, poi Marcopolo), del quale è anche autore.

Nello stesso periodo recita nel film "Maschi contro femmine", di Fausto Brizzi.

Nel 2011 partecipa al film "To Rome with Love", per la regia di Woody Allen e alla fiction "Sposami".

L'attività parallela di modello non si ferma: nel 2011 è testimonial della firma sartoriale Boggi e del brand Peugeot, al fianco di Melissa Satta.

Nel 2012 recita in "Bagnini", prima web-series toscana che vede protagonisti Sergio Forconi, Katia Beni, Ciccio Toccafondi e Stefano Martinelli.

Interpreta il ruolo di Guido in "Una Buona Stagione", miniserie per Rai Uno e il ruolo di Padre Fontana nella soap "Beautiful".

Nel 2015 interpreta il ruolo di Alexander Vinciguerra in "Operazione U.N.C.L.E.", di Guy Ritchie.

Gli anni 2020

Nel 2020 e nel 2021 Luca Calvani lavora per Sky in qualità di inviato nel cast del contenitore di TV8, "Ogni mattina" condotto da Adriana Volpe ed Alessio Viola.

In questo periodo è anche nel cast del film indiano "Shakuntala Devi", distribuito in Italia su Prime Video dal 2 agosto 2020.

Nel 2023 inizia la collaborazione con Discovery Italia, diventando uno dei tre giudici insieme a Csaba Della Zorza e Roberto Valbuzzi nella trasmissione "Cortesie per gli ospiti", in onda su Real Time.

Del 2023 è anche il suo primo film come regista: "Il cacio con le pere".

A settembre 2024 partecipa come concorrente al Grande Fratello 18.

Vita privata

Dal 2007 al 2015 è stato legato con la produttrice Francesca Arena dalla quale ha avuto una figlia, Bianca, nata nel 2009.

Il 30 giugno 2022 rende nota la sua relazione con Alessandro Franchini, un imprenditore di Viareggio, iniziata nel 2016. Con lui cura e gestisce il casale Le Gusciane, un agriturismo in Toscana.

Luca ha un fratello più giovane, Marco Calvani, anche lui attore e autore di spettacoli teatrali.