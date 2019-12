Biografia • Fenomeni indotti

Costantino Vitagliano, conosciuto nel mondo dello spettacolo più semplicemente come Costantino, nasce il 10 giugno 1974 a Calvairate, paese della periferia milanese; il padre è una ex guardia giurata mentre la madre Rosina una portinaia, e sono entrambe originari di Avellino. Considerato da molti il tipico esponente della tv spazzatura, è diventato un volto noto nel mondo dello spettacolo (e nel contempo uno dei protagonisti del gossip) dopo la sua partecipazione nel 2003 a "Uomini e Donne", trasmissione tv pomeridiana di Canale 5, condotta e ideata da Maria De Filippi.

Prima che la sua immagine venga lanciata dal tubo catodico, lavora come barista, cubista, spogliarellista, valletto tv (per la rete locale lombarda Antenna 3), cantante e modello per Versace e Armani.

Nell'ambito della trasmissione "Uomini e donne" - in un meccanismo che si rifà ad un analogo e popolarissimo reality show statunitense dal titolo "The Bachelor" - Costantino deve scegliere come sua ragazza una delle trenta corteggiatrici: l'anonima Alessandra Pierelli diviene così la sua fidanzata, e la relazione mediatica viene seguita per tutto il 2004 dalla nazione intera come un vero e proprio reality.

La sovraesposizione dei loro personaggi sugli schermi, dovuta alla onnipresenza nei programmi di Maria De Filippi e del marito Maurizio Costanzo, sono il principale fattore che contribuisce a creare il fenomeno mediatico.

La popolare trasmissione "Striscia la notizia" smaschererà Alessandra Pierelli e Costantino Vitagliano, dimostratondo quanto finta sarebbe stata la loro storia d'amore.

Nel frattempo posa nudo per un calendario, partecipa a spot pubblicitari ed esce perfino un'autobiografia. La sua principale attività è quella di partecipare a serate in discoteche e locali di provincia.

Nel 2005 gira con Daniele Interrante (altro personaggio nato in tv nella modalità di Costantino) e Alessandra Pierelli il film "Troppo Belli", scritto da Maurizio Costanzo: la pellicola viena inesorabilmente stroncata dalla critica, così come dal botteghino, per la sceneggiatura inesistente e le scadenti interpretazioni degli attori.

Recita poi una piccola parte nella miniserie "Ho sposato un calciatore" (2005, di Stefano Sollima) nella quale interpreta se stesso. E' infine nel cast di "Vita Smeralda" (2006), un film di Jerry Calà che non ha raccolto nessun successo.

Nel 2006 Costantino viene ingaggiato per essere uno degli inviati della storica trasmissione "Stranamore". Debutta l'anno successivo come attore di fotoromanzi.

Nel 2015 (il 9 settembre) è diventato papà di Ayla, nata dalla relazione con la modella svizzera Elisa Mariani.

Un anno più tardi Costantino Vitagliano è tra i protagonisti su Canale 5 dell'edizione Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti in sfida c'è anche Andrea Damante, come lui in passato tronista di "Uomini e Donne".