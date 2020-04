Biografia • Cartoline dalla città dei vizi

Jenna Jameson nasce come Jennifer Marie Massoli il giorno 9 aprile 1974. La sua città natale è proprio quella Las Vegas simbolo dei vizi umani. Le sue origini sono italo-americane: il padre è un poliziotto mentre la madre una showgirl, che muore quando Jennifer ha solo tre anni.

Durante l'infanzia frequenta corsi di danza classica e fin da adolescente tenta la strada del successo partecipando a numerosi concorsi di bellezza.

Considerate le numerose opportunità e un po' per seguire le orme della madre, inizia la carriera di ballerina, proprio nella città di Las Vegas.

Jenna Jameson è stata spesso oggetto di pettegolezzo per le sue numerose presunte relazioni con personaggi dello spettacolo: considerata la sua dichiarata bisessualità tali presunte relazioni includono sia maschi che femmine e comprendono nomi noti della musica internazionale come Marilyn Manson, Tommy Lee e Britney Spears.

Ufficiali e dichiarati sono stati invece i suoi legami con altri personaggi come ad esempio quello con l'attore cinematografico Nicolas Cage.

Trascorsi gli anni d'oro sui set di moltissimi film hard in qualità di protagonista, nel 2005 pubblica un libro autobiografico dal titolo "How to make love like a porn star", tradotto poi in italiano come "Vita da pornostar". Ad aiutarla nella stesura è il giornalista-scrittore (del "New York Times") Neil Strauss, già autore del best-seller "The game. La bibbia dell'artista del rimorchio".

E' vero che Jenna Jameson è sulla cresta dell'onda dall'età di diciotto anni. Ma oltre a un corpo da brivido possiede anche un buon senso degli affari: ha infatti creato un'industria, la "ClubJenna Inc.", che va ben oltre i video per adulti. Ha avuto la brillante idea di fondare un'attività via Internet che comprende una linea di biancheria intima sexy, gioielli erotici, un rossetto color fuoco, un materassino gonfiabile per giochi erotici in piscina, un pene di cristallo e - non poteva di certo mancare - la bambola di Jenna, fatta a sua immagine e somiglianza.

Ha partecipato a un video musicale con Eminem, è apparsa su riviste come "Glamour", "Cosmopolitan" e "Rolling Stone".

Nel 2010 in un'intervista per la rivista "W", annuncia la sua volontà di abbandonare il mondo del porno per i suoi figli, per dedicarsi a loro ma soprattutto - ha dichiarato - per non farli crescere vergognandosi del lavoro della madre.