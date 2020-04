Biografia • Una carriera da leone

Nato a Neuilly-sur-Seine il 9 aprile del 1933, Jean Paul Belmondo, figlio di Paul Belmondo (scultore di origini italiane titolare di una cattedra presso l'Accademia di Belle Arti) esordisce al cinema nel 1956, prendendo parte al cortometraggio di Norbert Tidian "Molière", dopo essersi diplomato al Conservatorio Nazionale di Arte Drammatica e aver recitato a teatro nell'"Avaro" di Molière e nel "Cyrano de Bergerac" di Rostand. Fama e popolarità arrivano subito, grazie a pellicole come "A doppia mandata" (diretto da Claude Chabrole nel 1959) e soprattutto "La ciociara" (la pellicola premio Oscar diretta nel 1960 da Vittorio De Sica, con protagonista Sofia Loren, tratta dal romanzo di Moravia): ma la consacrazione a livello nazionale e internazionale giunge con "Fino all'ultimo respiro" (titolo originale: "A bout de souffle"), del 1960, dove viene diretto dal maestro Jean-Luc Godard, che l'aveva conosciuto sul set del cortometraggio intitolato "Charlotte et son Jules".

Jean-Paul, dopo essersi reso protagonista della Nouvelle Vague transalpina, di cui Godard è uno dei principali esponenti, viene chiamato da Claude Sautet per interpretare il co-protagonista di "Asfalto che scotta", noir apprezzatissimo dalla critica. Un grande talento messo al servizio di un fisico prestante: Belmondo, insieme con Lino Ventura (l'altro protagonista del film) mette in mostra le proprie capacità di attore drammatico.

Gli anni Sessanta rappresentano un decennio d'oro per l'interprete francese, come dimostrano "Leon Morin prete" (titolo originale "Leon Morin, pretre") del 1961 e "Lo spione" (titolo originale: "Le doulos") del 1962, entrambi diretti dal maestro del polar Jean-Pierre Melville (per altro comparso in un cameo nei panni dello scrittore Parvulesco in "Fino all'ultimo respiro").

Anche in Italia Belmondo si guadagna fama e popolarità: succede con "Mare matto", film del 1963 di Renato Castellani. In questa commedia all'italiana, ai tempi tagliata dal produttore Franco Cristaldi ma più tardi riscoperta dalla critica, Jean-Paul presta il volto a un marinaio livornese che si innamora di una pensionante (interpretata da Gina Lollobrigida): amore e critica sociale in un film dai risvolti malinconici che mette in mostra le doti fisiche e interpretative di Belmondo.

L'attore, tuttavia, dopo aver ottenuto popolarità e ricchezza, decide di virare verso film più commerciali. E così, dopo "Rapina al sole (titolo originale: "Par un beau matin d'etè") del 1965, arrivano anche "Un avventuriero a Tahiti" (titolo originale: "Tendre voyou") e "Il ladro di Parigi" (titolo originale: "Le voleur"). Il ritorno al cinema d'autore avviene con "Stavisky il grande truffatore", diretto nel 1974 da Alain Resnais.

Proprio negli anni Settanta, Belmondo si dedica alle pellicole poliziesche, dove si fa notare per la sua partecipazione a scene pericolose senza ricorrere a controfigure. Il richiamo delle interpretazioni drammatiche, però, non tarda ad arrivare, e in effetti l'attore recita anche per maestri come Philippe Labro, Georges Laurner, Jacques Deray e Henry Verneuil.

Negli anni Ottanta, inizia un leggero declino in ambito cinematografico: pellicole trascurabili come "Professione: poliziotto" del 1983 e "Tenero e violento" del 1987 si alternano a commedie teatrali. L'ultimo colpo di coda del leone Belmondo, tuttavia, giunge nel 1989, con il Premio Cesar ottenuto come migliore attore protagonista del film di Claude Lelouch "Una vita non basta" (titolo originale: "Itineraire d'un enfant gatè"). Da allora, iniziano a scorrere i titoli di coda per Belmondo, complice l'ischemia cerebrale che lo colpisce nel 2001 e che lo tiene lontano dal grande schermo fino al 2008, quando torna a recitare come protagonista nel remake transalpino di "Umberto D.". Il 18 maggio del 2011, a suggello di una vita dedicata al cinema, l'attore riceve la Palma d'Oro alla Carriera al Festival di Cannes.

Carismatico e brillante, incisivo, divertente e un po' guascone, Belmondo sarà ricordato come il duro dal cuore tenero protagonista di molti film in cui ha messo in mostra il suo fisico aitante (spesso è stato definito come "il brutto più affascinante del grande schermo") ma anche le sue doti drammatiche.

Belmondo ha tre figli: Paul Alexandre (ex pilota automobilistico) e Florence, avuti dalla prima moglie Elodie Constantin, una ballerina (dalla quale è nata anche Patricia, morta nel 1994 in un incendio); e Stella, avuta dalla seconda moglie Natty Tardivel. In Italia è stato doppiato soprattutto da Pino Locchi, che gli ha prestato la voce, tra l'altro, in "Mare matto", "Trappola per un lupo", "Fino all'ultimo respiro", "Il clan dei Marsigliesi", "L'uomo di Rio", "Un avventuriero a Tahiti", "Il poliziotto della brigata criminale" e "L'erede".

Nel 2016 ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia.