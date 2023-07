Biografia

Raul Gardini è stato un imprenditore italiano. È stato presidente della Montedison dal 1980 al 1993 e dell'Enimont dal 1988 al 1992.

Raul Gardini

Gli inizi

Gardini nasce a Ravenna, in Emilia-Romagna, il 7 giugno 1933 da una famiglia di industriali. I nonni materni gestivano una fonderia di ghisa e bronzo; i Gardini possedevano diverse centinaia di ettari lungo il litorale romagnolo e in Veneto. Il padre Ivan era un ricco imprenditore agricolo, impegnato nella bonifica delle zone paludose del ravennate

Raul studia presso l'Istituto agrario di Cesena dove consegue il diploma di perito agrario; successivamente si iscrive alla facoltà di agraria di Bologna. Gli esami che sostiene sono solo pochi. Riceverà nel 1987 la laurea honoris causa in agraria dalla stessa università.

Dal punto di vista professionale cresce nell'azienda di Serafino Ferruzzi: diventa suo genero nel 1957 quando sposa la figlia Idina, di due anni più giovane; la coppia avrà tre figli: Eleonora, Ivan Francesco, Maria Speranza.

Il 10 dicembre 1979 Serafino Ferruzzi muore in un incidente aereo: i suoi quattro eredi, tra cui Idina, affidano a Raul Gardini le deleghe operative per il gruppo. In pochi anni Gardini trasforma la Ferruzzi in un gruppo prevalentemente industriale, grazie a una politica di acquisizioni: tra il 1981 e il 1986 acquisisce il controllo del maggiore produttore di zucchero italiano, Eridania.

Raul Gardini con la moglie Idina Ferruzzi

La scalata alla Montedison

Dopo altri investimenti nel settore della lavorazione della soia, Gardini acquista una quota di maggioranza della Montedison, una grande azienda chimica italiana. Ciò avviene in varie fasi, tra il 1985 e il 1987. Tutto ciò fu possibile grazie ad aumenti di capitale dalle varie società del gruppo, realizzati in Borsa, con investimenti azionari. Erano questi gli anni dei primi fondi comuni di investimento.

Dal punto di vista mediatico Gardini abbandona la politica di riservatezza di Serafino Ferruzzi e diventa un personaggio noto e molto esposto.

Negli anni successivi, Gardini trasforma la Montedison in un gruppo multinazionale attivo in diversi settori, tra cui la chimica, la petrolchimica, l'energia, l'agricoltura e la finanza.

La nascita e il fallimento di Enimont

Nel 1988, Gardini fonda Enimont, una joint venture tra la Montedison e l'Eni. Le due realtà possiedono il 40% ciascuno, mentre il restante 20% è nelle mani del mercato azionario.

Enimont diventa rapidamente uno dei più importanti gruppi industriali italiani, ma nel 1992 fallisce a causa di una serie di problemi finanziari.

La passione sportiva

Raoul Gardini è stato un grande appassionato di sport. Comincia a fare esperienza nel mondo della vela a soli dodici anni. Si fa costruire il suo primo cabinato: Naso Blu con il quale vince diverse regate internazionali. Successivamente segue l’evoluzione delle tecnologie e dei materiali impiegati del mondo della vela.

Nel 1971, con Orca 43, vince diversi titoli: il Campionato del Mediterraneo, la Middle Sea Race e la Settimana delle Bocche a Porto Cervo. Poi nel 1976 il cantiere Carlini di Rimini costruisce il suo primo maxi yacht Il Moro di Venezia. Vince nuove competizioni, poi nel settembre 1988 prende la decisione di partecipare alla Coppa America, la manifestazioni velistica più importante al mondo.

Il Moro di Venezia, la barca voluta da Gardini e finanziata dalla Montedison, è protagonista nell'edizione del 1992. L'equipaggio del Moro viene affidato a Paul Cayard. Il Moro diviene la prima barca italiana nella storia a vincere la Louis Vuitton Cup.

Le sponsorizzazioni sportive di Gardini arrivano poi anche nella Formula 1, con la Ferrari, e nella Pallavolo, a Ravenna. A Gardini si deve la costruzione del Palazzo Mauro De André (Pala De André), palazzo dello sport ravennate intitolato al dirigente del gruppo Ferruzzi (e fratello del cantautore Fabrizio De André).

Nl 1987 scrive e pubblica "Il mio mondo", un'autobiografia in cui racconta la sua vita, dalla sua infanzia a Ravenna fino al successo come imprenditore. Parla della sua passione per la vela, del suo impegno politico e del suo amore per la famiglia.

La frattura con la famiglia e la morte

Nel corso degli anni '90, Gardini si allontana dalla famiglia Feruzzi e dai suoi amici più stretti. Avviene anche il divorzio dalla moglie Idina. Nel 1993, viene indagato per corruzione nell'ambito dello scandalo Mani pulite.

Muore suicida il 23 luglio 1993, a Milano, a soli 60 anni.

Raul Gardini viene trovato morto nella sua casa, il settecentesco palazzo Belgioioso: dalle conversazioni con i suoi legali delle ultime ore, era apparso molto scosso dalla notizia del suicidio nel carcere di San Vittore di Gabriele Cagliari (rivale nella vicenda Enimont), ma anche dalla consapevolezza che gli inquirenti di Mani pulite puntassero su di lui.

Il gesto commesso da Gardini avvenne con un colpo di pistola alla testa; ma inizialmente non vennero escluse le tesi e le ipotesi di un possibile omicidio.

A 30 anni dalla morte, nel 2023, viene realizzato un docufilm dal regista Francesco Miccichè, con Fabrizio Bentivoglio nei panni del protagonista.

Sempre nello stesso anno esce il libro-intervista biografico dal titolo "A modo mio".