Biografia

Anna Sergeevna Kurnikova è un ex tennista e modella russa nata a Mosca il 7 giugno 1981. Famosa per la sua bellezza oltre che per il suo tennis, ha giocato fino al 2003 quando ha dovuto abbandonare il tennis agonistico per continui problemi fisici, soprattutto alla schiena.

Il cognome è spesso scritto come Kournikova a causa delle traduzioni dall'inglese o dal francese, sebbene la traslitterazione corretta dal cirillico sia Kurnikova.

Nel poker Texas Hold'em il nome di Anna Kournikova è usato per indicare quando un giocatore ha tra le mani asso e re (AK, come le sue iniziali): ironicamente si paragona questa combinazione alla tennista sostenendo che la prima, come la seconda, è bella ma quasi mai vincente.

La bella Anna ha sposato il cantante Enrique Iglesias.