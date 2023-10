Biografia

Andrea Giambruno è un giornalista e conduttore televisivo italiano. È un volto ed un nome celebre celebre sia per il suo lavoro sui media televisivi, sia per essere stato per dieci anni il compagno della leader politica Giorgia Meloni. Lo è stato anche durante l'apice della carriera di quest'ultima, nell'ottobre 2022, quando Giorgia è divenuta Presidente del Consiglio. Assieme hanno avuto una bambina, Ginevra, nata nel 2016.

Raccontiamo in questa breve biografia di Andrea Giambruno qualcosa di più sulle sue esperienze professionali e sulla sua vita.

Andrea Giambruno

La carriera di Andrea Giambruno: studi e professione

Nasce a Milano il 7 maggio 1981.

Dopo aver concluso gli studi presso un liceo scientifico di Monza, ha conseguito una laurea in filosofia all'Università Cattolica di Milano.

Inizia a lavorare per la televisione nel 2003 per l’emittente locale lombarda Telenova.

Nel 2008 passa alle reti Mediaset.

Oltre ad essere giornalista, Andrea Giambruno è anche autore di programmi televisivi. Tra i programmi cui ha collaborato nella sua carriera vi sono:

Quinta Colonna

Matrix

Mattino 5

Stasera Italia

Volto televisivo

Tra i primi programmi dove compare nella conduzione e che gli procurano notorietà, c'è Tgcom 24.

Dal settembre dell'anno 2020 diviene conduttore di Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1.

Conduce poi il talk show di approfondimento pomeridiano Diario del giorno, su Rete 4.

La relazione con Giorgia Meloni

Il primo incontro con Giorgia Meloni, leader politica del partito Fratelli d’Italia, avviene al 2014. I due si incontrano dietro le quinte della trasmissione tv Quinta Colonna, dove Andrea era autore.

Esiste un episodio ricco di dettagli curiosi del loro primo incontro:

Giorgia arriva negli studi trafelata e affamata. In una pausa pubblicitaria mangia velocemente, in studio, una banana. Non riesce tuttavia a terminare il suo spuntino che è già il momento di tornare in onda. Così Andrea interviene per portare via il frutto. Ecco le sue parole:

Mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga. Ci manca solo la Meloni in diretta con una banana! Non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo.

È stato una sorta di colpo di fulmine. Da quel momento il giornalista, che ha quattro anni meno di Giorgia Meloni, inizia a corteggiarla.

Dopo la nascita della figlia di lui, Giorgia Meloni ha detto:

È un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo.

Andrea Giambruno con Giorgia Meloni

In diverse occasioni, Andrea Giambruno ha affermato di votare per la sinistra. Non è credente e, rispetto alla compagna, ha idee diverse rispetto alla legalizzazione delle droghe e dei diritti Lgbtq.

La loro relazione è finita ufficialmente il 20 ottobre 2023, con una dichiarazione alla stampa di Giorgia Meloni. Ciò è avvenuto a poco più di un anno di distanza dall'inizio dall'esperienza di governo della premier.

Le gaffe

Nei mesi precedenti la fine della relazione con Meloni, Gimabruno è stato protagonista di alcune gaffe.

Nel mese di agosto 2023 fece considerazioni controverse sulle violenze sessuali, commentando i fatti di cronaca di uno stupro di gruppo a Palermo.

Sempre in estate usò frasi di stampo negazionista sul tema del clima e del riscaldamento globale.

A fine settembre del 2023 parlando del tema dei migranti utilizzò la parola "transumanza", termine utilizzato per indicare gli spostamenti degli animali.

Nell'ottobre 2023 Striscia la notizia mostra dei fuorionda in cui il conduttore fa riferimenti sessuali verso una collega.