Biografia

Chris Evans (il nome completo è Christopher Robert Evans) nasce il 13 giugno del 1981 a Boston, figlio di Lisa Capuano, direttrice artistica del Concord Youth Theater, e del dentista Robert Evans. Cresciuto nella cittadina di Sudbury, si diploma alla Lincoln Sudbury Regional High School prima di trasferirsi a New York, dove frequenta il Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Nel 1999 viene scelto come modello per il personaggio di Tyler nel gioco da tavolo della Hasbro "Mistery Date" (l'edizione speciale del gioco include un telefono elettrico, grazie al quale si può sentire la sua voce).

Gli anni 2000 e l'esordio cinematografico

Nel 2000 Evans esordisce al cinema comparendo in "The Newcomers", di James Allen Bradley, e l'anno successivo è nel cast di "Not Another Teen Movie" (titolo italiano: "Non è un'altra stupida commedia americana"), per la regia di Joel Gallen, dove mette in scena anche la propria prestanza fisica in una scena in cui appare senza vestiti e ricoperto solo di panna montata.

Nel frattempo ottiene alcuni ruoli in tv: appare in otto episodi della serie "Opposite Sex", ma anche in "The Fugitive" ("Il fuggitivo"), "Boston Public" e "Skin". Nel 2001, intanto, intraprende una relazione con l'attrice Jessica Biel. Nel 2004 Chris Evans viene diretto da Brian Robbins in "The Perfect Score" ("Perfect Score"), dove è accanto a Scarlett Johansson, e da David R. Ellis in "Cellular" (con Kim Basinger), mentre l'anno seguente torna sul grande schermo con "Fierce People" ("Gioventù violata"), film indipendente girato a Chicago da Griffin Dunne, con "The Orphan King", di Andrew Wilder, con "London", altra pellicola indipendente di Hunter Richards in cui interpreta un ragazzo tossicodipendente con problemi relazionali.

Chris Evans e i supereroi

Grande visibilità arriva con "Fantastic Four" ("I Fantastici 4"), di Tim Story, dove veste i panni dell'Uomo Torcia (Johnny Storm), super eroe tratto dall'omonimo fumetto. Grazie a questa pellicola viene candidato, insieme con Ioan Gruffudd, Jessica Alba e Michael Chicklis, agli Mtv Movie Awards per la migliore performance di gruppo.

Nel 2007, dopo avere smesso di frequentare Jessica Biel, Chris Evans recita per Danny Boyle in "Sunshine", dove ha il ruolo di un ingegnere che diventa astronauta, e di nuovo per Tim Story in "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" ("I Fantastici 4 e Silver Surfer"), sempre come Uomo Torcia: per questa pellicola viene candidato agli Scream Awards come migliore supereroe, e ai Teen Choice Awards per il miglior combattimento (con Julian McMahon) e come migliore attore di un film di azione o avventura.

Dopo avere preso parte a "The Nanny Diaries" ("Il diario di una tata"), per la regia di Robert Pulcini e Shari Springer Berman, nel 2008 trova dietro la macchina da presa Daid Ayer in "Street Kings" ("La notte non aspetta"), in cui recita al fianco di Keanu Reeves, e Jodie Markell in "The Loss of a Teardrop Diamond" ("L'amore impossibile di Fisher Willow"), adattamento cinematografico dell'opera teatrale omonima di Tennessee Williams in cui compaiono anche Ellen Burstyn e Bryce Dallas Howard.

Dopo avere doppiato un episodio della serie tv "Robot Chicken", nel 2009 l'attore americano appare in "Push", thriller fantascientifico di Paul McGuigan con Camilla Belle e Dakota Fanning; l'anno seguente viene diretto da Edgar Wright in "Scott Pilgrim vs. the World" e da Sylvain White in "The Losers".

Gli anni 2010

Nel 2011 viene scelto come testimonial per la campagna pubblicitaria del profumo Gucci Guilty, insieme con Evan Rachel Wood, e della colonia Guilty pur Homme; al cinema, appare in "Captain America - Il primo Vendicatore", per la regia di Joe Johnston, dove presta la voce e il volto al protagonista, personaggio tratto dai fumetti della Marvel, ma è anche in "Puncture", di Mark e Adam Kassen, e in "What's Your Number?" ("(S)ex List"), di Mark Mylod, commedia romantica in cui affianca Anna Faris.

Nel 2012 recita in "The Iceman", di Ariel Vromen (al posto di James Franco), e in "The Avengers", di Joss Whedon, in cui riprende il ruolo di Capitan America (questo ruolo gli vale una nomination agli Mtv Movie Awards per il migliore combattimento e due candidature ai People's Choice Awards, come miglior supereroe e come migliore attore in un film d'azione), prima di regalare un cameo a "Thor: The Dark World", di Alan Taylor (con Chris Hemsworth), e di lavorare con il sudcoreano Bong Joon-ho in "Snowpiecer".

Tornato alla saga di Capitan America in "Captain America: The Winter Soldier", per la regia di Joe e Anthony Russo, nel 2014 è al cinema anche con "Playing It Cool", di Justin Reardon, accanto a Michelle Monaghan, e con "Before We Go", in cui si cimenta per la prima volta anche come regista (il film viene proposto al Toronto International Film Festival).

Per "Captain America: The Winter Soldier", nel 2015 Chris Evans viene candidato come migliore attore in un film d'azione ai Critics' Choice Movie Awards, come attore d'azione preferito ai Kids' Choice Awards, per il migliore combattimento (con Sebastian Stan) e per il migliore bacio (con Scarlett Johansson) agli Mtv Movie Awards, come migliore attore ai Saturn Awards e per la migliore coppia con Scarlet Johansson ai People's Choice Awards; inoltre, vince il premio di migliore attore in un film di azione ai People's Choice Awards.

Tra il 2015 e il 2016 l'interprete statunitense appare in "Avengers: Age of Ultron", di Joss Whedon, ancora come Capitan America, ma anche in "Ant-Man", di Peyton Reed, e, di nuovo come Capitan America, in "Captain America: Civil War", di Anthony e Joe Russo.

Nel 2017 è protagonista del film drammatico "Gifted", in cui interpreta lo zio e tutore legale di Mary, una bambina prodigio capace di compiere calcoli matematici avanzati. Torna nei panni di Captain America per gli ultimi due film della saga: "Avengers: Infinity War" (2018) e "Avengers: Endgame" (2019). Prima del nuovo decennio lo vediamo ancora in "Red Sea Diving" (2019) e nel bellissimo "Cena con delitto - Knives Out" (2019).