Da sempre si batte in Parlamento per i diritti degli animali, con proposte di legge e varie iniziative. Grazie a un suo emendamento nel Codice della Strada, è introdotto l'obbligo per gli automobilisti di soccorrere un animale ferito, principio mai contemplato prima nella legislazione.

Fa spesso parlare di sé nel mondo del gossip: un esempio è la sua storia sentimentale con il giornalista Augusto Minzolini. Il sito di costume Dagospia le attribuisce il soprannome di "Gabriellina" per la giovane età in Gabriella Giammanco cui entra in politica.

1 di 4

Frasi di Gabriella Giammanco

9 fotografie

Foto e immagini di Gabriella Giammanco

Video Gabriella Giammanco

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Gabriella Giammanco.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Dagospia Silvio Berlusconi Giornalisti Politica

9 biografie

Nati lo stesso giorno di Gabriella Giammanco