Elisa Toffoli
Biografia • Luce italiana
Elisa Toffoli, nasce il 19 dicembre 1977 a Trieste, ma si forma a Monfalcone, piccola città cresciuta all'ombra dei suoi grandi cantieri navali, tuttavia da sempre animata da numerose manifestazioni culturali, sportive e sociali. Naturalmente l'interesse principale di Elisa è sempre stata la musica e, benché certo questa città non sia Londra o New York, da questo punto di vista ha una sua notevole vitalità.
Zona di confine e punto di transito nelle comunicazioni da e verso l'Europa centro-orientale, Elisa ha dunque saputo sfruttare al meglio, con il suo multiculturalismo e la sua vocazione internazionale (è una delle poche cantanti italiane ad aver esordito in inglese), sono le caratteristiche di Monfalcone, luogo geografico vicino ai migliori modelli delle comunità mitteleuropee.
Particolarmente attenta alla musica nera e ai gruppi stranieri (i suoi modelli sono mostri sacri come Otis Redding, Aretha Franklin, Whitney Houston, Sarah Vaughan, Ray Charles, Ella Fitzgerald e Billie Holiday), Elisa è dotata di un talento precocissimo. Basti pensare che, dopo i primi approcci al pianoforte e alla chitarra, ha scritto la sua prima canzone a undici anni. Nei suoi sogni di adolescente, mentre frequentava la scuola di segretariato d'azienda mai avrebbe pensato che sarebbe diventata una delle cantanti italiane più richieste e che avrebbe fatto della sua passione una professione.
Le sue radici sono da ricercare nel blues e nel rock anni '70, un repertorio che ha esplorato appena quattordicenne quando militava nei "Seven roads", classico gruppetto di paese.
Insoddisfatta e perfezionista, la sua sete di esperienza non si arresta certo alle "seratine" che riesce a procurarsi con il suo gruppo. Comincia così a girare per il Friuli con varie band dedite all'interpretazione di cover, affrontando di tutto, compreso serate da piano-bar.
Un bel giorno le capita di cantare con la "Blue swing orchestra", un organico di ventidue elementi che riesce ad elettrizzare le sue facoltà vocali fino a portare il pubblico al delirio.
A quel punto, il personaggio Elisa non poteva più rimanere nell'ombra. Anche perché in tutti quegli anni l'artista friulana aveva scritto alcuni pezzi insieme a un amico di famiglia ed era desiderosa di sentire dei giudizi professionali. Manda allora il materiale alla "Sugar" di Caterina Caselli (scopritrice, fra l'altro, di Andrea Bocelli), che una volta sentiti la manda a chiamare.
Nel 1995 Elisa è ufficialmente arruolata, tramite regolare contratto, nella scuderia "Sugar".
Grazie a Corrado Rustici il quale ha prodotto Whitney Houston, Tori Amos, e che è da sempre il produttore "americano" di Zucchero, Elisa si reca negli Stati Uniti a scrivere e registrare parte delle canzoni del suo primo album "Pipes and flowers".
Nel 1998, in occasione del Premio Italiano per la Musica, le viene assegnato l'Award come migliore rivelazione italiana dell'anno; nello stesso anno riceve il prestigioso premio Tenco per la migliore opera prima con l'album "Pipes and flowers".
L'album vende oltre 280.000 copie, consegue il doppio disco di platino e riscuote un notevole successo radiofonico e di critica.
Dopo un così sfolgorante ingresso nel mondo della canzone d'autore il secondo passo doveva essere ben meditato e calibrato. Per non fallire ci si mette anche Darren Allison, altro musicista di valore e, dopo gran travaglio, viene partorito "Asile's world" che, stando alle vendite e al successo del tour, si può considerare un obiettivo centrato.
Nel 2001 esce invece il singolo "Luce (tramonti a nord est)"; la canzone è una grande novità nel repertorio dell'artista, che per la prima volta canta in italiano. Le musiche e il testo sono stati composti da Elisa in collaborazione, per la parte testuale, con Zucchero. Presentata al Festival di Sanremo, la canzone si aggiudica il primo posto.
Elisa è ormai a buon titolo un nome di riferimento per la musica italiana di qualità. Un esempio? L'anno dopo si è aggiudicata il Premio Italiano della Musica come Miglior artista femminile dell'anno e Miglior canzone dell'anno sempre con il brano "Luce".
Del 2003 è il suo lavoro "Lotus", che comprende novità come "Broken", rivisitazioni di canzoni proprie come "Labyrinth" e rivisitazioni di grandi brani come "Almeno tu nell'universo" dell'indimenticabile Mia Martini.
Nel 2006 celebra i suoi primi dieci anni di attività con "Soundtrack '96-'06" che raccoglie i suoi pezzi più celebri oltre a brani inediti, tra i quali spicca "Gli ostacoli del cuore", scritto per lei, e con lei interpretato da Luciano Ligabue.
Dopo aver dato alla luce la primogenita Emma Cecile (22 ottobre 2009, il padre è il chitarrista Andrea Rigonat, suo compagno nella vita e componente della sua band), torna nei negozi di dischi con il nuovo album "Heart", che contiene il brano "Ti vorrei sollevare", in cui Elisa duetta con Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Alla fine del mese di novembre 2010 esce il nuovo progetto, intitolato "Ivy" (edera, in inglese), un disco che raccoglie tre canzoni inedite e altre quattordici rivisitazioni.
Frasi di Elisa Toffoli
Per il disco "Heart", mi sono inabissata. La musica fluiva bene, non le parole. Non volevo fare il compito in classe e, complice la mancanza di sigarette, mi sono sentita in difficoltà. Anche per questo, sebbene rimanga l’idea di fare un disco tutto in italiano, ho scritto in inglese.
Mi mancava qualcosa dentro e quel vuoto me lo riempiva lui [Jeff Buckley].
Sono fiumi d'amore sotterranei che non riusciamo a vedere; vorrei che potessero risalire in superficie fino ad incontrare la luce per poi mostrarci come si potrebbe vivere una vita liberi dall'odio.
Questo amore trabocca, non farò altro che dividerlo con gli altri, perché nessuno di noi sarà dimenticato, nessuno verrà lasciato in disparte, mai e poi mai.
È stato l'amore non insegnato. Intrappolato nella tua mente che non ne voleva sapere di me. Una pietra silenziosa che mi ha spezzato il cuore mentre cercavo disperatamente un segno. Un tuo segno.
Proprio come una spia attraverso fumo e luci, sono fuggita dalla porta di servizio del mondo, ed ho visto le cose diventare più piccole; la paura come pure la tentazione.
Sto cercando il sole, ci vorrà tempo, ma giuro che sarò paziente... sto scavando per trovarlo.
Come regine, le foglie si muovono gentilmente, e le loro ombre obbediscono con naturale sincronismo... a loro importerebbe di me se sapessero che sono qui, e le sto osservando, e sto desiderando di poter danzare come loro?
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Foto e immagini di Elisa Toffoli
Video Elisa Toffoli
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Elisa Toffoli. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Elisa Toffoli.
Spiragli di luce nei momenti più bui
Cara Elisa sono una mamma di 43 anni e sono tanti anni che ascolto la tua musica. Da ragazzina cantavo sopra la tua voce poi piano piano ho cominciato a frequentare una scuola di canto desiderando poter cantare come te. La tua voce mi trasmette serenità e dolcezza sei una persona speciale per me perché le tue canzoni mi rispecchiano e riesco a intravedere qualche spiraglio di luce nei momenti più bui. Ho svolto diversi saggi in cui ho cantato A modo tuo Promettimi e Rainbow ma devo migliorare sempre di più anche se non è facile. Vorrei essere brava almeno la metà di te. Non so cosa darei per un tuo consiglio e perché tu mi possa ascoltare. Tanto so che rimarrà solo un sogno in quanto immagino la mole di lavoro che hai e forse non leggerai neanche queste mie parole ma tentar non nuoce. Una tua fan per sempre che si chiama per l'appunto Elisa.
Buongiorno, desidero sapere dove poter inviare mie canzoni all'attenzione della cantante Elisa, grazie.
Chiarimenti sul cognome Toffoli
Gent. ma Elisa buongiorno,
premetto che sono un suo convinto quanto attempato fan (classe 1954). Una quarantina di anni fa ho trascorso una settimana di vacanza ad Andalo fatta di sci e... bridge, sport della mente che pratico agonisticamente da sempre essendo alle soglie delle nozze d'oro. In quella bellissima occasione erano presenti giocatori provenienti da tutta Italia ed in particolare un nutrito gruppo di triestini tra cui spiccavano appunto i Toffoli, fortissimi giocatori della sua città. Che il suo cognome sia Toffoli l'ho appreso solo adesso e quindi mi permetto chiederle se per caso foste parenti. Un abbinata tra canto musica e bridge sarebbe il massimo. Ancora i miei complimenti ed un caro saluto
Eppure mentire, l'arte del metà elemento e del briciole divino in arte silver surf
Eta beta.
bologna.
2. 018.
cooperativa senza nessun grado di separazione.
se un merito ho avuto è quello di aver portato la psichiatria in radio e la musica in psichiatria.
almeno a bologna.
almeno all' interno della riforma basaglia.
ho fatto sentire a 100 tra operatori e familiari eppure sentire di elisa.
la legge basaglia è un sogno in fondo a un pianto.
nasce dal dolore, dalla sofferenza, dalla puzza di piscio e segatura come canta simone cristicchi.
ma antonio non riesce a volare.
quella è la favola venduta a san remo.
noi utenti vogliamo vivere una favola, sapendo che è quella di vasco rossi, quella che apre l' album " c'è chi dice no! ! "
ci metto anche gli esclamativi.
sì.
e voglio conoscere elisa.
per un progetto di mente ecologica e quantica.
mi ritengo un dio dell' ebbrezza.
mi aiuto leggendo e rileggendo carlos castaneda, convinto che le porte della percezione aperte da jim morrison sono quelle che restano quando elisa canta e balla con francesco de gregori.
i nostri diari aperti sono le nostre cartelle cliniche.
ma di clinico non abbiamo nulla quando ci venite a cercare.
Tesi di Laurea
Ciao Elisa, sono Federica una studentessa di conservatorio, sono una cantante. l'istante esatto dove la mia anima e il mio cuore hanno assaporato la musica, è avvenuto ascoltando un tuo pezzo,. La semplicità che ti caratterizza, la bellezza, la dolcezza, la serenità che trasmetti sono un qualcosa di meraviglioso. Attraverso le tue canzoni sono riuscita a salvare pezzetti del mio cuore che purtroppo ho perso col tempo. Attraverso la tua musica ho salvato in tutto e per tutto la mia anima e la mia vita. Nel percorso di studi al conservatorio ho assaporato con bellezza vari brani. Perciò sono qui a scriverti e dirti con immenso piacere che, non c'è cosa più bella che onorare la tua figura e tutto ciò che sei per me scrivendo la mia TESI triennale al conservatorio su di te. Farò conoscere a chi mi circonderà quel giorno, la bellezza della tua musica, della tua personalità e cosa sei per me. Mi piacerebbe tanto poter parlare con te e condividere momenti della tua vita cosi da arricchire quanto più possibile la mia Tesi e avere l'immenso piacere di conoscerti. Spero che leggerai questo messaggio e che sarai felice di questa mia avventura. Grazie a te che riempi le mie giornate.
Brano Musicale di Giulio Camposano
Ciao Elisa, innanzitutto volevo ringraziarti per tutto cio che ci ha regalato in tutti questi anni di tua carriera musicale.
Io sono un tuo fan e utilizzo le tue musiche nel mio lavoro, perche sono Operatore Olistico.
POi volevo sottoporti all'attenzione un brano musicale creato totalmente da Giulio Camposano, il figlio della mia compagna, che ha 23 anni, e si dedica a tempo pieno alla musica come te.
E' un regalo per te. Per contraccambiare gli infiniti regali musicali che tu hai fatto sempre a noi ascoltatori.
Si chiama "Un Metro dal Male", lui si chiama Giulio Camposano. Lo trovi facile su youtube e spotify o instagram (ti ho scritto il titolo qui perche non posso far passare il link youtube).
Buon ascolto e spero ti piacera'.
Un forte abbraccio
Lezioni di canto
Salve Elisa
Ho mia figlia che canta molti dicono che ha una bella voce.
Lei in modo particolare piace cantare perché piace a me Promettimi.
Vorrei che lei faccesse ma anche lei delle lezioni di musica con te, per perfezionare le tecniche.
Ovviamente non 5 6 lezioni un percorso.
Questa è la mia e-mail
-------. com
SOS in Arena
Ciao Elisa, non so se leggerai mai questa comunicazione. Sono Francesca e ti scrivo da Napoli, ho 32 anni e 3 di questi ultimi li ho vissuti con una persona speciale, la mia ex compagna Angela. Abbiamo avuto una storia d’amore molto intensa, intrapreso una meravigliosa convivenza e ne abbiamo passate tante; molti impedimenti e città diverse ad un certo punto ci hanno allontanato ma il cuore è sempre stato vivo. Mi è mancato tutto di lei e mi sono resa conto di quanto la amassi ancora. Abbiamo preso entrambe un biglietto per il tuo concerto del 28 all’Arena di Verona, io vorrei che tu, sua ispirazione, le leggessi queste parole e le chiedessi di sposarmi. Non sarà facile per due donne e non mi aspetto un si ma se ho capito qualcosa nella vita, dopo una pandemia mondiale e la paura di non rivedere più le persone care, é che vale sempre la pena tentare. Dimmi se puoi fare questo per me, spero mi risponderai, grazie di cuore.
“Sempre sempre ma non basta mai” 😇
Vorrei farti sentire la mia compagna che vorrei sposare e fargli un regalone.. lei è pazza di e canta da dio giuro vorrei fartela sentire quanto è brava.. x lei sarebbe il regalo della vita poterti conoscere anche solo un sorriso x che lei è la mia vita e farei di tutto x lei
Ascoltarti e' sempre una grande emozione! Non hai mai pensato di fare un album di cover per esempio: alleluia, image qualche cosa dei beatles, ecc. Con il fascino della tua voce sarebbe un grande successo. Comunque continuerò a seguirti come sempre, sei fantastica. un saluto da: Pierino.
Un sorridente abbraccio
Ciao Elisa sono un semplice massoterapista affascinato dai testi delle tue canzoni vorrei solo conoscerti anche solo scambiare qualche messaggio con te... penso che hai una bella anima!!!
Regalo per tue fan friulane dal primo Sanremo 2000
Ciao Elisa, ti scrivo perché vorrei fare un regalo speciale alla mia migliore amica che si sposa a giugno. Siamo amiche dall’infanzia e Giulia ti ha seguito in ogni concerto in Friuli, da quando nel 2000, all’età di 13 anni abbiamo seguito per la prima volta incollate alla tv Sanremo, sperando nella tua vittoria. Per noi sei un esempio di friulanità: con la tua semplicità sai emozionare e trasmettere l’amore per le tue origini. Essendo la sua testimone, vorrei regalarle la possibilità di conoscerti, magari anche solo per un aperitivo a barcola o a Grado, verrà da me a Trieste il 30 aprile per festeggiare il suo addio al nubilato. Sarebbe indimenticabile se potesse incontrarti.
Ciao Elisa
Non ti arriverà mai questo messaggio, ma proviamoci...
Ho assolutamente bisogno che tu ascolti delle mie canzoni...
Buongiorno cara Elisa, ti scrivo per farti i complimenti per il successo che hai ottenuto a Sanremo. Sei stata veramente la numero uno.
Avrei da dirti troppe cose su come si scrive un testo, ma quello che mi preme dirti è che tu possa trovare un momento per fare una foto con mia suocera. Lei vede poco ma è una tua grande ammiratrice. Lei si chiama Lina, vive giù in Puglia, ma da due mesi è con noi a Staranzano. Cerca di trovare un momento per lei, le faresti un grande regalo. Grazie ancora, ti auguro una buona giornata.
Raffaele, via ------- n. 30/a, Staranzano
Cell. 320-------
Da 51 enne montanaro per me n
1 ti vorrei nel mio centro per malattie mentali se l arte e emozioni ci hai emozionato un bacio grazie d
esistere
Tu sei la musica e la voce
Ciao Elisa, sei tu la vincitrice di questo Festival, in tutto e per tutto... non solo per la tua indiscussa bravura ma per la tua eleganza, ma per la tua presenza scenica così vera e autentica, grazie di esistere e di tenere alto il livello del canto e della musica italiana contaminato da tanti volti che si ritengono cantanti ma che sono ben lontani dall'esserlo... tu sei la musica e la voce... un bacio enorme Linda da Monza ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Proposta inedito
Buon giorno Elisa...
volevo se possibile mandarti un mio inedito...
Sarebbe bellissimo sentirla cantare da te..
ti allego di seguito il link della canzone su yu tube..
le parole sono sono incise nel video...
Grazie e complimenti vivissimi...
ht t / w. ----- -- = m-------to
Talento triestino contatto
Carissima Elisa
Ti seguo da tanti anni sei super! Ti scrivo per un amico, un grande talento triestino conosciuto per il suo violino, e' di Trieste si chiama Alessandro Simonetto del '63 in passato ha collaborato con grandi artisti come te nel panorama italiano... un anima bella capace di emozionare con le sue creazioni, ora prevalentemente arrangiatore e compositore a causa del parkinson. Saresti interessata a conoscerlo per ascoltare le sue composizioni? Un abbraccio, grazie e buone cose! Ciao
Proposta canzone come autore
Ciao Elisa! Ti seguo da sempre, sei sempre stata la mia voce preferita!
Vorrei proporti un mio brano, sarebbe bellissimo sentirla cantata da te! !
Ecco i link a Spotify
ht tps: //-------/track/2ogl5nb AX9AjtuFT bQVMSW? si=_p5wMOZ QQ82EUNTvslvG QQ&utm_so urce=copy-link
http s: //-------/track/4bxnqxNI 3oRV yRGiXmmJEY? si=5csC mfOqQVG iSSObDUz2gw&utm_so urce=co py-link
Grazie con il cuore, Daf
Ciaò Elisa sono una tua fans marìna gianola di Premana volevo che ti stimo molto e che mi piacciono moltissimo le tue canzoni se leggi questo messaggio fammi sapere
Sono gianola marina e vorrei mandarti un regalo posso?
Cara eli mi piacerebbe molto avere il tuo contatto per scriverti ogni tanto se si può fare
Ciao Elisa, siamo tutti tuoi fan qui da me, siccome mio nipote si addormenta e si tranquillizza solo con la tua canzone “promettimi”... visto che il 10 è il suo primo compleanno, volevo chiederti se era possibile avere un video mentre canti quella canzone ed in fine Auguri Niccolò Luisi indovino... te ne sarei davvero grato... Grazie
Una lacrima Bibbiano Monza
I figli si possono rapire? Incarcerare nella inconsapevolezza che una madre ama davvero e che esiste... se mi chiami al 347------- ti spiego Elisa... credo che in 15 m tu puoi salvare una donna futura.. perché una figlia amata oggi sarà una donna felice domani... la nebbia svanirà grazie a un tuo sorriso.. per me è così... chiamami.. prometto di essere veloce e diretta... e se potrò mi sdebiterò in ogni modo
Canzoni
Scrivo ed eseguo canzoni per diletto come posso mandartele? Mail o CD mp3? Grazie, sono a Grado
Ciao Elisa, come stai? Vado dritta al punto avrei una richiesta molto importante... il 17 agosto ci sarà il compleanno di mia madre che è una tua grandissima fan e volevo sapere se in qualche modo possiamo accordarci per creare un piccolo concerto o semplicemente sentirti cantare una tua canzone, ne sarebbe davvero felice. Grazie mille per la disponibilità
Foto per calendario x beneficienza
Buonasera, mi presento sono Luisa Toledo e faccio parte dell'associazione "La Compagnia dei Segugi". Ci occupiamo si salvare segugi su tutto il territorio nazionale per poi trovare gli adozione. Stiamo pensando di preparare un calendario con personaggi famosi che avessero adottato dei pelosi.
Questa idea ci è stata data da Tiziano Ferro il quale ci dà una mano a condividere le nostre iniziative
Se avesse il piacere vorremmo mettere anche una sua fotografia con lei e i suoi cani... ci farebbe immensamente piacere.
Grazie per l'attenzione e scusi per il disturbo.
Luisa Toledo
La Compagnia dei Segugi
Le giro anche una mia e mail
Nel caso volesse inviarmi foto.
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Cell 347-------
Ho dissepolto le mie speranze e le ho sparse al vento affinché non muoiano mai
Ciao Elisa ascolto le tue esecuzione e sono veramente molto belle. Ho visto che esegui anche brani di altri autori. Non so se potrebbe interessarti alcune mie composizioni. Io purtroppo per me non ho le tue capacità.
Ti allego il link del mio canale perché ritengo che potrebbero essere di tuo gradimento. Potresti partire dalla playlist delle esecuzioni al piano del maestro Roberto Guerra.
Perché ho deciso di scriverti... perché ho deciso di disseppelire le mie speranze e spargerle al vento. Qualcosa di sicuro nascerà.
A te vento le mie speranze http s: //www. you tube. com/wa tch? v=1jcXhA oX8j4
- L'odissea della vita ht tps: //yo utu. be/su-cJdxwQEI
- I ricordi non muoiono mai ht tps: //you tu. be/4cN2tj mmZYM
ed altre sul canale Le ali del pensiero
htt ps: //ww w. you tube. com/use r/the wings ofthou ght/vid eos
Una poesia o una canzone... o un viaggio dell'anima
È solo un tono di voce
Il battito non voluto,
La farfalla che si dimena esile
lí nella tua pancia,
nel tuo dentro,
nel tuo infondo,
Come hai fatto ad addentrarti laggiù
Che stada hai percorso...
Se lo sapessi chiudere la porta a chiave
Barrerei la strada a tutti, anche a me
Ci sono anfratti dell'animo che vanno donati con saggezza
Crepe che vanno sanate con la fragilità dello spirito
Ci sono dolori che si annidano nel folto delle emozioni
che fanno capolino la sera,
che violentano il sonno,
che deridono l' illusione del tuo sentire,
che ti turbano come una triste ninna nanna,
Sei schiava del tempo,
vittima dell amore,
ostaggio del tuo cuore,
Sei una amazzone ferita,
una donna confusa,
una bimba disillusa,
Sei la potenzialità e la distruzione
Sei la forza e la porcellana
Sei ossigeno e sei embolia
Non sei più quel che eri...
Anima mia
Grazie
Proposta testo musicale
Ciao Elisa,
mi chiamo Stefania Romeo e ti scrivo da Monza, sono una mamma anche io, e mi piace scrivere.
Ho scritto una raccolta di poesie (oltre 200), in attesa di risposta per la pubblicazione, da diverse case editrici.
Mi piacerebbe scrivere un testo per te; magari potrei mostrarti qualche mia poesia e valutare se si sposa con le tue scelte o se si può trasformare in un vero testo per le tue musiche con gli opportuni adattamenti.
Lo farei perchè sei una vera artista e per me, collaborare con te, sarebbe un vero onore.
Se accogli questa mia proposta, sarò lieta di inviarti, in via privata e mantenendo assoluto riserbo, qualche mio lavoro.
ps: il tuo ultimo album, è davvero l'album della maturità, molto profondo, brava.
resto in attesa di risposta.
grazie comunque per avere letto questo mio messaggio.
Stefania
Ciao Ely
, siamo due fratelli Tony e Mary. Quest'anno abbiamo un piccolo sogno. La nostra amata cugina si sposa e noi siamo i suoi testimoni di nozze. Lei è una tua sfegatata fan e noi saremo lieti se tu avresti voglia di mandarle un videomessaggio di auguri perché sarebbe un nostro regalo e lei rimarrebbe sicuramente sterefatta.. ti prego ci teniamo tantissimo perché sappiamo l'importanza che tu hai avuto per lei con le tue canzoni.. si sposano il 28 luglio Claudio e Laura e sicuramente canteremo come sempre le tue canzoni.. in attesa di un tuo messaggio ti ringraziamo.
Ciao...
Percorso Musicale
Buonasera, mi scuso in anticipo per il disturbo, spero di poterle rubare due minuti. Mi chiamo Vittoria Musmeci, la seguo già da un po' di tempo e sono molto interessata al suo percorso. Sarei felicissima di conoscerla di presenza, così avrei modo di confrontarmi con lei.
Sono sempre stata legata alla musica, fin da quando ero piccola. Studio canto già da poco più di 5 anni; adesso in particolare sono seguita dall'insegnante Cecilia Cesario. Il mio amore per la musica non si ferma solo al canto, infatti suono da un po' di anni il pianoforte, e da poco ho iniziato a studiare chitarra. La musica è il mezzo più efficace di cui mi servo per esprimere le mie emozioni; per questo motivo ho anche scritto e cantato dei brani che racchiudono tutti i miei pensieri.
Inoltre quest’anno sono stata selezionata tra le nuove proposte e ho avuto modo di esibirmi al Palafiori di Sanremo; è stata un’esperienza unica, mi ha arricchita tanto sia umanamente che artisticamente.
Sarebbe davvero fondamentale poter avere un suo parere riguardo al mio percorso musicale. Mi scuso ancora per il disturbo, spero vivamente che lei riesca a leggere questo mio messaggio. Le auguro una buona giornata
Brano Inedito
Buongiorno Elisa sono un Cantante Autore e Compositore di Biella (BI) in Piemonte
spero sia questo il canale giusto per poterle inviare un email.
Pensi che agli inizi della sua carriera io e lei eravamo a Milano per una selezione da Rita Pavone e Teddy Reno io avrei dovuto cantare dopo la sua esibizione ricordo ancora i commenti di Rita Pavone la quale disse che avrebbe proposto il suon nome a Caterina Caselli da allora penso iniziò la sua ascesa.
Le vorrei chiedere una cortesia avrei un brano che calza molto bene per il suo stile ma non saprei dove inviarlo avrebbe un indirizzo la ringrazio e spero arrivi alla persona giusta
Pari opportunità
Ciao Elisa
Sono presidente commissione pari opportunità di Monselice in provincia di Padova. Città della Rocca in Fiore...
Mi piacerebbe parlare di pari opportunità attraverso le tue canzoni assieme perché no alle colleghe con le quali ti unisci per parlare di donne...
Sarebbe bello un concerto per le donne... soprattutto in questo periodo...
Ho già fatto partire con la commissione un concorso letterario... intitolato " donna chi sei"...
Perché credo nella libera espressione dei sentimenti... ad aiuto di noi stessi...
Se ti va l idea di organizzare questo evento alle pendici della rocca... per favore contattami
Grazie 3000
Tatiana
Progetto ambientale
Ciao Elisa, assieme a tre amici abbiamo fondato "progetto clara" un associazione a scopo ambientale. Ci siamo posti il problema del cambiamento climatico e abbiamo un progetto semplice per assorbire e sequestrare anidride carbonica, creando ambiente e posti di lavoro (per i meno fortunati). Abbiamo bisogno di aiuto per attuarlo. Essere in qualche modo aiutati a contattare persone che abbiano questa sensibilità e che siano mediaticamente esposti per poterlo pubblicizzare e sviluppare.
Abbiamo pochi anni avanti per lasciare questo mondo ai nostri figli un po' migliore di quanto non lo stiamo lasciando ora. Credimi che questa cosa è tanto importante quanto facile da realizzare. Sono certo che questa mia richiesta non cadrà nel vuoto. Grazie e ciao.
Piergiorgio
Racconto
Ciao, sono un'insegnante di liceo di Lettere. Tra le cose che ho scritto c'è un racconto sul tema dell'incontro che ha come filo conduttore Luce (tramonti a nord-est). Vorrei fartelo leggere prima di pubblicarlo. Grazie Lucia Guglielmi
Una proposta per Elisa
Buongiorno Elisa, mi chiamo Annalisa Andreoni e vivo a Udine. Per hobby scrivo testi e ne avrei uno che mi piacerebbe condividere con te.
Parla di donne e della loro forza e fragilità e mi piacerebbe che fossi tu, con la tua sensibilità, ad interpretarlo.
Se hai un momento per me puoi contattarmi al 366-------.
Mi farebbe davvero tanto piacere.
Un abbraccio di luce
Annalisa
Vorrei parlare con te
Ciao Elisa sei donna meravigliosa che io amo la follia
Promettimi
Bellissima e meravigliosa canzone, un'esplosione di emozioni incontenibile e inarrestabili, potente come un vulcano che esplode, leggera come una piuma che vibra nell'aria. Dolcissime e tenere parole che ti accarezzano l'anima. Forte come una spada che penetra nel cuore fino al midollo delle ossa, impossibile non emozionarsi e bagnare il viso. Penso che tu abbia qualcosa di molto speciale conservalo sempre con te come se fosse un tesoro.
Ciao Elisa, come tutti quelli che ti scrivono, naturalmente anch'io sono una tua fan. Mi permetto di scriverti per consigliarti di leggere un libro che ho trovato stupendo, come le tue canzoni. Non l'ho scritto io, ma una mia amica che è cresciuta nella tua zona. Per questo, ho pensato che, se il libro ti piacesse, potresti aiutarla a realizzare il suo sogno, perché se tu pubblicizzi il suo libro, anche soltanto con un piccolo post, lei troverebbe il modo di farsi conoscere. Pensa che, nonostante sia stata pubblicata da una piccola casa editrice, il suo libro è già terzo nella classifica Bestseller fantasy Ibs. Il libro si intitola "La ragazza con la rotella in più" di Giorgyl Sungrif. Il titolo ti si addice. Se, prima di leggerlo, vuoi più informazioni sul libro e leggere le bellissime recensioni che ha già ricevuto, puoi visitare la pagina facebook Giorgyl Sungrif Rolli. Penso che, se ti dovesse piacere, tu la aiuteresti, perché, come tutti i geni consapevoli del dono che hanno, avrai senz'altro una propensione naturale al bene. In ogni caso, grazie di avermi letto e continua a regalarci le tue splendide canzoni.
Ciao, sono un tuo fun da molti anni. Il 21/DIC/2020 organizzeremo un concerto con i colleghi via web in streaming per non abbattersi in questo periodo di Covid, ci collegheremo 300-400 persone via Teams e alcuni di noi suoneranno e saranno eseguite anche tue canzoni. Siamo tutti super tuoi fun, mi domandavo se saresti disponibile a collegarti in video call dal tuo PC o dal Telefono per farci un saluto anche 5m. Sarebbe veramente bello e un sogno che si avvererebbe. Un Salutone Enrico
Cara Elisa, grazie per quello che fai. Sono una tua coetanea, madre di due figlie adolescenti, che non vive più in Italia ma è stata cresciuta da una nonna di Monfalcone e ho vissuto a Marina Julia negli anni’80 quando si sentivano per tutta l’estate i Righeira. Da sempre il mio scopo è stata l’arte nel senso del cammino nel il trovare il modo di trasmettere le emozioni. Scopo che cerco di perseguire miei lavori che faccio da sola e in parallelo come insegnante di arti plastiche e visiva a scuola. A scuola perché ritengo che tutti possano avere la possibilità di fare o perlomeno conoscere, avendo il piacere di fare, un altro modo di vedere le cose. Ora c’è un gran bisogno di questo. Ora abito ancora in un luogo di passaggio, contaminato da tre culture e lingue diverse, qui si parla l’italiano il tedesco e il romancio si vede che il destino mi riserva luoghi così. È un momento difficile, quando l’opinione pubblica qui ha dichiarato che tanto l’arte è un passatempo mi sono vergognata per loro e per noi che l’abbiamo permesso. Ma lamentarsi non porta a nulla e le parole fanno la realtà con i fatti, perciò bisogna fare nelle proprie possibilità comunque. Tu fai, grazie!!!
Ciao Elisa intanto complimenti per come riesci ad arrivare a Noi ad ogni tua canzone.
Mi presento mi chiamo Luigi Scaduto e sono un'allenatore-coreografo di pattinaggio artistico. Quest'anno alcune delle mie atlete hanno avuto problemi grossi con disturbi alimentari. Due ragazze ancora ne sono pienamente dentro, una ne è "uscita" dopo tanti mesi. Il suo desiderio era fare una nuova coreografia che parlasse del suo vissuto. Lei ha scritto una specie di diario e le sue scritture volevamo che qualcuno le leggesse. Siccome sia io che lei siamo molto legati alla tua musica volevo farle questo "regalo" per questo ti sto provando a contattare. Spero che leggerai questo messaggio. Grazie un abbraccio virtuale
Ciao Elisa. Perdona il disturbo. Sono un regista indipendente. Ho realizzato un lavoro sul bullismo dove parlo della mia esperienza personale con la collaborazione dell'attore Edoardo Purgatori. Mi piacerebbe parlartene perché vorrei fare una collaborazione con te a riguardo. Ho realizzato un precedente cortometraggio che ha avuto molto successo sul web " Venere è un ragazzo". Vorrei con questa documentario che uscirà il 7 Febbraio sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema anche con la proposta di una bozza di disegno di legge ad hoc contro i bulli. Giuseppe Sciarra.
Dear Elisa,
I have met you in the past and felt your enormous Energy. I have been for my whole life fond of USA and freedom that this Country represents, with his Statue of Liberty representing a Goddess, infinite and open living space, and I would share this with you.
I know that Ego needs to live in the everyday world and is subject to external influences. I also lack self esteem and this is a main cause of Ego decay, while life goes on. I also "have fallen from grace" as you say, but nobody can steal my Soul essence and divert me from my main task. I am Mr. nobody while you are a famous and influent person of success, but I want to say a few words from my nothingness.
Your music is extremely Spiritual and drove me truly out of dangerous situations, by Neptunian inspiration and Spiritual messages, who really helped me to go on and find some worthness in myself. I thank you for your big engagement in this, this has been a gift for me. Thank you!
I also witnessed your decay in external Ego (that has been due to Saturn transiting on your Sun around 2017/2018 or so, weakening your resistance) and I do not really agree with some of your ideas like universal love, race mixing and so on. I did not like how you behaved in the last years, but your song in English "no hero" rang a bell for me.
I can understand how all of this happens, this is the mainstream world idea, but your noble Spiritual essence is still alive. I can feel it.
I spotted a really important Astrological transit for you so I thought I should inform you, around 21. 08. 2021 and second chanche 23. 01. 2023 Uranus in transit will oppose your natal Uranus. Uranus (genius, sudden events, freedom) is in your 7th house of personal/love relationships and rules the 11th house of friends/groups. So I predict this (may) trigger some sort of liberation, braking free from some people or organization or friendship or legal affair - you name it - this happen once in life.
Also you have progressed Planets in Aquarius now, pushing for freedom from 11th house (friends, groups, and personal objectives).
You have the Power in your hands. I just whish you can break free from anything that is negative for you, you deserve it.
Ciao Elisa, ti chiedo scusa se ti disturbo, Ti ammiro tantissimo come persona e come cantante, sono Enea un padre che ha perso un figlio di 30 anni su un incidente stradale, sto soffrendo tantissimo insieme a mia Moglie Monica e a mi Figlia Laura, ho un sogno per ricordare Alessandro è tutti i ragazzi che muoiono e lasciano nella disperazione i genitori. Vorrei esternare la mia disperazione la mia tristezza la mia sofferenza per darti lo spunto di scrivere una canzone per tutti quelli che hanno avuto subire la mia disgrazia, sarebbe bellissimo
Ely come posso fare ad inviarti un mio cd per fartelo ascoltare?
Ciao Elisa,
apprezzo i tuoi testi e siccome scrivo anch'io canzoni vorrei avere l'opportunità di fartele ascoltare.
Ciao ho bisogno di parlarti con urgenza... Sono chiara
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