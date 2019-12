Biografia • Luce italiana

Elisa Toffoli, nasce il 19 dicembre 1977 a Trieste, ma si forma a Monfalcone, piccola città cresciuta all'ombra dei suoi grandi cantieri navali, tuttavia da sempre animata da numerose manifestazioni culturali, sportive e sociali. Naturalmente l'interesse principale di Elisa è sempre stata la musica e, benché certo questa città non sia Londra o New York, da questo punto di vista ha una sua notevole vitalità.

Zona di confine e punto di transito nelle comunicazioni da e verso l'Europa centro-orientale, Elisa ha dunque saputo sfruttare al meglio, con il suo multiculturalismo e la sua vocazione internazionale (è una delle poche cantanti italiane ad aver esordito in inglese), sono le caratteristiche di Monfalcone, luogo geografico vicino ai migliori modelli delle comunità mitteleuropee.

Particolarmente attenta alla musica nera e ai gruppi stranieri (i suoi modelli sono mostri sacri come Otis Redding, Aretha Franklin, Whitney Houston, Sarah Vaughan, Ray Charles, Ella Fitzgerald e Billie Holiday), Elisa è dotata di un talento precocissimo. Basti pensare che, dopo i primi approcci al pianoforte e alla chitarra, ha scritto la sua prima canzone a undici anni. Nei suoi sogni di adolescente, mentre frequentava la scuola di segretariato d'azienda mai avrebbe pensato che sarebbe diventata una delle cantanti italiane più richieste e che avrebbe fatto della sua passione una professione.

Le sue radici sono da ricercare nel blues e nel rock anni '70, un repertorio che ha esplorato appena quattordicenne quando militava nei "Seven roads", classico gruppetto di paese.

Insoddisfatta e perfezionista, la sua sete di esperienza non si arresta certo alle "seratine" che riesce a procurarsi con il suo gruppo. Comincia così a girare per il Friuli con varie band dedite all'interpretazione di cover, affrontando di tutto, compreso serate da piano-bar.

Un bel giorno le capita di cantare con la "Blue swing orchestra", un organico di ventidue elementi che riesce ad elettrizzare le sue facoltà vocali fino a portare il pubblico al delirio.

Elisa Toffoli

A quel punto, il personaggio Elisa non poteva più rimanere nell'ombra. Anche perché in tutti quegli anni l'artista friulana aveva scritto alcuni pezzi insieme a un amico di famiglia ed era desiderosa di sentire dei giudizi professionali. Manda allora il materiale alla "Sugar" di Caterina Caselli (scopritrice, fra l'altro, di Andrea Bocelli), che una volta sentiti la manda a chiamare.

Nel 1995 Elisa è ufficialmente arruolata, tramite regolare contratto, nella scuderia "Sugar".

Grazie a Corrado Rustici il quale ha prodotto Whitney Houston, Tori Amos, e che è da sempre il produttore "americano" di Zucchero, Elisa si reca negli Stati Uniti a scrivere e registrare parte delle canzoni del suo primo album "Pipes and flowers".

Nel 1998, in occasione del Premio Italiano per la Musica, le viene assegnato l'Award come migliore rivelazione italiana dell'anno; nello stesso anno riceve il prestigioso premio Tenco per la migliore opera prima con l'album "Pipes and flowers".

L'album vende oltre 280.000 copie, consegue il doppio disco di platino e riscuote un notevole successo radiofonico e di critica.

Dopo un così sfolgorante ingresso nel mondo della canzone d'autore il secondo passo doveva essere ben meditato e calibrato. Per non fallire ci si mette anche Darren Allison, altro musicista di valore e, dopo gran travaglio, viene partorito "Asile's world" che, stando alle vendite e al successo del tour, si può considerare un obiettivo centrato.

Nel 2001 esce invece il singolo "Luce (tramonti a nord est)"; la canzone è una grande novità nel repertorio dell'artista, che per la prima volta canta in italiano. Le musiche e il testo sono stati composti da Elisa in collaborazione, per la parte testuale, con Zucchero. Presentata al Festival di Sanremo, la canzone si aggiudica il primo posto.

Elisa è ormai a buon titolo un nome di riferimento per la musica italiana di qualità. Un esempio? L'anno dopo si è aggiudicata il Premio Italiano della Musica come Miglior artista femminile dell'anno e Miglior canzone dell'anno sempre con il brano "Luce".

Del 2003 è il suo lavoro "Lotus", che comprende novità come "Broken", rivisitazioni di canzoni proprie come "Labyrinth" e rivisitazioni di grandi brani come "Almeno tu nell'universo" dell'indimenticabile Mia Martini.

Nel 2006 celebra i suoi primi dieci anni di attività con "Soundtrack '96-'06" che raccoglie i suoi pezzi più celebri oltre a brani inediti, tra i quali spicca "Gli ostacoli del cuore", scritto per lei, e con lei interpretato da Luciano Ligabue.

Dopo aver dato alla luce la primogenita Emma Cecile (22 ottobre 2009, il padre è il chitarrista Andrea Rigonat, suo compagno nella vita e componente della sua band), torna nei negozi di dischi con il nuovo album "Heart", che contiene il brano "Ti vorrei sollevare", in cui Elisa duetta con Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Alla fine del mese di novembre 2010 esce il nuovo progetto, intitolato "Ivy" (edera, in inglese), un disco che raccoglie tre canzoni inedite e altre quattordici rivisitazioni.