Biografia

Alessandro D'Avenia nasce il 2 maggio del 1977 a Palermo, terzo di sei figli di Giuseppe e Rita. Nel 1990 si iscrive al liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, dove ha modo di conoscere padre Pino Puglisi, insegnante di religione in quella scuola, da cui è profondamente affascinato.

Ottenuto il diploma, si trasferisce a Roma per frequentare il corso di laurea di lettere classiche alla Sapienza, prima di vincere un dottorato di ricerca a Siena concluso nel 2004 con la realizzazione di una tesi dedicata alle sirene omeriche e alla loro relazione con le Muse.

L'insegnamento

Nel frattempo Alessandro D'Avenia inizia a insegnare alle scuole medie, per poi frequentare la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario ed essere assunto al Collegio San Carlo di Milano.

Dopo aver fondato una compagnia teatrale amatoriale, nel 2006 a Milano frequenta un master in produzione cinematografica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Gli anni 2010

Nel 2010, dopo essere stato sceneggiatore di una serie per la Disney, pubblica il suo primo romanzo, che nel giro di breve tempo diventa un successo di livello internazionale, con più di un milione di copie vendute e traduzioni in oltre venti Paesi.

Il libro di Alessandro D'Avenia - che diventerà poi anche un film - intitolato "Bianca come il latte, rossa come il sangue", si ispira a una storia realmente successa, con protagonista una ragazza malata di leucemia (e poi morta) che frequentava un liceo di Roma in cui D'Avenia lavorava come supplente. La vicenda è narrata in prima persona da un ragazzo di sedici anni di nome Leo, innamorato della protagonista.

Bianca come il latte, rossa come il sangue: Alessandro D'Avenia è autore del libro e della sceneggiatura del film

Nel novembre del 2011 D'Avenia dà alle stampe il suo secondo libro, "Cose che nessuno sa", edito come il predecessore da Mondadori. Anche questo viene tradotto all'estero.

La collaborazione con i giornali e le sceneggiature

Divenuto collaboratore di alcuni quotidiani come "La Stampa" e "Avvenire", a partire dal 2011 l'autore e docente siciliano si cimenta nella sceneggiatura del film ispirato a "Bianca come il latte, rossa come il sangue", prodotto da Rai Cinema, che viene distribuito nelle sale nell'aprile del 2013.

Nell'ottobre dell'anno successivo Alessandro D'Avenia pubblica "Ciò che inferno non è", il suo terzo romanzo. Il 31 ottobre del 2016 è la volta de "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita", prima opera di saggistica, che in seguito viene trasposta anche a teatro.

Un anno più tardi, il 31 ottobre del 2017 D'Avenia dà alle stampe "Ogni storia è una storia d'amore", il suo quinto libro, che ripercorre oltre trenta storie d'amore famose della letteratura. Nel gennaio del 2018 intraprende una collaborazione con il "Corriere della Sera", curando una rubrica sul giornale milanese.

Alessandro D'Avenia è presente online con il suo sito personale Prof 2.0, ma anche sui social network, tra cui Twitter e Instagram.