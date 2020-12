Biografia

Sébastien Chabal nasce l'8 dicembre del 1977 in Francia, nel dipartimento di Drome, a Valence, terzo figlio di una famiglia originaria di Ardèche: la madre è impiegata in una gioielleria, mentre il padre lavora in un'officina meccanica. Cresciuto in un ambiente di umili origini, studia meccanica al liceo professionale, per poi andare a lavorare a Crest, in una fabbrica della Salmon.

Le prime esperienze professionali nel mondo del rugby

Dopo avere cominciato a giocare a rugby all'età di sedici anni a livello amatoriale facendo parte della squadra di Beauvallon, abbandona il lavoro in fabbrica nel 1998 per dedicarsi allo sport e gioca con il Valence Sportif, che milita nel campionato Fédérale 2, la quarta serie francese.

Poco dopo viene scelto dal Burgoin, che disputa la prima serie transalpina: nel 1999 arriva in finale nella European Challenge Cup (ma la sua squadra viene battuta per 35 a 16 dal Montferrand) e nella Coppa di Francia: anche in questo caso, però, Chabal e compagni vengono sconfitti (per 27 a 19 dallo Stade Français).

L'esordio nella nazionale francese

Il 4 marzo del 2000, a nemmeno ventitré anni, Sébastien Chabal esordisce con la maglia della nazionale francese: il suo debutto avviene in occasione di un match del Sei Nazioni a Murrayfield contro la Scozia.

Nel 2003, anno in cui con la sua squadra arriva nuovamente in finale di Coppa di Francia - perdendola -, prende parte per la prima volta alla Coppa del Mondo di rugby: la Francia arriva fino alle semifinali, per poi perdere la finale per il terzo e quarto posto contro la Nuova Zelanda per 40 a 13.

Durante la rassegna, Chabal viene impegnato in maniera sporadica, collezionando solo due presenze da titolare: per questo motivo egli si lamenta con il commissario tecnico Bernard Laporte attaccandolo apertamente.

In Inghilterra

Escluso, per questo motivo, dalla nazionale per più di un anno, nel 2004 il rugbista di Valence va a giocare in Premiership, il campionato inglese, firmando un contratto per i Sale Sharks. Con il suo nuovo team vince il suo primo trofeo nel 2005, aggiudicandosi la European Challenge Cup grazie al successo in finale contro il Pau.

In seguito arriva anche la vittoria del campionato: alla sua seconda stagione Oltremanica, egli vince la Premiership in virtù della finale contro i Leicester Tigers vinta per 45 a 20. Nello stesso periodo, diventa padre di Lily-Rose, la sua prima figlia, avuta dalla moglie Annick.

Tra i grandi del mondo

Nel 2007 Chabal vince il suo primo Sei Nazioni con la Francia, mettendo a segno anche due mete nel match d'esordio contro l'Italia (terminato 39 a 3) e partecipa alla sua seconda Coppa del Mondo, che si tiene proprio in patria. Il suo ruolo di terza linea centro viene occupato da Imanol Harinordoquy: per questo Laporte, con il quale i rapporti nel frattempo sono stati ricuciti, lo schiera come seconda linea.

Chabal segna due mete durante la partita contro la Namibia; la Francia arriva nuovamente in semifinale, e ancora una volta perde la finale per il terzo e quarto posto, battuta dall'Argentina per 34 a 10.

Il ritorno in Francia

Due anni più tardi l'atleta lascia l'Inghilterra per tornare a giocare in Francia, contrattualizzato dal Racing Métro 92; si parla, inoltre, di una sua possibile partecipazione al film "Invictus - L'invincibile", ma l'opportunità svanisce all'ultimo.

Nel 2010 egli torna a vincere il Sei Nazioni, con la Francia che ottiene il Grande Slam, anche se per colpa di una lombalgia deve saltare due match e prende parte alle altre tre partite partendo sempre dalla panchina. L'anno successivo Sébastien Chabal disputa il suo ultimo match da internazionale: è il 12 marzo del 2011, e l'avversario è l'Italia, durante il Sei Nazioni.

Pochi giorni dopo viene squalificato per sessanta giorni per avere criticato un arbitro, e per questo rischia di saltare la fase finale del Top14: fortunatamente per lui, la squalifica viene ridotta a dieci giorni, ai quali va aggiunto lo svolgimento di lavori di interesse generale. Il Racing arriverà poi fino alla semifinale.

Nel febbraio del 2012 Chabal dice addio alla sua squadra, con il contratto rescisso per colpa delle divergenze di vedute tra il giocatore e l'allenatore Pierre Berbizier.

Emigrato per qualche tempo in Australia, Sébastien torna in Francia quando viene ingaggiato dal Lione, squadra che milita in Pro D2. Grazie anche alle sue prestazioni, la squadra al termine della stagione 2013/14 viene promossa nella Top14, avendo concluso il campionato al primo posto.

Il ritiro dal rugby agonistico