Biografia • Word Life

Atleta professionista e protagonista di quello sport americano esportato in tutto il mondo noto come Wrestling, idolo di migliaia di ragazzini di tutto il pianeta, nasce Jonathan Felix-Anthony Cena a West Newbury, Maryland il 23 aprile 1977. Debutta sul ring nel 2000 nella Universal Pro Wrestling (UPW), piccola federazione californiana, affiliata alla più conosciuta WWE. Combatte inizialmente con il nome di "Prototype", convinto di incarnare il perfetto uomo, "il prototipo umano". Dopo soli pochi mesi John Cena conquista il titolo di categoria.

Grazie a queste sue prime e significative vittorie, John Cena firma un contratto con la WWF nel 2001. Entra nella Ohio Valley Wrestling (OVW), altra federazione satellite della WWE. "The Prototype" viene messo in coppia con Rico Costantino. I due in breve conquistano i titoli di coppia di categoria. John Cena si lancia poi alla conquista titolo OVW detenuto da Leviathan (Batista, nella WWE). Il 20 febbraio 2002 a Jeffersonville in Indiana, Prototype batte Leviathan e conquista il titolo. Resta sulla cima solo tre mesi, poi perde la cintura.

John Cena passa poi in pianta stabile alla WWE. Per il suo debutto mediatico televisivo, in uno show WWE, si deve però attendere il 27 giugno 2002 in un'edizione di "SmackDown!": Cena risponde a una sfida di Kurt Angle aperta a tutti. Il novizio John Cena offre una prova eccellente e sfiora la vittoria in molte occasioni. Sarà però l'esperto Kurt Angle a prevalere negandogli poi la stretta di mano a fine match.

Successivamente Cena si afferma in "Smackdown!" sconfiggendo sul ring altri wrestler ben più noti di lui. In coppia con Edge e Rey Mysterio, batte Kurt Angle, Chris Benoit e Eddie Guerrero, poi, in coppia con Rikishi, riesce a battere Deacon Batista (l'ex Leviathan della Ohio Valley Wrestling) e Reverend D-Von.

Poi si allea con B - Squared (Bull Buchanan) formando un duo di rappers, che lo lancia con una nuova dimensione di immagine. All'inizio del 2003 John Cena tradisce l'amico B - Squared prendendo, per un breve periodo, al suo fianco "Redd Dogg" Rodney Mack.

Alla Royal Rumble 2003 Cena è protagonista di una prova incolore in quanto non elimina nessuno e viene eliminato come 22° (era entrato come 18°) da The Undertaker.

John Cena, 185 centimetri per 113 chilogrammi, incontra poi il gigante Brock Lesnar, che distrugge il rapper bostoniano infortunandolo. Quindi Cena torna per un breve periodo alla OVW per allenarsi e cercare di recuperare la condizione post-infortunio.

Torna sul grande palcoscenico di "Smackdown!" in piena forma fisica e partecipa al torneo indetto dalla general Manager Stephanie McMahon per stabilire il primo contendente alla cintura di campione WWE di Brock Lesnar. L'occasione è unica: Cena batte prima Eddie Guerrero, poi, addirittura The Undertaker e Chris Benoit. Arriva così il 27 aprile 2003 quando Lesnar e Cena si affrontano per il titolo: la differenza tra i due wrestler è ancora netta e Lesnar riesce a vincere schienando Cena.

Fallito l'assalto al titolo WWE Cena cerca di conquistare la cintura di campione USA, detenuta da Eddie Guerrero. I due si affrontano diverse volte a "Smackdown!" in match violentissimi, tra cui una rissa nel parcheggio di un'arena: Cena però perde sempre. La sua immagine intanto cersce e il pubblico lo ama sempre più.

Si arriva così al 2005: la sua popolarità aumenta sempre più, ed ogni suo ingresso nelle arene è caratterizzato da autentici boati della folla, che rendono di fatto John Cena uno dei personaggi più acclamati dell'intero panorama di Smackdown e forse dell'intera WWE.

Arriva la grande occasione per un John Cena sempre più caricato dal pubblico; il suo avversario è JBL (John Bradshaw Layfield), campione WWE, detentore da ben nove mesi della cintura. JBL ha già difeso vittoriosamente il titolo contro nomi del calibro di Undertaker, Kurt Angle e Big Show, sebbene quasi sempre in modo sporco. La rivalità fra JBL e John Cena inizia proprio al termine del main event di No Way Out, quando Cena assale JBL e lo scaraventa contro alcune attrezzature televisive.

Nel corso della serie di incontri che vedono i due contrapposti, JBL si avvale anche dell'aiuto del suo "staff", ed in particolare di Orlando Jordan, che a Smackdown riesce a strappare, in modo sporco, a Cena la cintura degli Stati Uniti. E' solo una delle tante scintille dell'intero feud, che vede anche la distruzione della limousine di JBL da parte di John Cena ed il suo conseguente arresto nel corso di un match contro il rientrante Carlito Caribbean Cool. In un incontro forse un po' deludente, della durata di circa 12 minuti, John Cena riesce a sconfiggere JBL: la vittoria gli vale la il suo primo titolo WWE.

Successivamente la rivalità con JBL non si assopisce: nel corso di "Smackdown!" l'ex campione intercetta un pacco destinato a Cena credendo che all'interno vi sia la nuova cintura customizzata di campione WWE e vi trova invece solo della carne di fegato, lo stesso fegato che, a detta di Cena, è una caratteristica che al suo avversario manca.

John Cena è sempre più destinato a diventare un personaggio immortale di questo sport. Come altri illustri atleti del passato si sono dedicati allo show business, (Hulk Hogan ha intrapreso la carriera di attore, per citare un esempio illustre), anche John Cena ha voluto compiere un'esperienza artistica. Così nel mese di maggio 2005 è uscito il suo disco "You can't see me" (che insieme a 'Word Life' e 'Yo Yo', è una delle sue frasi distintive), in cui l'atleta fornisce discrete prove di rapper. Il primo singolo estratto dal disco "Bad, bad man", viene accompagnato da un videoclip esilarante, parodia del mitico telefilm anni '80 "A-Team", in cui John Cena veste i panni del leader Hannibal Smith (allora interpretato da Goerge Peppard).