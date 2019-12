Biografia • Fascino ed eleganza

George Peppard nasce il giorno 1 ottobre 1928 a Detroit (Michigan, U.S.A.), da una famiglia benestante: il padre gestisce diversi edifici, mentre la madre è una cantante di opera lirica. Il giovane George deve presto abbandonare i suoi studi superiori in quanto è costretto ad arruolarsi nel corpo dei Marines dove raggiunge il grado di Sergente.

Finito il servizio militare si cimenta in diversi lavori, dal Dj all'impiegato di banca, dal taxista, al meccanico di motociclette. In seguito riprende gli studi frequentando l'univeristà di Purdue, dove consegue una laurea in Belle Arti. Decide poi di spostarsi a New York City per imparare l'arte della recitazione nel mitico Actors Studio.

La sua prima interpretazione è in una radio; poco tempo dopo nel 1949 debutta su un palcoscenico, nel teatro "Pittsburg Playhouse". Nel 1954 sposa Helen Davis, da cui acrà due bambini. Il matrimonio dura dieci anni, poi arriva il divorzio nel 1964. Nel 1966 George Peppard sposa Elizabeth Ashley, che darà alla luce un'altro figlio. Il secondo matrimonio dura sei anni. Nel frattempo Peppard esordisce nel mondo del cinema nel 1955 con il film dal titolo "The U.S. Steel Hour".

Nel 1958 si fa notare a livello mondiale con il film "38° Parallelo Missione Compiuta". Due anni più tardi è protagonista assieme a Robert Mitchum nel film "A casa dopo l'uragano", diretto da Vincente Minelli. Nel 1960 viene scelto come protagonista nel movie-cult "I magnifici sette", nella parte di Vin: George Peppard però rifiuta e viene sostituito da Steve McQueen.

Nel 1961, con il film "Colazione da Tiffany" di Blake Edwards, accanto a Audrey Hepburn, Peppard raggiunge la sua definitiva consacrazione cinematografica. I lavori successivi sono "La conquista del west" (1963), "L'uomo che non sapeva amare" (1964), "Operazione Crossbow" (1965), il film di guerra "La caduta delle aquile" (1966), "Due stelle nella polvere" (1967, con Dean Martin), "Tobruk" (1967).

Nel 1968 Peppard è protagonista in tre pellicole "Il castello di carte" (dove è presente anche il grande attore e regista Orson Welles), "Facce per l'inferno", e la commedia "Una meravigliosa realtà". Nel 1969 si distingue recitando nel lungometraggio-poliziesco "Pendulum" mentre nel 1970 è protagonista nello spy-movie "l'Esecutore".

Nel 1975 la sua terza moglie è Sherry Boucher, ma nel 1979 dopo quattro anni di matrimonio divorziano.

Nel 1978, dirige, produce e interpreta come attore protagonista, il film dal titolo "Cinque giorni ancora": il clamoroso flop che ne consegue fa precipitare l'attore in una profonda crisi che trova rifugio nell'alcol. Dopo qualche altro lavoro e diversi alti e bassi dovuti al problema dell'alcol, nel 1983 riesce a disintossicarsi e risollevarsi, recitando in una serie di telefilm - cult degli anni '80 - dal titolo "A -Team". George Peppard è il Colonnello John "Hannibal" Smith, anziano protagonista e capo della squadra. La serie riscuote molto successo negli Stati Uniti ma anche all'estero, arrivando a durare cinque stagioni (dal 1983 al 1987).

Nel 2010 arriva sul grande schermo l'adattamento cinematografico della serie tv "A-Team": ambientato nel presente, con i protagonisti operanti in Iraq anziché in Vietnam, è Liam Neeson ad interpretare il ruolo del colonnello John "Hannibal" Smith che fu di George Peppard.

Nel 1984 George Peppard si sposa per la quarta volta: la nuova moglie è la bellissima Alexis Adams. Il matrimonio dura solo due anni.

Già ammalato di cancro sposa Laura Taylor, la quale gli starà accanto fino al giorno della morte, avvenuta a Los Angeles il giorno 8 maggio 1994, a causa di una polmonite.