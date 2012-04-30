Biografia

Pietro Falca si fece chiamare successivamente Longhi ma la motivazione e origine della scelta è sconosciuta.

Nato a Venezia il 15 novembre 1702, fin da bambino dimostra attitudine alle arti e il padre lo manda presso il pittore veronese Antonio Balestra che dopo vari anni di studio lo invia a Bologna raccomandandolo a Giuseppe Crespi detto lo Spagnoletto.

In quest'ambito Longhi conosce la pittura di Gambarini nelle sue scene "di genere" del periodo. Verso il 1730 dipinge la sua prima opera, la pala di "San Pellegrino condannato al supplizio", mentre nel 1732 sposa Caterina Maria Rizzi dalla quale ha dieci figli. Dopo opere religiose dal 1741 inizia la produzione "di genere" con la prima scena di vita veneziana: il "concertino delle Gallerie dell'Accademia di Venezia".

Questo è il genere che lo rende celebre tanto che nel 1570 Carlo Goldoni gli dedica un sonetto: "Longhi tu che la mia Musa sorella chiami del tuo pennel che cerca il vero ...".

Nel 1756 entra all'interno dell'Accademia di Venezia. Una pittura di particolari dai forti contrasti cromatici iniziali, a modulazioni luminose delicate, fino a una stesura tonale sottile con un uso discreto di ombre colorate con tocchi leggeri di forte luminescenza.

Pietro Longhi muore a Venezia l'8 maggio 1785 a causa di un mal di petto.

"Fortunato sarà ugualmente il nostro comune amico celebratissimo Pietro Longhi, pittore insigne, singolarissimo imitatore della natura che, ritrovata una originale maniera di esprimere in tela i caratteri e le passioni degli uomini, accresce prodigiosamente le glorie dell'arte della Pittura, che fiorì sempre nel nostro Paese." (Carlo Goldoni, Le commedie, X, 1755)