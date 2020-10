Biografia

Daniele Bossari nasce il 1° ottobre del 1974 a Milano. Esordisce in radio a Radio Clusone, per poi passare a Radio Capital, dove viene soprannominato "Funky Boss". Dopo essere passato a RTL 102.5, nel 1998 entra a far parte della squadra di Radio Deejay. Nel frattempo, debutta in televisione come conduttore di MTV Italia, presentando programmi come "Mtv Dancefloor Chart", "Mtv Select" ed "Mtv On the beach".

Nel 1999 Daniele Bossari è a Mediaset: collabora con Francesca Fogar (figlia di Ambrogio Fogar) presentando su Italia 1 la terza edizione di "Fuego". Mentre nel 2000 è alla guida di "Wozzup?" e del primo talent show della rete, "Popstars", che dà il la alla nascita delle Lollipop.

Daniele Bossari negli anni 2000

Accanto a Simona Ventura in "Indelebili", a partire dal 2001 conduce "Saranno Famosi", l'antesignano di "Amici di Maria De Filippi". Nello stesso periodo si lega sentimentalmente con la showgirl svedese Filippa Lagerback (che nel 2003 lo renderà padre di Stella).

Nell'estate del 2002 Bossari presenta il "Festivalbar" su Italia 1, prima di trasferirsi a Raidue per condurre la sesta edizione di "Furore", al posto di Alessandro Greco. Successivamente è nel cast di "Superstar Tour", di nuovo su Italia 1, e affianca Silvia Hsieh a "Top of the Pops".

Con Gaia De Laurentiis conduce gli "Italian Music Awards", ma è anche l'inviato de "La fattoria", reality show che vede nel cast tra i concorrenti Raffaello Tonon. Bossari e Tonon si ritroveranno nel 2017 nella casa del "Grande Fratello Vip 2", in finale.

Nella stagione televisiva 2005/2006 Daniele Bossari è uno dei volti della seconda edizione di "Campioni, il sogno", reality show calcistico che segue le partite del Cervia.

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2007 su Italia 1 presenta "Azzardo", che eredita da Alessandro Cecchi Paone. Mentre su Raidue è al fianco di Paola Maugeri e Maddalena Corvaglia in "Scalo 76", programma musicale in onda il sabato pomeriggio.

Voce del cine-panettone "Natale in crociera", pubblica per Carte Scoperte "E ora che ho la banda larga cosa ci faccio?" e per Mondadori "Battiato, io chi sono?". Nel novembre del 2009 Daniele Bossari entra nel cast di "Mistero", programma in onda su Italia 1.

Gli anni 2010

Un paio di anni più tardi diventa testimonial di CBM Italia Onlus, grazie a cui prende parte a un viaggio in Nepal in occasione del quale inaugura un blog a tema. In autunno appare a "Verissimo" come curatore di una rubrica sulle scienze e sulle nuove tecnologie, per poi proporre su Iris e su Rete 4 il game show "Parole crociate".

Su Raitre è in onda con "Lilit - In un mondo migliore", mentre nel 2012 torna in radio, conducendo "RMC Hi-Tech", in onda su Radio Monte Carlo tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Nel 2013 passa a Radio Italia, emittente per la quale nel 2016 è inviato in Francia a Casa Azzurri in occasione degli Europei di calcio. Intanto è in onda su Italia 1 con "Mistero Adventure".

Nel 2017 Bossari è uno dei concorrenti della seconda edizione del "Grande Fratello Vip 2", dove arriva in finale insieme, tra gli altri, a Giulia De Lellis e a Luca Onestini. Ed è proprio Daniele il vincitore del GF Vip 2. Alla decisione di partecipare è arrivato dopo un periodo buio, caratterizzato da depressione e abuso di alcool, per la quale ha avuto modo di dichiarare:

E' possibile seguirlo su vari canali social, tra cui il suo profilo e account Instagram.