Sonia Bruganelli
Biografia
Sonia Bruganelli nasce a Roma il 20 febbraio del 1974. È un'imprenditrice e personaggio televisivo. Per anni è stata legata sentimentalmente al protagonista del mondo dello spettacolo Paolo Bonolis. Si distingue per il carattere deciso e le posizioni candide riguardo la propria vita privata e professionale, che non esita a condividere con i media.
Scopriamo in questa breve biografia, di seguito, quali sono i punti salienti dei suoi percorsi lavorativi e personali.
Gli esordi di una donna intraprendente
Fin da piccola vive con la famiglia nel cuore della capitale, precisamente nel quartiere di Lungo Tevere Flaminio, zona che sceglierà anche più tardi da adulta, come residenza. Già nei primi anni d'età mostra intraprendenza e un carattere spigliato, caratteristiche che le tornano particolarmente utili nel percorso di studi e soprattutto per la laurea in Scienze della Comunicazione.
Parallelamente agli impegni accademici, Sonia Bruganelli inizia la carriera nel settore dei fotoromanzi. Conclusi definitivamente gli studi diventa uno dei volti di punta delle riviste femminili in qualità di modella.
Per qualche tempo si dedica anche alla professione di ragazza immagine presso alcune discoteche della capitale. Non è solo la bella presenza ad aiutarla, ma è anche il carattere socievole che le permette di districarsi in questa professione. Per qualche periodo alterna il ruolo di modella a quello di ragazza immagine, finché non riesce a dare seguito ai propri studi lanciandosi nel mondo dell'imprenditoria.
Gradualmente Sonia Bruganelli converte la propria passione per la moda in un vero percorso professionale di tutto rispetto. Le linee di abbigliamento da lei create nel corso del tempo sono diverse, anche se la più nota è senza dubbio Adele Virgi (linea per bambini) che trae ispirazione dei disegni realizzati dai figli della donna. Proprio a questa linea è dedicato un negozio monomarca a Roma, che si è convertito pochi mesi dopo l'apertura nel 2015 in un punto di riferimento per gli appassionati di moda della capitale.
Sonia Bruganelli: il successo come talent scout e intervistatrice
Il carattere poliedrico di Sonia si esprime nelle diverse sfaccettature della sua carriera. Grazie alla sua lungimiranza, non abbandona i contatti creati durante le collaborazioni con fotoromanzi e discoteche.
Nel 2005 arriva a fondare l'agenzia SDL 2005: per quasi vent'anni si conferma uno dei punti di riferimento più utilizzati per tutti coloro che hanno bisogno di esternalizzare servizi di casting. Lavora con profitto prevalentemente per la televisione, sbarcando poi anche al cinema e al teatro.
Nel frattempo la relazione con Paolo Bonolis aiuta la giovane imprenditrice a farsi largo nel mondo dello spettacolo, ottenendo lavori per lo scouting di personaggi destinati poi a comparire nei programmi Avanti un altro e Ciao Darwin.
Tra le persone scoperte da Sonia Bruganelli vi è anche una delle vincitrici del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto.
Le sue doti di imprenditrice sono in continuo sviluppo: crea infatti uno spin-off della propria agenzia dal nome SDL TV. Si tratta di un canale tv web parallelo all'agenzia di scouting, grazie al quale offre accesso agli utenti a clip inedite, che vanno a ulteriore beneficio dei programmi con i quali collabora.
In virtù della sua determinazione a voler esplorare le tantissime possibilità di carriera, scrive anche un libro che tratta del sistema scolastico, rispondendo all'invito rivoltole nell'ambito di un progetto sociale.
A partire dal 2016 le viene affidata la conduzione di un programma in cui intervista personaggi famosi e persone comuni. Nel dicembre del 2020 il canale Tim Vision crea per lei il format I libri di Sonia: in questo contenitore l'imprenditrice divenuta ormai personaggio televisivo, intervista sia scrittori conosciuti che firme emergenti.
Vita privata e curiosità
Per quel che riguarda la sua vita privata, che Sonia non tiene nascosta dai riflettori, sono diversi i dettagli conosciuti al pubblico. Nel 1997 nell'ambito del programma Tira e Molla la donna conosce il conduttore Paolo Bonolis: i due iniziano da subito una relazione, che causa nei primi tempi diversi insicurezze nella giovane, completamente risolte dopo le nozze avvenute nel 2002.
La coppia ha tre figli Silvia, Davide e Adele Virginia. A fronte delle complicazioni cardiache avvenute durante la prima gravidanza, la primogenita Silvia è affetta dalla nascita da disabilità di tipo motorio.
Sonia Bruganelli negli anni 2020
A settembre 2021 debutta come opinionista su Canale 5 alla nuova edizione del Grande Fratello VIP, condotto per la terza volta da Alfonso Signorini. Al suo fianco c'è Adriana Volpe, con la quale si rende evidente in video che i rapporti non sono buoni (suscitando numerose polemiche).
Torna anche l'anno successivo nello stesso ruolo, per il Grande Fratello VIP 7, affiancata questa volta da Orietta Berti.
Nel 2023, dopo 21 anni di matrimonio, si separa da Bonolis.
Successivamente il suo nuovo compagno è Angelo Madonia, ballerino e coreografo. Nel settembre 2024 la coppia partecipa a "Ballando con le stelle" tuttavia senza ballare in coppia. Sonia balla con Carlo Aloia.
Frasi di Sonia Bruganelli
Sulla rete è facile essere cattivi perché non guardi in faccia le persone mentre scrivi loro cose terribili.
Non sono la bellezza stratosferica, eppure ho sposato Bonolis. La bellissima, apparendo, ti dà la dimensione della differenza rispetto alla persona normale. Belen sull'aereo privato è accettata, io faccio rabbia perché il mio lusso sembra ancora meno guadagnato.
Ho una laurea in scienze della Comunicazione, ho iniziato da redattrice. Stare con Paolo [Bonolis] mi ha agevolata, ma ora l'aereo privato lo prendo da sola, non devo chiedere a lui.
All'andata abbiamo fatto tre ore di ritardo con Alitalia, adesso almeno un'altra ora di ritardo, minimo. Ve lo dico già da ora, dal prossimo solo aerei privati, non me ne frega un cacchio seguitemi non seguitemi, criticatemi fate quello che vi pare, a me su un aereo di linea non mi vedrete più.
Il Grande Fratello è un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L'ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia.
I social fanno uscire quello che molti vorrebbero essere e non hanno il coraggio di essere. Se le persone che scrivono su Twitter avessero nella vita la metà del coraggio che dimostrano sui social vivremmo in un mondo più facile. Molti fingono di essere diversi da quello che sono, ma tutti abbiamo una doppia faccia, e la nostra anima nera emerge violentemente con l'anonimato.
Instagram è una selezione della mia vita; le cose personali, intime importanti non le mostro. Io poi sono un personaggio pubblico per osmosi, non ho messaggi da mandare.
Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo.
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Foto e immagini di Sonia Bruganelli
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Sonia Bruganelli. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Sonia Bruganelli.
Maleducata ed insopportabile
Cara Sig. ra Bruganelli, io non ho mai visto la sua faccia in tv oppure in altri luoghi, non vedo e non vedrò mai la predominante tv spazzatura, di cui lei evidentemente fa parte. Questa sera facendo zapping, mi sono imbattuto casualmente nel suo intervento e le devo dire che non solo lei è una persona totalmente antipatica e maleducata, ma la sua fama, se esiste, è senz'altro merito di persone ignoranti in preda da totale mancanza di lucidità.
Con sentito disprezzo.
Jacque.
Buonasera sig sonia cosa ne pensa del bacio lesbico tra soleir e delia
Lunga vita al matrimonio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli - Lettera Aperta
Gentilissima Sig. ra Sonia BRUGANELLI, carissimo Amico virtuale Paolo BONOLIS,
innanzitutto, Auguri di cuore per i 48 anni che compi oggi: ti auguro di vivere fino a cento anni!.
Scrivo la presente in relazione alla Biografia pubblicata qui: -------
Ammetto che non ti conoscevo anche se, spesso e volentieri, citata da tuo marito Paolo nel corso dei suoi programmi di successo come Avanti un Altro ecc.
Ho letto con attenzione la tua Biografia Online e sono rimasto positivamente impressionato dalla seguente annotazione: "Sonia Bruganelli: il successo come talent scout e intervistatrice"... "Si distingue per il carattere deciso e le posizioni candide riguardo la propria vita privata e professionale, che non esita a condividere con i media".
Come innanzi specificato, quale Avvocato Libero Professionista con la Mentalità Aperta al Pluralismo, essendo pensionato da alcuni anni, ho avuto modo di seguire con apprezzamento le performance di tuo marito Paolo e del' inseparabile Collega di merende Luca LAURENTI.
Viste le tue spiccate caratteristiche di Talent Scout, con la presente, ti chiedo espressamente di aiutarmi a far scoprire agli occhi del grande pubblico le meraviglie di Geova Dio, l' unico Sovrano di tutto l' Universo.
Quale Avvocato Libero Professionista da oltre 42 anni, nel 1977, tramite i Coniugi Domenico e Lucia CRAPUZZI FIORINO di Altamura Casa del Pane, ho conosciuto Geova Dio e mi sono subito innamorato.
Nel mese di Luglio 2003, mio malgrado, sono stato espulso dall' Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova perché ritenuto filo-cattolico.
Dopo anni di semi disperazione, nel Febbraio 2017, grazie anche a mio Zio Parroco di 81 anni ed a mia Zia Suora di Clausura di 92 anni, mi sono riavvicinato alla Chiesa Cattolica.
Tenuto conto dei "due battesimi" ricevuti (quello Cattolico il 16/4/1955, all' età di soli quattro giorni di vita, quello Testimone di Geova il 28/11/1981 all' età adulta di 26 anni), ad ogni effetto e conseguenza di legge, mi ritengo "Cristiano Cattolico & Testimone di Geova con la Mentalità Aperta al Pluralismo.
Detta mia doppia identità spinge sia i Cattolici quanto i Testimoni di Geova a ritenermi un tipo "strano".
La realtà, anche se abilmente celata dalle Istituzioni, è l' esistenza di uno spesso "Muro di reciproca diffidenza" che, ormai da molti anni, caratterizza sia gli uni che gli altri.
Alla base c'è la corsa all' accaparramento dei miliardi di Euro dell' otto per mille!.
Per ora, qui mi fermo rimandando l' attenzione ai siti internet qui di seguito specificati:
AVVOCATO FREELANCE - ht t / w. lale-------ance
L'avvocato Vito Pucci, Testimone di Geova che si batte per i diritti umani contro la WTS! (forumattivo. -------)
INFOTDGEOVA: DISASSOCIAZIONE SOSPESA - ht t / w. info-------ml
WIKIPEDIA: MADONNA DELLE GHIAIE - ht ts-------nate
REPUBBLICA 6/6/2004 - ht t-------l
CONCLUSIONE - Nei modi e termini più opportuni, parlane con Paolo e, conseguentemente, fammi sapere se è possibile alimentare la nostra Amicizia Virtuale.
A fine Marzo p. v. sarò a Roma per impegni professionali e sarà molto bello se ci incontriamo di persona personalmente.
Positivo o negativo, attendo un riscontro alla presente.
Il saluto Cristiano più caloroso a te, ai tuoi figli, ed al tuo compagno di vita Paolo BONOLIS. - Vedi Matteo 23: 8.
Vito PUCCI - Rec. tel. 340-------
Avvocato Mediatore Civile, Commerciale e Familiare
Viale ------- 38
70127 BARI SANTO SPIRITO
GF vip? No... gf vipere!!!
.... .. solo per dirti una cosa: na tu ci fai o ci sei per essere così cattiva???, ? Stasera (ennesimo teatrino alex-soleil-delia) farai e farete di tutto per salvare di nuovo quella "donnetta inutile" chiamata soleil!!! Ma il padre di lei invece di "adorarla" per come si sta comportando xché non le ha detto che sta facendo vergognare la sua famiglia??? Si capisce da questo che in famiglia sono tutti abituati a fare le stesse cose che fa questa💩🤮nella casa!!! E poi anche tu e quel "mezzo ometto" di Signorini che la salvate sempre ci fa capire che siete come lei e quegli altri due "burattinai"!!! Ma basta!!! Finitela!!! E poi in puntata parla con quella vocina debole per farsi compatire!!! Non si sa se 😭😭😭😭o ridere 🤣🤣🤣🤣 per la recita che fa ad ogni puntata.... ... da🤮🤮🤮🤮🤮!!! p. s.: si spera che stasera non si ribaltano di nuovo le votazioni per farla risultare prima e vedere la faccia da c.... .. lo della str.... ... za che esulta pensando che fuori è amata!!! Da chi non si sa forse persone come lei di.... .... .... 💩💩💩💩💩💩!!! A proposito "basta anche rendere madama katia immune che vada anche lei al giudizio del pubblico (forse) !!!
Basta con questo programma vergognoso!!!
Salve mi chiedo come sia possibile questo anno far vedere un programma (gli altri anni era piacevole vederlo) come questo così vergognoso e pieno di m... da 💩💩💩💩💩💩💩💩 !!! Basta con questi teatrini tra il mezzo uomo che si chiama alex (narcisista e maleducato oltre ogni limite) quella soleil ruba mariti che bestemmia sempre e doveva essere espulsa già da molto ma che salvate sempre voi perché lo impone quell'essere chiamato alfonso per non farla uscire!!! senza pudore xché le dovreste dire solo che l'amicizia tra uomo e donna esiste ma non per andarci a letto per tr... re o farsi baciare (con la lingua) e giocare con il capezzolo tra l'altro con uno sposato e come dice lei che ha uno fuori (se è vero). .. pure lui cornuto!!! e hanno il coraggio di continuare a dire che è... "solo amicizia"!!! vergognatevi e non se ne può più di vedere tutti sti teatrini che fate!!! Delia che voleva dire a soleil tante cose che ha fatto!!! Le ha fatto i complimenti dicendo che era bella e la stessa cosa ha fatto la mamma dicendo ad alex che era più bello da vicino che in tv!!! Tale madre tale figlia!!! Ma pensate veramente di prenderci per il "c... lo"??? E basta!!! Chiudete sto programma di 💩💩💩💩💩💩💩💩💩 !!! Tanto il caro Alfonso (si crede di essere chissà chi ma non è nessuno) solo quest'anno farà questo poi sparirà dalla circolazione... speriamo!!! Tornate a casa e non fatevi vedere più e portate con voi anche "i due amanti" e i loro familiari !!! A proposito visto che ci siete portate con voi anche altre due persone Katia (sa solo criticare in modo offensivo e dare ordini a tutti pensando di essere intoccabile xché lei può) e Manila lecchina di katia e tutte e due che hanno sempre approvato la storia dei due schifosi!!! Basta!!! Vergognatevi!!! Vergognatevi!!! Vergognatevi!!! Poi il contratto non dice che chi è stato espulso non dovrebbe essere in studio??? Quest'anno purtroppo è permesso "bestemmiare... offendere... tr... re con i mariti delle altre... ecc. ecc. e poi vedere quelle risatine isteriche che fa quella donnicciola da 4 soldi!!!
Ciao vedo ora la tua intervista a verissimo... La tua storia con Silvia è simile alla mia storia con la mia Sara... Siamo delle mamme guerriere come le nostre figlie... Bacio
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