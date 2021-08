Biografia

Sonia Bruganelli nasce a Roma il 20 febbraio del 1974. Da anni legata al protagonista del mondo dello spettacolo Paolo Bonolis, è un'imprenditrice e personaggio televisivo. Si distingue per il carattere deciso e le posizioni candide riguardo la propria vita privata e professionale, che non esita a condividere con i media.

Scopriamo in questa breve biografia, di seguito, quali sono i punti salienti dei suoi percorsi lavorativi e personali.

Sonia Bruganelli

Gli esordi di una donna intraprendente

Fin da piccola vive con la famiglia nel cuore della capitale, precisamente nel quartiere di Lungo Tevere Flaminio, zona che sceglierà anche più tardi da adulta, come residenza. Già nei primi anni d'età mostra intraprendenza e un carattere spigliato, caratteristiche che le tornano particolarmente utili nel percorso di studi e soprattutto per la laurea in Scienze della Comunicazione.

Parallelamente agli impegni accademici, Sonia Bruganelli inizia la carriera nel settore dei fotoromanzi. Conclusi definitivamente gli studi diventa uno dei volti di punta delle riviste femminili in qualità di modella.

Per qualche tempo si dedica anche alla professione di ragazza immagine presso alcune discoteche della capitale. Non è solo la bella presenza ad aiutarla, ma è anche il carattere socievole che le permette di districarsi in questa professione. Per qualche periodo alterna il ruolo di modella a quello di ragazza immagine, finché non riesce a dare seguito ai propri studi lanciandosi nel mondo dell'imprenditoria.

Gradualmente Sonia Bruganelli converte la propria passione per la moda in un vero percorso professionale di tutto rispetto. Le linee di abbigliamento da lei create nel corso del tempo sono diverse, anche se la più nota è senza dubbio Adele Virgi (linea per bambini) che trae ispirazione dei disegni realizzati dai figli della donna. Proprio a questa linea è dedicato un negozio monomarca a Roma, che si è convertito pochi mesi dopo l'apertura nel 2015 in un punto di riferimento per gli appassionati di moda della capitale.

Sonia Bruganelli: il successo come talent scout e intervistatrice

Il carattere poliedrico di Sonia si esprime nelle diverse sfaccettature della sua carriera. Grazie alla sua lungimiranza, non abbandona i contatti creati durante le collaborazioni con fotoromanzi e discoteche.

Nel 2005 arriva a fondare l'agenzia SDL 2005: per quasi vent'anni si conferma uno dei punti di riferimento più utilizzati per tutti coloro che hanno bisogno di esternalizzare servizi di casting. Lavora con profitto prevalentemente per la televisione, sbarcando poi anche al cinema e al teatro.

Nel frattempo la relazione con Paolo Bonolis aiuta la giovane imprenditrice a farsi largo nel mondo dello spettacolo, ottenendo lavori per lo scouting di personaggi destinati poi a comparire nei programmi Avanti un altro e Ciao Darwin.

Sonia Bruganelli con Paolo Bonolis

Tra le persone scoperte da Sonia Bruganelli vi è anche una delle vincitrici del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto.

Le sue doti di imprenditrice sono in continuo sviluppo: crea infatti uno spin-off della propria agenzia dal nome SDL TV. Si tratta di un canale tv web parallelo all'agenzia di scouting, grazie al quale offre accesso agli utenti a clip inedite, che vanno a ulteriore beneficio dei programmi con i quali collabora.

In virtù della sua determinazione a voler esplorare le tantissime possibilità di carriera, scrive anche un libro che tratta del sistema scolastico, rispondendo all'invito rivoltole nell'ambito di un progetto sociale.

A partire dal 2016 le viene affidata la conduzione di un programma in cui intervista personaggi famosi e persone comuni. Nel dicembre del 2020 il canale Tim Vision crea per lei il format I libri di Sonia: in questo contenitore l'imprenditrice divenuta ormai personaggio televisivo, intervista sia scrittori conosciuti che firme emergenti.

Vita privata e curiosità

Per quel che riguarda la sua vita privata, che Sonia non tiene nascosta dai riflettori, sono diversi i dettagli conosciuti al pubblico. Nel 1997 nell'ambito del programma Tira e Molla la donna conosce il conduttore Paolo Bonolis: i due iniziano da subito una relazione, che causa nei primi tempi diversi insicurezze nella giovane, completamente risolte dopo le nozze avvenute nel 2002.

La coppia ha tre figli Silvia, Davide e Adele Virginia. A fronte delle complicazioni cardiache avvenute durante la prima gravidanza, la primogenita Silvia è affetta dalla nascita da disabilità di tipo motorio.

La famiglia abita in una grande casa, che Sonia arreda con mobili di design per dare sfogo alla propria passione per l'arredamento.

Sonia Bruganelli negli anni 2020

A settembre 2021 debutta come opinionista su Canale 5 alla nuova edizione del Grande Fratello VIP, condotto per la terza volta da Alfonso Signorini.