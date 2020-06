Biografia

Devis Mangia nasce il 6 giugno del 1974 a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, figlio di Michele e Mariangela. Proprio nella squadra giovanile di Cernusco inizia la sua carriera di calciatore, venendo impiegato come portiere. Poi, dopo aver indossato anche la maglia dell'Enotria 1908, a soli vent'anni appende gli scarpini al chiodo per dedicarsi allo studio: ottenuto il diploma scientifico al liceo "Giordano Bruno" di Melzo, si iscrive a Giurisprudenza. Non abbandona, comunque, i campi da calcio in maniera definitiva: spinto da Riccardo Guffanti, infatti, intraprende l'attività di allenatore delle giovanili dell'Enotria, piccola società che gravita nell'orbita Inter.

Impegnato nella gestione di tornei giovanili a partire dal 2000 con la Sport Leader, allena, in seguito, le squadre giovanili del Voghera, in provincia di Pavia, e del Fiorenzuola, in provincia di Piacenza; quindi, si riavvicina a casa lavorando per le società del Meda e del Varedo, nella Brianza milanese. Nel 2004 Devis Mangia allena per la prima volta una prima squadra: a soli trent'anni siede sulla panchina del Varese, team che milita in Eccellenza e che lui, nel giro di due stagioni, riesce a portare subito in Serie C2, nel calcio dei semi-professionisti, conquistando una meritata salvezza al terzo anno.

A partire dalla stagione 2007-2008, invece, allena la Tritium, squadra di Trezzo sull'Adda (in provincia di Milano) che porta sino al secondo posto in campionato, tra i Dilettanti: in quel periodo ottiene anche il patentino di seconda categoria. Terminata la stagione alla Tritium si sposta all'Ivrea: l'esperienza in Piemonte, però, si rivela poco fortunata: a tre giornate dalla conclusione la società lo sostituisce con Alessandro Castagna. Rimane, comunque, in Piemonte la stagione successiva: viene chiamato, infatti, alla guida della Valenzana, al posto del dimissionario Antonio Pigino. Dopo aver portato la squadra alla salvezza, lascia il club piemontese per tornare al Varese, che nel frattempo è arrivato fino alla Serie B.

Per i lombardi Devis Mangia allena la formazione Primavera: la squadra giunge in finale nel campionato di categoria, dove viene battuta ai tempi supplementari dalla Roma. Nell'estate del 2011 Mangia si trasferisce da Varese a Palermo, al seguito di Sean Sogliano, direttore sportivo della squadra lombarda, chiamato da Maurizio Zamparini in Sicilia. L'allenatore di Cernusco firma con i rosanero un contratto da 90mila euro a stagione per due anni come allenatore della Primavera, ma ben presto il destino cambia le carte in tavola. Il 31 agosto del 2011, infatti, Zamparini esonera il tecnico della prima squadra Stefano Pioli, affidando la panchina proprio a Devis Mangia (che, per altro, non possiede il patentino di prima categoria: è costretto a chiedere, pertanto, una deroga): il suo staff è composto da Paolo Cozzi, dal preparatore dei portieri Mauro Bacchin, dal preparatore atletico Daniele Riganti e dal suo vice Onofrio Barone, che già collaborava con lui nella Primavera.

A soli 37 anni, quindi, Devis Mangia esordisce in serie A; e il suo debutto è vincente, visto che sconfigge, l'11 settembre, l'Inter di Gasperini per 4 a 3. I successi del tecnico milanese proseguono, al punto da convincere Zamparini a regalargli un adeguamento del contratto: l'ingaggio è di 300mila euro all'anno, oltre a eventuali bonus. L'esperienza in rosanero, però, dura meno del previsto: dopo aver festeggiato, il 27 novembre, le cento panchine da professionista nella partita vinta contro la Fiorentina, il 19 dicembre Mangia viene licenziato dal presidente, complici l'eliminazione dalla Coppa Italia e il derby perso contro il Catania.

Terminato il campionato, il 5 luglio del 2012 Mangia ottiene la qualifica di allenatore di prima categoria a Coverciano, garantendosi, con il massimo dei voti, il diritto di guidare una squadra di Serie A: non ce n'è bisogno, comunque, perché meno di due settimane dopo la Federazione lo chiama alla guida dell'Under 21; Devis, rescisso il contratto con il Palermo, diviene così il ct degli azzurrini, esordendo il 15 agosto in un'amichevole contro l'Olanda, conclusasi per 3 a 0. Poche settimane dopo, il 6 settembre, il successo per 7 a 0 contro il Liechtenstein garantisce alla Nazionale dei piccoli la qualificazione ai play-off per il passaggio agli Europei del 2013. Quindi, terminato il girone al primo posto, gli azzurrini vincono contro la Svezia e si qualificano per la fase finale del torneo, in programma in Israele nel mese di giugno del 2013.