Biografia

Roberta Potrich nasce a Rovereto (Trento) il 29 gennaio 1974. Fin da giovanissima si trasferisce a Milano per iniziare la carriera di modella, dopo essere stata scoperta alla finale del concorso di bellezza "Un volto nuovo per il Cinema", svoltasi a Venezia.

La sua carriera ha un decollo immediato grazie al fisico statuario, i lunghi capelli e gli occhi colore verde smeraldo che gli regalano uno sguardo "da gatta".

Roberta Potrich

Sfila per molti stilisti e case di moda tra cui Gianni Versace, Max Mara, Mila Schon, Krizia, Rena Lange. Da allora le collaborazioni con Gruppi Commerciali e spettacolo non si contano: è testimonial di Galbani, Cadey, Epson, dei prodotti di bellezza Yves Rocher, della Maison di pelletteria Plinio Visonà, di Sky, delle Case Editrici De Agostini, Edibrico e di altri Marchi.

Appare nelle riviste quali Amica, Cosmopolitan, Fashion, Mood, Starbene, Viversani & Belli, Nous Deux, Uno Magazine, Mipel, Grand’Hotel; in interviste per i settimanali Oggi, Vip, Tele Bolero, TV Sorrisi e Canzoni, TVSette Corriere della Sera e per i quotidiani Il Giornale, La Nazione, Corriere Padano ecc. Nell'ambiente della moda viene paragonata a Carol Alt per la somiglianza fisica, soprattutto dello sguardo.

Gli anni '90

Negli anni ‘90 Roberta Potrich é una delle modelle italiane più apprezzate sulle passerelle, tanto da entrare a far parte delle top model del periodo.

Nel proseguire della sua carriera scopre l'interesse per la recitazione. Frequenta la Scuola di dizione e recitazione Centro Teatro Attivo di Milano e nel 1999 partecipa in qualità di attrice alla miniserie tv "I racconti di Quarto Oggiaro" e al real movie "Atlantis", lavori entrambi diretti da Gilberto Squizzato e trasmessi da Rai Uno. Continua a frequentare Corsi di recitazione e Seminari teatrali con l’attrice di teatro e di cinema Mirella Falco e con il regista e attore Coco Leonardi, con il quale approfondisce il metodo “Stanislavskij”.

Per il grande schermo muove i suoi primi passi partecipando al film di Carlo Vanzina "Quello che le ragazze non dicono" e al film "Bibo per sempre" di Enrico Coletti con Anna Galiena e Teo Teocoli, nel 2000.

Roberta Potrich negli anni 2000

Nel 2002 è nel cast del TV movie "La città infinita" di Rai 3, diretto da Gilberto Squizzato, nel ruolo di Giovanna. Nello stesso anno è nella rosa delle dieci finaliste del concorso The Cal Contest un’italiana per il Calendario Pirelli con relativa campagna stampa (Corriere della Sera, Il Secolo XIX, Il Giorno) e TG televisivi (Verissimo, Studio aperto, La 7) ; ospite di “Buona Domenica” e di “Scherzi a parte”.

Nello stesso tempo inizia ad interpretare i fotoromanzi per la rivista Grand’Hotel nel ruolo di protagonista e coprotagonista.

Nel 2004 partecipa al film americano "Ocean's Twelve" di Steven Soderbergh. Nello stesso anno si cimenta nel ruolo di conduttrice, con Tony Martucci, della trasmissione televisiva "Premio Giovanni D'Anzi", manifestazione canora in dialetto milanese in onore di Giovanni d’Anzi, trasmesso dall’emittente Telenova, per la regia di Ermanno Colombo.

Un anno dopo Roberta Potrich torna su Rai 1 nella miniserie televisiva in due puntate "De Gasperi, l'uomo della speranza”, diretta da Liliana Cavani, nel ruolo della Suora del carcere.

Sempre nel 2005 interpreta la bellissima Eva Kant (compagna di Diabolik) per il 50° Anniversario della Fiat 600 nel cortometraggio, relativo servizio fotografico e inerenti raduni italiani dell’anno. Poco dopo conduce nuovamente “Il premio Giovanni d’Anzi” per l’emittente TV7 Lombardia.

Dal 2005 al 2008, per tre stagioni televisive consecutive è chiamata da Rai 2 per interpretare le fiction della trasmissione “L’Italia sul 2”, condotta da Monica Leofreddi e Milo Infante. Le fiction, trattando argomenti e temi sociali che variano ogni giorno, le faranno interpretare sempre ruoli diversi.

Per l’emittente privata Sky conduce nel 2007 e 2008 “Fai da te facile”, nuovo format televisivo dedicato a suggerimenti e interventi di bricolage, per la regia di Max Leonida Bastoni. La trasmissione prende il nome dalla rivista Edibrico, per la quale è testimonial nella relativa Campagna stampa di “Edibrico Libri e riviste per il bricolage e il fai da te”.

Poco dopo è diretta da Lucio Gaudino in due episodi di “Terapia d’Urgenza”, telefilm nato dal format spagnolo Hospital Central , prodotto da Rai Fiction e trasmesso da Rai 2. Nello stesso anno partecipa al film “The International” di Tom Tywer.

Nella stagione 2008-2009 torna ad interpretare le fiction per la trasmissione di Rai 2 “Italia allo specchio” condotta da Francesca Senette, trasmissione che prende il posto de “L’Italia sul 2” per un anno, per poi tornare, nelle stagioni successive, al titolo e alla formula originari.

Gli anni 2010 e 2020

Nel 2010 Roberta Potrich è chiamata a partecipare ad un episodio della fiction “All Stars”, trasmessa da Italia 1 e diretta da Massimo Martelli, in cui interpreta la collega di lavoro di Ambra Angiolini.

Tra i cortometraggi ai quali ha preso parte si ricorda il brano “Basta basta sigaretta” di Memo Remigi, per la regia di Max Leonida, commissionato da Ministero della salute per la campagna antifumo della LILT.

L’anno successivo si dedica alla vita privata e alla maternità.

Il 21 febbraio 2012 diventa mamma di Carlo Ciechi, il suo primo figlio, avuto dall’artista Luciano Ciechi.

Nello stesso anno riprende gradualmente la sua attività lavorativa: interpreta la manager Ruth nel Video Istituzionale per Milano Expo 2015, diretto da Piergiorgio Gay, in seguito partecipa ad altri Video sempre per Expo 2015.

Nel 2012 e 2013 è attrice protagonista e coprotagonista dei fotoromanzi per la rivista francese Nous Deux (l’inizio della collaborazione lavorativa risale al 2004), oltre a posare per i servizi pubblicitari del medesimo settimanale.

Seguono molte telepromozioni e spot pubblicitari per Rai e Mediaset: Bosch, Tempur, Costa Crociere, Gabetti, Trentino Turismo, Electrolux, Sonic, Supradyn, Giochi Preziosi, Giochi Clementoni.

Nel 2020 è testimonial della Campagna stampa per il 60° Anniversario del marchio Garnier (Magazine Donna Moderna, Elle, Grazia)

Per quanto riguarda il cinema recita nei film: "Dietro l’immagine" (2014); "Menocchio (2018)"; "Amici come prima" (2018).

Le sue passioni sono i viaggi, il cinema e il teatro. Ama molto gli animali, soprattutto i gatti, al momento ne possiede due, Petra e Yerto.

Una curiosità: nel 2021 partecipa con il figlio al telefilm per Rai 1 “Chiara Lubich – L'amore vince tutto”, dove Carlo interpreta un alunno della protagonista, Cristiana Capotondi.