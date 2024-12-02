Michael Shannon
Biografia
Michael Shannon è un attore statunitense. È nato il 7 agosto 1974 a Lexington, in Kentucky.
Attore di cinema e teatro con una lunga gavetta alle spalle, negli anni 2020 Shannon si è conquistato un posto privilegiato sulla scena mondiale.
Talento apprezzato da registi di ogni nazionalità, si è contraddistinto per difficili ruoli di personalità disturbate o comunque molto complesse.
Nel suo palmares ben due candidature ai Premi Oscar come miglior attore non protagonista: nel 2009 per "Revolutionary Road" di Sam Mendes e nel 2017 per "Animali notturni" di Tom Ford.
Infanzia, formazione e studi
Nasce a Lexington, nel Kentucky, e dopo il divorzio dei genitori cresce a Chicago dove il padre Donald Shannon insegna economia alla DePaul University.
La carriera accademica contraddistingue la sua famiglia: il nonno paterno è il celebre entomologo Raymond Corbett Shannon.
Verso la metà degli anni '90 il giovane Michael inizia a dedicarsi al teatro, debuttando all'Illinois Theatre Center nella pièce Winterset.
Il trasferimento in Europa
Passa poi alla Steppenwolf Theatre Company e quindi decide di trasferirsi a Londra, dove si avvicina al teatro europeo a calca i palcoscenici del West End in svariate produzioni off.
Proprio l'off-theatre diventa il suo banco di prova più formativo, grazie all'interpretazione di opere ricche di contenuti psicologicamente forti e di situazioni e personaggi estremi, come Killer Joe e Bug.
Opera - quest'ultima - che in seguito Shannon interpreterà da protagonista anche nella versione cinematografica firmate dal grande William Friedkin.
Come egli stesso spiega, a proposito della sua carriera di attore:
"Uno dei motivi per cui ho iniziato a recitare è che stavo cercando di capire come funziona la vita. Per me era interessante provare a seguire come altre persone, reali o immaginarie, avrebbero affrontato i problemi, perché stavo cercando di affrontare i miei."
La carriera cinematografica
Il debutto sul grande schermo avviene nel 1993 nel film "Ricomincio da capo" di Harold Ramis; tre anni più tardi appare in "Reazione a catena".
Da qui progredisce partecipando a pellicole sempre più importanti con ruoli sempre più definiti, costruendosi così una solida carriera da caratterista (soprattutto nei filoni del thriller e del noir) e lavorando con registi di prima grandezza tra cui Oliver Stone, Sidney Lumet e Curtis Hanson, oltre che con il già citato Friedkin.
I ruoli di villain, di antagonista, di individuo borderline gli si addicono grazie alla particolare fisionomia e alla recitazione distaccata e spesso inquietante.
Gli anni 2000 e 2010
La consacrazione per Michael Shannon arriva nel 2008 con la candidatura all'Oscar per la parte di John Givings nel film "Revolutionary road" di Sam Mendes, al fianco di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.
Il regista Werner Herzog - che nel 2009 lo dirige sia nel remake/sequel de "Il cattivo tenente", sia in "My son, my son what have we done" - lo definisce uno dei migliori interpreti della sua generazione.
Altra candidatura all'Oscar nel 2016 per il ruolo del cinico detective Bobby Andes in "Animali notturni" di Tom Ford e quindi l'anno successivo ulteriore amplificazione della sua celebrità per la parte di cattivo nel pluripremiato "La forma dell'acqua" di Guillermo Del Toro, nonché per essere nel cast stellare del giallo "Knives Out", grandissimo successo al botteghino nel 2019.
Anche la televisione regala a Shannon grande successo e grandi soddisfazioni.
Impegnato in varie serie TV di primo piano, si distingue soprattutto per la partecipazione a "Boardwalk Empire" tra il 2010 e il 2014 e a "Nine perfect strangers" nel 2021.
Nel contempo, l'ambito teatrale continua a impegnare Shannon in importanti rappresentazioni che gli fanno calcare palcoscenici di moltissime città, recitando in lavori di Cechov e O'Neill portati in scena a Broadway e in altri teatri newyorkesi.
Frasi di Michael Shannon
Penso che probabilmente sarà difficile per alcune persone capirlo, ma ogni personaggio che interpreto, io lo adoro. I miei personaggi li interpreto perché cerco di capirli. Ci sono un sacco di persone distrutte che camminano in questo mondo.
Alcune persone adorano davvero guardare le persone litigare tra loro, è bello, non sto giudicando, ma sto solo dicendo, io personalmente, i miei gusti personali tendono ad essere più... sono un ragazzo di teatro, è così ha iniziato a farlo. Non volevo nemmeno essere una star del cinema, non mi interessava. Volevo solo recitare.
[I'm just saying, me personally, my personal tastes tend to be more... I'm a theater guy, that's how I started doing this. I didn't even want to be a movie star, I didn't have any interest in it. I just wanted to do plays. So that's where I come from.]
Non mi piace molto andare in giro a cavallo o sparare con le pistole o comportarmi come se stessi combattendo con qualcuno. Ma mi piacciono le scene in cui posso dire dialoghi interessanti o ascoltare qualcun altro che parla.
[I don't really enjoy riding around on a horse or shooting guns or acting like I'm fighting somebody. But I like doing scenes where I get to say interesting dialogue or listen to somebody else talk.]
Non penso a me stesso come particolarmente realizzato in nulla. Mi sento come se stessi inciampando, girando per casa e chiedendomi cosa significhi tutto ciò, proprio come chiunque altro.
[I don't think of myself as particularly accomplished at anything. I feel kind of like I'm stumbling along, puttering around my house and kind of wondering what it all means, just like anybody else.]
