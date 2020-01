All'inizio del 2020 viene espulso dal partito M5S. Gli viene contestato di non aver votato la legge di Bilancio, di essersi astenuto in occasione del voto sulle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte e di aver violato in generale gli accordi presi al momento della sua candidatura al Senato nelle liste del partito.

1 di 9

Frasi di Gianluigi Paragone

10 fotografie

Foto e immagini di Gianluigi Paragone

Video Gianluigi Paragone

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Roberto Maroni Umberto Bossi Francesco Borgonovo Michele Santoro Urbano Cairo Mara Maionchi Luigi di Maio Pagina Pubblica Personale Su Twitter Giuseppe Conte Conduttori TV Giornalisti Politica TV Gianluigi Paragone nelle opere letterarie Libri in lingua inglese Film e DVD di Gianluigi Paragone

11 biografie

Nati lo stesso giorno di Gianluigi Paragone