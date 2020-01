Biografia • Timbri d'Irlanda

Ultima di sette fratelli, Dolores Mary Eileen O'Riordan nasce a Ballybricken (Irlanda) il 6 settembre 1971. Entra a far parte del gruppo musicale "The Cranberry Saw Us" nel 1990 come cantante; la formazione cambierà poi nome in "The Cranberries". Il 18 luglio 1994 si unisce in matrimonio con Don Burton, tour manager degli inglesi Duran Duran.

Dolores partecipa alla realizzazione di quattro album dei Cranberries, "Uncertain EP" (1991), "Everybody else is doing it, so why can't we?" (1993), "No need to argue" (1994) e "To the faithful departed" (1996); poi il 23 novembre 1997 nasce Taylor Baxter Burton, suo primo figlio.

La carriera di Dolores prosegue con il nuovo album "Bury the Hatchet" (1999); dopo il tour che segue il disco festeggia la nascita della figlia Molly Burton (27 gennaio 2001, data che coincide con il compleanno del marito Don).

Dolores O'Riordan negli anni 2000

Dopo altre due pubblicazioni, "Wake up and smell the coffee" e la raccolta di successi "Stars - The Best of 1992 - 2002", nel 2003 la band si scioglie; la notizia non suscita troppo clamore anche per l'assenza totale di una dichiarazione ufficiale.

Dopo tredici anni di dedizione al gruppo, la prima occasione in cui compare il nome di Dolores O'Riordan come artista solista è nella colonna sonora del film "Spider-Man 2", con la sua canzone "Black Widow" (composta in occasione della morte per cancro della suocera).

Nel 2004 compare come ospite nell'album "Zu & Co." dell'italiano Zucchero, con la canzone "Pure Love".

Il 10 aprile 2005 nasce un'altra bambina, Dakota Rain Burton (cui dedicherà la canzone "Ordinary Day").

Tra le sue partecipazioni vi sono un duetto con Luciano Pavarotti e l'incisione dell'Ave Maria di Schubert (cantata a cappella) per la colonna sonora del film "La passione di Cristo", di Mel Gibson.

Dolores compare inoltre nel film di Adam Sandler "Cambia la tua vita con un click" (2006), interpretando se stessa e cantando la sua "Linger".

Album solisti

Il suo primo album da solista esce nel 2007 e si intitola "Are you listening?". Il secondo disco solista di Dolores O'Riordan si intitola "No Baggage", e viene pubblicato verso la fine del mese di agosto 2009. Quest'ultimo contiene dieci brani inediti più una nuova versione di "Apple of My Eye", canzone contenuta nell'album precedente. L'album viene anticipato a giugno dal singolo "The Journey".

Gli ultimi anni

A partire dal 18 ottobre 2013 è uno dei giudici del talent show The Voice edizione Irlanda. Dopo tre figli e vent'anni di vita insieme, divorzia dal marito Don Burton nel 2014. Il 10 novembre dello stesso anni viene arrestata presso l'aeroporto di Shannon, in Irlanda, per aver aggredito una hostess e un poliziotto. Dolores O'Riordan muore improvvisamente a Londra - dove si trova per una sessione di registrazione - il 15 gennaio 2018, all'età di 46 anni. Solo successivamente si è stabilita la causa della morte: annegamento in seguito a overdose di alcolici.