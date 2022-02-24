Biografia

Franz Peter Schubert fu un compositore austriaco.

Franz Schubert

Infanzia e giovinezza

Nasce il 31 gennaio 1797 a Himmelpfortgrund, un sobborgo di Vienna: la casa di Nussdorfer Strasse 54, all'insegna del Gambero rosso (Zum roten Krebsen), è oggi adibita a museo. Franz Schubert è il quarto di cinque figli; il padre, maestro di scuola e violoncellista dilettante, è il primo insegnante del giovane Franz.

Il futuro compositore studia canto, organo, pianoforte e armonia guidato da Michael Holzer, organista e maestro del coro parrocchiale di Lichtental.

Nel 1808 Schubert ha 11 anni: diviene cantore nella cappella di corte e, dopo aver vinto una borsa di studio, riesce ad entrare nell'imperialregio Stadtkonvikt di Vienna.

Compie gli studi regolari e perfeziona la sua preparazione musicale sotto la guida dell'organista di corte Wenzel Ruczicka, e del compositore di corte Antonio Salieri.

Le prime composizioni di Franz Schubert

Le sue prime composizioni sono quartetti: esse risalgono agli anni 1811-1812. Vengono scritte per essere eseguite nell'ambito familiare.

Nel 1813 Franz Schubert abbandona gli studi per diventare assistente del padre presso la scuola in cui insegna. L'anno successivo incontra la poesia di Goethe che sarà la fonte di massima ispirazione per i suoi Lied, fino alla morte.

Due anni più tardi, nel 1815, Schubert scrive il Erlkönig (Il re degli elfi); alla fine del 1816 si contano già oltre 500 Lieder per voce e pianoforte.

L'indipendenza dalla famiglia

Con il sostegno di Franz von Schober (poeta e librettista) e di alcuni amici, che lo finanzieranno per tutta la vita, nel 1816 Schubert lascia la famiglia ed il lavoro presso la scuola del padre.

Del gruppo degli amici e sostenitori fanno parte, fra gli altri:

l'avvocato ed ex-violinista Joseph von Spaun;

il poeta Johann Mayrhofer;

i pittori Leopold Kupelwieser e Moritz von Schwind;

il pianista Anselm Hüttenbrenner;

Anna Frölich, sorella di una cantante d'opera;

Johann Michael Vogl, baritono e compositore;

Quest'ultimo, cantante dell'opera di corte, sarà tra i principali divulgatori dei Lieder composti da Schubert.

Franz vive in ristrettezze economiche, tuttavia grazie all'aiuto di questi amici ed estimatori, riesce a proseguire la sua attività di compositore, pur senza un impiego stabile.

Una fine prematura

Franz Schubert contrae una malattia venerea durante il suo soggiorno presso la residenza estiva del conte Esterházy, in Cecoslovacchia: si tratta di sifilide.

Quando si reca a Eisenstadt in visita alla tomba di Franz Joseph Haydn è malato; non riesce a resistere ad un attacco di febbre tifoide.

Muore prematuramente il 19 novembre 1828 a Vienna, a soli 31 anni.

Di lui dissero

In codesto ragazzo c'è la fiamma divina.

Ludwig van Beethoven

Non c'è Lied di Schubert da cui non si possa imparare qualcosa.

Johannes Brahms