Franz Schubert
Biografia
Franz Peter Schubert fu un compositore austriaco.
Infanzia e giovinezza
Nasce il 31 gennaio 1797 a Himmelpfortgrund, un sobborgo di Vienna: la casa di Nussdorfer Strasse 54, all'insegna del Gambero rosso (Zum roten Krebsen), è oggi adibita a museo. Franz Schubert è il quarto di cinque figli; il padre, maestro di scuola e violoncellista dilettante, è il primo insegnante del giovane Franz.
Il futuro compositore studia canto, organo, pianoforte e armonia guidato da Michael Holzer, organista e maestro del coro parrocchiale di Lichtental.
Nel 1808 Schubert ha 11 anni: diviene cantore nella cappella di corte e, dopo aver vinto una borsa di studio, riesce ad entrare nell'imperialregio Stadtkonvikt di Vienna.
Compie gli studi regolari e perfeziona la sua preparazione musicale sotto la guida dell'organista di corte Wenzel Ruczicka, e del compositore di corte Antonio Salieri.
Le prime composizioni di Franz Schubert
Le sue prime composizioni sono quartetti: esse risalgono agli anni 1811-1812. Vengono scritte per essere eseguite nell'ambito familiare.
Nel 1813 Franz Schubert abbandona gli studi per diventare assistente del padre presso la scuola in cui insegna. L'anno successivo incontra la poesia di Goethe che sarà la fonte di massima ispirazione per i suoi Lied, fino alla morte.
Due anni più tardi, nel 1815, Schubert scrive il Erlkönig (Il re degli elfi); alla fine del 1816 si contano già oltre 500 Lieder per voce e pianoforte.
L'indipendenza dalla famiglia
Con il sostegno di Franz von Schober (poeta e librettista) e di alcuni amici, che lo finanzieranno per tutta la vita, nel 1816 Schubert lascia la famiglia ed il lavoro presso la scuola del padre.
Del gruppo degli amici e sostenitori fanno parte, fra gli altri:
- l'avvocato ed ex-violinista Joseph von Spaun;
- il poeta Johann Mayrhofer;
- i pittori Leopold Kupelwieser e Moritz von Schwind;
- il pianista Anselm Hüttenbrenner;
- Anna Frölich, sorella di una cantante d'opera;
- Johann Michael Vogl, baritono e compositore;
Quest'ultimo, cantante dell'opera di corte, sarà tra i principali divulgatori dei Lieder composti da Schubert.
Franz vive in ristrettezze economiche, tuttavia grazie all'aiuto di questi amici ed estimatori, riesce a proseguire la sua attività di compositore, pur senza un impiego stabile.
Una fine prematura
Franz Schubert contrae una malattia venerea durante il suo soggiorno presso la residenza estiva del conte Esterházy, in Cecoslovacchia: si tratta di sifilide.
Quando si reca a Eisenstadt in visita alla tomba di Franz Joseph Haydn è malato; non riesce a resistere ad un attacco di febbre tifoide.
Muore prematuramente il 19 novembre 1828 a Vienna, a soli 31 anni.
Di lui dissero
In codesto ragazzo c'è la fiamma divina.
Non c'è Lied di Schubert da cui non si possa imparare qualcosa.
Per quanto riguarda Schubert, ho solo questo da dire: suonate la sua musica, amatela e tenete la bocca chiusa.
Frasi di Franz Schubert
O fantasia, inestinguibile fonte dalla quale bevono l'artista e lo scienziato! Vivi presso di noi, anche se sei riconosciuta ed onorata da pochi, per preservarci dalla cosiddetta ragione, da quel fantasma senza carne e senza sangue.
Io prima di capire ho bisogno di credere; la ragione consiste soltanto in una fede analizzata.
La fatale conoscenza di una realtà miserabile ha sostituito il tempo felice.
Si spera sempre di andare uno verso l'altro ma in realtà non ci si incontra mai.
Le mie creazioni sono il frutto della conoscenza della musica e [della mia conoscenza] del dolore.
[dal diario, 27 marzo 1824]
[Su Ludwig van Beethoven] Egli può fare tutto ma noi non possiamo ancora comprendere ogni cosa, e molta acqua dovrà scorrere sotto il ponte del Danubio prima che sia compreso appieno ciò che quest'uomo ha scritto.
Conosci tu una musica allegra? No, non esiste, te lo dico io addirittura.
Malgrado ogni cosa, io lavoro qui come un Dio.
[frase ricorrente nelle sue lettere]
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Franz Schubert
Foto e immagini di Franz Schubert
Commenti
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Goethe Franz Joseph Haydn Ludwig Van Beethoven Johannes Brahms Albert Einstein Musica
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1797
Caricamento in corso...
Persone famose morte nel 1828
Caricamento in corso...
Il talento esiste