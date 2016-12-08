Ippolito Pindemonte
Biografia
Ippolito Pindemonte nasce il 13 novembre del 1753 a Verona, che a quel tempo è parte della Repubblica di Venezia. Nasce in una famiglia colta e aristocratica. Educato a Modena, presso il Collegio di San Carlo, sotto l'ala protettrice di Giuliano Cassiani, lascia l'Emilia e suo fratello Giovanni Pindemonte, con il quale è cresciuto, per andare a Verona a studiare con Girolamo Pompei.
L'Ulisse di Ippolito Pindemonte
Durante gli anni della gioventù realizza alcuni poemetti, ma si occupa anche della traduzione di autori classici, tra cui Luciano di Samosata, Saffo e Orazio. Nel 1774 traduce la "Berenice" di Jean Racine. Tre anni più tardi Ippolito Pindemonte scrive, influenzato dalla "Merope" del marchese Scipione Maffei, l'"Ulisse", cioè la sua prima tragedia.
Successivamente è costretto a girare l'Italia per motivi di salute. Soggiorna, così, a Roma e a Napoli, ma ha modo di fermarsi anche in Sicilia e a Malta, prima di fare tappa a Firenze sulla via del ritorno. Questo lungo peregrinare gli permette di ampliare notevolmente la propria rete di relazioni. A Roma, per esempio, viene ammesso al circolo letterario dell'Arcadia.
Le opere successive
Nel 1779 scrive "Le Stanze", che però decide di pubblicare con uno pseudonimo, Polidete Melpomenio (anagramma del suo nome). Ispirato dal viaggio, nel 1782 compone "La fata Morgana", poemetto in cui racconta con una scrittura elegante diverse favole miracolose, inclusi i prodigi a Reggio Calabria della fata Morgana, e "Gibilterra salvata. Poema del marchese Ippolito Pindemonte cavaliere gierosolimitano".
Intorno alla metà degli anni '80 del XVIII secolo, dopo aver concluso l'"Elogio del marchese Scipione Maffei scritto da S.E. il sig. march. Ippolito Pindemonte cav. Gerosolimitano" ed "Epitalamio per le nobili nozze del signor conte Bortolamio Giuliari colla signora contessa Isotta dal Pozzo", Ippolito si trasferisce vicino a Verona, ad Avesa. Nel corso di tale soggiorno riceve l'ispirazione per portare a termine le malinconiche e fantastiche "Poesie campestri". Seguono le "Prose" che, però, saranno pubblicate solo successivamente. Pindemonte scrive, quindi, "Volgarizzamento dell'Inno a Cerere con un discorso sul gusto presente delle lettere in Italia".
L'amore e i nuovi viaggi
Nel frattempo avvia una relazione d'amore con Isabella Teotochi Albrizzi, prima di partire per un nuovo viaggio, che questa volta lo porta al di là delle Alpi. Tra il 1788 e il 1791 Pindemonte si ferma, tra l'altro, in Francia, a Londra, a Berlino e in Austria.
In questi anni ha modo di comporre "La Francia", un sonetto in cui celebra la Rivoluzione Francese. Anche se con il passare del tempo si accorgerà che le sue aspirazioni liberali verranno deluse dal periodo di Terrore, che lo porterà a diventare scettico e indifferente. Nel 1790, sempre in Francia, dà alle stampe l'"Abaritte", un romanzo satirico con note autobiografiche che prende a modello il "Rasselas" di Samuel Johnson.
Il ritorno in Italia
Nello stesso periodo il letterato veronese ha l'opportunità di frequentare Vittorio Alfieri, che gli assegna il compito di rivedere i suoi versi. Una volta tornato in Italia, nel 1792 Pindemonte completa la "Dissertazione su i giardini inglesi e sul merito in ciò dell'Italia". Criticando le tendenze nepotistiche di Napoleone Bonaparte, a differenza della maggior parte degli altri letterati pronti a osannare le azioni dell'imperatore, egli si ritira a Novare e scrive "Antonio Foscarini e Teresa Contarini", una novella in ottave.
Nel 1795 porta a termine "Per due quadri del signor Gaspare Landi un de' quali rappresenta Ettore" e "I viaggi del marchese Ippolito Pindemonte cavaliere gerosolimitano". Pochi anni più tardi scrive "Arminio", tragedia a metà tra Alfieri e Shakespeare.
Le altre tragedie e le ultime opere
Ma sono molte le tragedie composte in quel periodo: "Ifigenia in Tauride", "Eteocle e Polinice", "Annibale in Capua". Nel 1805 Pindemonte pubblica le "Epistole", in cui mette in mostra una evidente nostalgia per una vita lontana dalla guerra. Nello stesso anno inizia a dedicarsi alla traduzione dell'"Odissea" di Omero. La decisione arriva su influsso dei consigli di Girolamo Pompei, grecista che si era occupato di tradurre le "Vite Parallele" di Plutarco.
Nel 1809 pubblica i primi due canti dell'opera omerica, che sono dedicati a Giuseppino Albrizzi e che gli valgono i complimenti di Ugo Foscolo, il quale due anni prima gli aveva dedicato i "Sepolcri".
Successivamente Ippolito vive tra Verona e Venezia (anche perché la villa di Avesa in cui abitava era stata distrutta dai francesi) e frequenta con regolarità i salotti aristocratici locali. Nel 1815 scrive "Scherzi latini e italiani composti da Ippolito Pindemonte in una villa della Valpulicella". Seguono "I sermoni di Ippolito Pindemonte veronese".
Nel 1822 compone la sua ultima opera poetica, "Colpo di martello del campanile di San Marco", in cui è evidente un'apologia della fede cattolica. Il 18 novembre del 1828 Ippolito Pindemonte muore a Verona, all'età di settantacinque anni.
Frasi di Ippolito Pindemonte
Melanconia, | Ninfa gentile, | La vita mia | Consegno a te. | I tuoi piaceri | Chi tiene a vile, | Ai piacer veri | Nato non è. [da La Melanconia, IV, in Poesie Campestri]
Son cari a Bacco questi colli, e cara | Questa fonte alle Naiadi è non meno. | Se troppo di quel Nume hai caldo il seno, | Tu con quest'acque a rinfrescarlo impara. [Inscrizione sopra una fonte]
Un mucchio d'ossa | Sente l'onor degli accerchianti marmi | O de' custodi delle sue catene | Cale a un libero spirto? [da I sepolcri]
Far riviver gli estinti, e i prischi Eroi
Condurre a passeggiar tra pinte scene,
E a lor dar voce, che di lor sia degna;
Metter su gli occhi di chi ascolta il pianto,
Del non vero creando ambascia vera;
E alzar gli spirti, e col piacer cercato
La virtù non cercata indur ne' cori:
Questo io prima insegnai d'Ilisso in riva.
Le anguste case e i bassi e freddi letti
Ove il raggio del sol mai non penètra,
E quella che Verona ai suoi negletti
Figli concede ultima stanza tetra,
Pria che a terra me pur la Parca getti,
Metter vogl'io su la sdegnata cetra.
Vieni, o Dea, vieni a me dal tuo Permesso,
E il crin mi cingi di feral cipresso.
AL CORTESE LETTORE,
IPPOLITO PINDEMONTE
lo avea concepito un Poema in quattro Canti e in ottava rima sopra i Cimiteri, soggetto che mi parea nuovo, dir non potendosi che trattato l'abbia chi lo riguardò sotto un solo e particolare aspetto, o chi sotto il titolo di sepolture non fece che infilzare considerazioni morali e religiose su la fine dell'uomo. L'idea di tal Poema fu in me destata dal Camposanto ch'io vedea, non senza un certo sdegno, in Verona. Non ch'io disapprovi i Campisanti generalmente; ma quello increscevami della mia patria, perchè distinzione alcuna non v'era tra fossa e fossa, perchè una lapide non v'appariva, e perchè non concedevasi ad uomo vivo l'entrare in esso. Compiuto quasi io avea il primo Canto, quando seppi che uno scrittore d'ingegno non ordinario, Ugo Foscolo, stava per pubblicare alcuni suoi versi a me indirizzati sopra i Sepolcri. L'argomento mio, che nuovo più non pareami, cominciò allora a dispiacermi, ed io abbandonai il mio lavoro. Ma leggendo la poesia a me indirizzata, sentii ridestarsi in me l'antico affetto per quell'argomento; e sembrandomi che spigolare si potesse ancora in tal campo, vi rientrai, e stesi alcuni versi in forma di risposta all'autor de' Sepolcri, benchè pochissimo abbia io potuto giovarmi di quanto avea prima concepito e messo in carta su i Cimiteri.
Temira, udisti mai la meraviglia,
Che nel Siculo mare a i giorni estivi
Tra il lito di Messina e quel di Reggio
Il fortunato passeggier consola?
Su la cetra io l'ho posta; odila: quando
L'ora, e il loco al cantar ne invita, e quando,
Come tutto è quaggiù mutabil cosa,
Più di me non ti piace ormai che il canto.
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