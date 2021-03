Biografia

Nata il 13 novembre 1972 a Porto San Giorgio, un ridente paese in provincia di Fermo nelle Marche, Benedetta Rossi è una chef, blogger ed influencer appassionata di cucina. Divenuta popolare grazie al blog di ricette “Fatto in casa da Benedetta”, ha ereditato la passione per la cucina dalla mamma e dalla nonna, che lei ricorda in particolare per la capacità di realizzare gustose ricette con pochi ingredienti disponibili.

Benedetta Rossi

Benedetta Rossi: la carriera

La carriera di Benedetta ai fornelli comincia presto, quando per mantenersi gli studi lavora come aiuto cuoca e cameriera nelle strutture ricettive e alberghiere. Poi, verso la fine degli anni Novanta, i suoi genitori aprono un agriturismo a Lapedona (Fm); Benedetta dà una mano in cucina e dove c’è bisogno. Prima di mettere a frutto le sue conoscenze culinarie, comincia a produrre saponi, realizzandoli in maniera artigianale.

Benedetta è laureata in Biologia. Tempo fa, durante un’intervista televisiva, ha rivelato:

“A me la laurea è servita molto perché le ore passate in laboratorio mi hanno insegnato il metodo. Come si fa in laboratorio per non fare pasticci, bisogna essere organizzati, preparare tutto quanto prima”.

Benedetta Rossi con il marito Marco

Marco Gentili: marito e socio

In altre circostanze Benedetta ha ricordato l’incontro con suo marito Marco Gentili, unico amore della sua vita, conosciuto nel 1997 presso l’agriturismo dei genitori.

“Ci siamo conosciuti in occasione di una passeggiata. Al primo incontro mi è rimasto un po’ antipatico, perché mi era sembrato spavaldo”.

Poi, un anno dopo, tra i due scoppia l’amore. E infine ammette di averlo conquistato proprio grazie alla cucina: al primo appuntamento, mentre era universitaria, gli ha preparato una torta rustica.

Il marito Marco affianca Benedetta nelle videoricette e collabora con lei alla realizzazione dei piatti, sia sul blog che sul canale Youtube, attivo dal 2009. La coppia vive insieme nell’agriturismo che hanno aperto nelle Marche, l’ormai famoso “La Vergara”. La struttura ricettiva, che i fan di Benedetta conoscono bene perché è da qui che si collega per le video ricette, si trova ad Altidone, in provincia di Fermo.

Benedetta Rossi negli anni 2010 e 2020

Nel 2016, dietro invito della casa editrice Mondadori, la chef marchigiana pubblica un volume che raccoglie ben 170 ricette diverse; si intitola “Fatto in casa da Benedetta”.

E’ a partire da questo momento che Benedetta approda sui social, dove grazie alla semplicità delle ricette che propone riesce a raggiungere un gran numero di followers (il canale Instagram @fattoincasadabenedetta ne conta oltre 3 milioni).

Due anni dopo, nel 2018, la chef marchigiana arriva anche in televisione: sul canale 33 di Food Network Italia conduce il programma di cucina “Fatto in casa per voi”.

Tra i principi che Benedetta ha fatto propri nella vita e che emergono pure nelle ricette che propone vi è quello l’importanza della tradizione contadina e dell’autoproduzione. Si tratta di conoscenze preziose che non devono andare perse, anzi vanno condivise e promosse come lei stessa fa nei suoi canali web.

Tra le food influencer Benedetta Rossi è attualmente tra le più apprezzate e conosciute. Nel marzo 2021 il suo canale Instagram conta 3,8 milioni di seguaci e raggiunge un curioso traguardo: durante il periodo di pandemia (2020-2021) è tra le influencer che sono cresciute di più in Italia, superando addirittura Chiara Ferragni.