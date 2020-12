Biografia • In sella al destino

Come conseguenza della sua parentela con Francisco Xavier Bultò, suo nonno, fondatore della Bultaco, casa spagnola produttrice di moto, quella di Sete Gibernau è stata un'infanzia passata a stretto contatto con i motori. Nato a Bercellona il 15 dicembre 1972, Manuel 'Sete' Gibernau Bultò, cavalca la sua prima moto a soli 3 anni.

Inizialmente la passione del giovane Sete sono le gare di motocross e trial; solo nel 1990 Gibernau prova l'ebrezza delle moto di velocità, prendendo parte alla coppa Gilera. Gareggia e si forma correndo molte gare in tutta la Spagna e in giro per l'Europa; nel 1991 debutta nelle 125 ottenendo buoni risultati fino al 1995. Nel 1996 approda al Campionato del mondo 250, dove inizia la sua più importante avventura. Inizia in un team privato, ma già a metà campionato Wayne Rainey, ex campione mondiale classe 500, lo richiede alla guida della Yamaha. Con l'aiuto di Rainey nel 1997 Sete Gibernau passa alla categoria delle 500 cc, dove terminerà tredicesimo in clasifica finale.

Nei due anni successivi Gibernau corre con due diverse moto sostituendo i piloti ufficiali di turno: Takuma Aoki prima (1998) e Mick Doohan poi (1999).

Finirà sul podio per ben 4 volte suscitando l'interesse di molti. Nel 2000 Gibernau firma il passaggio alla Honda Repsol, ma terminerà il campionato in modo deludente, al quindicesimo posto.

Nel 2001 si unisce al team Suzuki Telefonica Movistar con il quale vince il primo gran premio della sua carriera, proprio in Spagna, a Valencia.

L'anno seguente Sete guida una moto 4 tempi del team di Kenny Roberts e nel 2003 si unisce al team Honda Telefonica Movistar, dell'italiano Fausto Gresini. Durante il campionato il compagno di squadra Daijiro Kato trova la morte in un terribile e drammatico incidente. Sete vince diverse gare onorando con grande dignità e rispetto la memoria del compagno scomparso, ma alla fine non riuscirà a superare il fenomeno Valentino Rossi.

Il 2004 è un anno emozionante e di grandi competizioni. I due eterni rivali Valentino Rossi e Max Biaggi passano rispettivamente alla Yamaha il primo, e al team Honda il secondo: nella lotta per il titolo mondiale Sete è protagonista insieme ai nostri due italiani.

Nel 2006 passa alla Ducati, ma vive una stagione difficile anche a causa di guai fisici e incidenti, che ne limitano il rendimento facendogli ottenere come miglior risultato due quarti posti. Il giorno 8 novembre 2006 in una conferenza stampa a Barcellona, nonostante la Kawasaki gli abbia offerto un contratto per la stagione 2007, annuncia l'addio alle corse.

Tornerà ancora in sella nel 2009, per guidare la Ducati GP9 del team satellite spagnolo Onde2000.