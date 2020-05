Biografia

Enrico Silvestrin nasce il 30 maggio del 1972 nel quartiere Talenti a Roma, figlio di un'arredatrice siciliana, Luigia Mangano, e di un architetto veneto, Luigi Silvestrin. Cugino del calciatore Aldo Bet e nipote di Peppino De Filippo per parte di madre, Enrico studia al Liceo Orazio della sua città. Consegue il diploma di maturità classica, per poi iscriversi all'Università di Roma La Sapienza, dove studia Lettere anche se non arriva alla laurea.

Nel frattempo, appassionato di musica, suona in alcuni locali di Roma e di Milano con la sua band, gli Agony's Cage. Dopo aver lavorato come modello, nel 1992 Enrico Silvestrin debutta al cinema recitando per Michele Placido nel film "Le amiche del cuore".

Londra ed MTV

Due anni più tardi va a vivere a Londra e diventa il primo vj italiano di MTV Europe, presentando la trasmissione "The Morning Mix" in lingua inglese.

Successivamente gli vengono affidati altri programmi in onda dagli studi di Camden Town, tra i quali "Hanging Out", "The Afternoon Mix", "Hits Non Stop", "Hitlist Italia" e "MTV Select". A partire dal 1995 Enrico entra a far parte del cast di Radio Deejay, mentre nel 1997, in seguito alla nascita di MTV Italia, torna a Milano per condurre "Sonic".

L'anno seguente recita nel film tv "Amiche davvero!", diretto da Marcello Cesena; presenta poi da piazza San Giovanni in Laterano il concerto del Primo Maggio di Roma, trasmesso da Raidue. Su Raiuno, invece, è alla guida di "Taratata", uno show di musica dal vivo. Nel 1999 Enrico viene chiamato a far parte della commissione artistica della 50esima edizione del "Festival di Sanremo".

Enrico Silvestrin negli anni 2000

Due anni dopo è ancora all'Ariston, ma questa volta come inviato di "Verissimo". Sempre nel 2001 l'artista romano viene chiamato da Gabriele Muccino (regista per il quale ha già recitato in "Ecco fatto" e in "Come te nessuno mai") per interpretare il protagonista de "L'ultimo bacio". Tuttavia è costretto a rifiutare (il suo ruolo sarà assegnato a Giorgio Pasotti) perché impegnato a girare "Via Zanardi 33", serie televisiva di Italia 1 che si dimostrerà un flop.

Nel 2003, comunque, Enrico Silvestrin ritrova il regista romano in "Ricordati di me". Dopo aver preso parte su Raidue alle prime due serie di "Cocktail d'amore", accanto a Massimo Coppola, nel 2004 ritorna sul secondo canale Rai per "Stracult".

Al cinema è al fianco di Violante Placido, Elio Germano e Silvio Muccino in "Che ne sarà di noi", mentre in radio lavora per Radio Città Futura. Nello stesso periodo, dal Circo Massimo di Roma presenta con Paola Maugeri "We Are The Future", manifestazioni benefica trasmessa da MTV e nata da un'idea di Quincy Jones.

Inoltre, con il gruppo Silv3rman incide "Larger than life", un disco dalle sonorità grunge che è dedicato a Carlo Giuliani, morto al G8 di Genova del 2001.

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2005 decide di abbandonare in maniera definitiva MTV per concentrarsi unicamente sulla carriera di attore. L'anno seguente è presente nell'opera prima di Gabriele Albanesi "Il bosco fuori" e impersona Alessandro Berti nella sesta stagione della fiction di Canale 5 "Distretto di polizia".

Inoltre, è l'ispettore Trombetti nella miniserie di Raidue "L'ispettore Coliandro", con protagonista Giampaolo Morelli, e recita insieme con Giuliana De Sio in "La notte breve", film tv drammatico diretto da Alessio Cremonini e Camilla Costanzo. Confermato per altre due stagioni in "Distretto di polizia", nel 2007 Enrico Silvestrin è uno dei presentatori del "Festivalbar" insieme con Elisabetta Canalis e Giulio Golia.

Gli anni 2010

Nel 2010 è in onda su Canale 5 con "I delitti del cuoco", serie tv con protagonista Bud Spencer; l'anno seguente è al cinema con la commedia "Come trovare nel modo giusto l'uomo sbagliato", che vede nel cast anche Giulia Bevilacqua e Francesca Inaudi.

Dal 2007 al 2011 Enrico è legato sentimentalmente con Emanuela Familiari che l'ha reso papà di Gianmarco Silvestrin, nato il giorno 8 ottobre 2011.

Vincitore del Premio Margutta nel giugno del 2012, Enrico torna sul grande schermo con "Good As You - Tutti i colori dell'amore", un adattamento cinematografico della commedia teatrale omonima ideata da Roberto Biondi. L'anno successivo entra nella band di J-Ax, l'Accademia delle teste dure, e successivamente si occupa della produzione del suo disco "Il bello d'essere brutti".

Nell'autunno del 2018 Silvestrin è uno dei concorrenti della terza edizione del "Grande Fratello Vip", in onda su Canale 5.