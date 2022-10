Francesco Lollobrigida viene rieletto nello stesso collegio di quattro anni prima ed è confermato come capogruppo a Montecitorio, salvo poi dare una svolta ulteriore alla propria carriera quando riesce a entrare a far parte della squadra di governo come Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare .

Nel corso dell'attività parlamentare Lollobrigida si distingue per gli interventi decisi , nonché per aver sottoscritto la proposta di Forza Italia mirata a investigare le infiltrazioni della Magistratura in politica.

