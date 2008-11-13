Jean Paul

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Biografia

Johann Paul Friedrich Richter, in arte Jean Paul nasce a Wunsiedel (Germania) il giorno 21 marzo 1763.

Iniziati gli studi teologici a Lipsia, interrompe nel 1784 per dedicarsi all'insegnamento e alla letteratura. Nel 1790 fonda la scuola elementare di Schwarzenbach da lui diretta; in questi anni la sua produzione letteraria è particolarmente feconda.

Recatosi a Weimar fa amicizia con Johann Gottfried Herder e conosce Christoph Martin Wieland e Johann Wolfgang Goethe, con il quale i rapporti non saranno cordiali.

Nel 1800 pubblica il primo dei quattro volumi del romanzo "Der Titan"; a Berlino entra in contatto con le maggiori personalità culturali. Nel 1804 si stabilisce a Bayreuth, dove scrive il romanzo incompiuto "Die Flegeljahre", in cui riprende il tema tipicamente tedesco dell'inconciliabile dualismo della natura umana.

Johann Paul muore a Bayreuth il 14 novembre 1825.

Friedrich Nietzsche di lui disse: "Jean Paul sapeva moltissimo ma non aveva scienza, s'intendeva di ogni astuzia artistica ma non aveva arte, non trovava disgustoso quasi nulla ma non aveva gusto, possedeva sentimento e serietà ma, quando li faceva assaggiare, ci versava sopra un repellente brodo di lacrime, aveva certo spirito ? troppo poco, purtroppo, rispetto alla gran fame che ne aveva: per cui porta il lettore alla disperazione proprio con la sua mancanza di spirito. Fu in complesso l'erbaccia variopinta, dal forte profumo, spuntata nottetempo nei delicati frutteti di Schiller e Goethe; fu un uomo buono e comodo, eppure fu una fatalità ? una fatalità in camicia da notte."

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