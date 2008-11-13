Jean Paul
Biografia
Johann Paul Friedrich Richter, in arte Jean Paul nasce a Wunsiedel (Germania) il giorno 21 marzo 1763.
Iniziati gli studi teologici a Lipsia, interrompe nel 1784 per dedicarsi all'insegnamento e alla letteratura. Nel 1790 fonda la scuola elementare di Schwarzenbach da lui diretta; in questi anni la sua produzione letteraria è particolarmente feconda.
Recatosi a Weimar fa amicizia con Johann Gottfried Herder e conosce Christoph Martin Wieland e Johann Wolfgang Goethe, con il quale i rapporti non saranno cordiali.
Nel 1800 pubblica il primo dei quattro volumi del romanzo "Der Titan"; a Berlino entra in contatto con le maggiori personalità culturali. Nel 1804 si stabilisce a Bayreuth, dove scrive il romanzo incompiuto "Die Flegeljahre", in cui riprende il tema tipicamente tedesco dell'inconciliabile dualismo della natura umana.
Johann Paul muore a Bayreuth il 14 novembre 1825.
Friedrich Nietzsche di lui disse: "Jean Paul sapeva moltissimo ma non aveva scienza, s'intendeva di ogni astuzia artistica ma non aveva arte, non trovava disgustoso quasi nulla ma non aveva gusto, possedeva sentimento e serietà ma, quando li faceva assaggiare, ci versava sopra un repellente brodo di lacrime, aveva certo spirito ? troppo poco, purtroppo, rispetto alla gran fame che ne aveva: per cui porta il lettore alla disperazione proprio con la sua mancanza di spirito. Fu in complesso l'erbaccia variopinta, dal forte profumo, spuntata nottetempo nei delicati frutteti di Schiller e Goethe; fu un uomo buono e comodo, eppure fu una fatalità ? una fatalità in camicia da notte."
Frasi di Jean Paul
Bisogna crearsi artificialmente un gusto per la vita borghese e le sue micrologie: amarla senza stimarla e, per quanto essa rimanga così al di sotto dell'umano, goderla tuttavia poeticamente come un'altra, diversa ramificazione dell'umano, così come si fa con le rappresentazioni della vita che si incontrano nei romanzi.
Il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo venir cacciati.
La vecchiaia è triste non perché cessano le gioie ma perché finiscono le speranze.
La povertà e la speranza sono madre e figlia. Intanto che ci s'intrattiene con la figlia si dimentica la madre.
La Provvidenza ha dato ai francesi il dominio della terra, agli inglesi quello del mare e ai tedeschi quello dell'aria.
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