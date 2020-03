Biografia

Alena Seredova nasce il 21 marzo del 1978 a Praga.

Cresciuta nel quartiere di Vinohrady, già da adolescente entra a far parte del mondo della moda: a quindici anni posa per Jadran Setlik, uno dei fotografi più importanti del suo Paese.

Dopo avere lavorato in Grecia, a diciassette anni Alena approda a Milano.

Nel 1998 prende parte a Miss Repubblica Ceca, concorso di bellezza nazionale dove si classifica al secondo posto, e viene inviata a rappresentare il proprio Paese a Miss Mondo, dove arriva quarta.

In Italia

Nel 2001 Alena Seredova raggiunge la fama in Italia affiancando Giorgio Panariello nella conduzione di "Torno sabato", varietà del sabato sera in onda su Raiuno.

La tv, il teatro, il cinema

Poco dopo tenta anche l'esperienza teatrale, recitando in "Guglielmo, Tell e la mela", per la regia di Andrea Buscemi. Nel 2003 è la co-conduttrice, insieme con Marco Balestri, di "Bubusette", programma in onda nei pomeriggi feriali di Raidue in cui ignari passanti diventano protagonisti di quiz improvvisati; al cinema, invece, prende parte alla commedia di Vincenzo Salemme "Ho visto le stelle!", al fianco di Maurizio Casagrande e Claudio Amendola, mentre l'anno successivo torna al cinema con "Christmas in Love", cinepanettone diretto da Neri Parenti.

A partire dal 2004, torna sul palcoscenico con la rappresentazione di "La signora in rosso", per la regia di Alessandro Spadorcia e Ivan Stefanutti. Dopo avere condotto una puntata speciale de "Le Iene", su Italia 1, nel 2005 è protagonista di un calendario sexy realizzato per la rivista "Max"; nello stesso periodo si lega sentimentalmente al portiere della Juventus e della nazionale azzurra Gianluigi Buffon.

Dopo avere partecipato alla "Domenica Sportiva", in onda su Raidue, accanto a Marco Mazzocchi, Paola Ferrari e Giorgio Tosatti, e avere recitato in un episodio della sit-com di Italia 1 "Camera Cafè", nel 2007 appare in un episodio dello sketch-show improvvisato "Buona la prima", accanto a Francesco Villa e Alessandro Besentini, e diventa madre del suo primo bambino, Louis Thomas (il cui nome è stato scelto da Buffon in onore di Thomas N'Kono, portiere del Camerun e suo idolo).

Nel 2008 è guest star del decimo episodio della seconda stagione de "I Cesaroni", fiction con Claudio Amendola e Antonello Fassari in onda su Canale 5, e torna sul grande schermo con "Un'estate al mare", commedia diretta da Carlo Vanzina, che ritrova sia nello stesso anno con il film tv "Vip" sia l'anno successivo nel film "Un'estate ai Caraibi".

Sempre nel 2009, Alena Seredova diventa mamma del suo secondo figlio, David Lee.

Gli anni 2010

L'anno seguente è tra le interpreti della commedia di Eduardo Tartaglia "La valigia sul letto", mentre in televisione compare in un cameo nella serie di Italia 1 "Così fan tutte", con protagoniste Alessia Marcuzzi e Debora Villa.

Nello stesso periodo, è impegnata anche in Repubblica Ceca, come giurata del talent show "Talentmania", che viene trasmesso su TV Nova. Nel 2012 viene nominata presidente onorario della Carrarese, squadra di calcio che appartiene a Buffon, e recita nel film di Maurizio Casagrande "Una donna per la vita".

La fine del matrimonio con Buffon

Nel 2014, dopo mesi di gossip e pettegolezzi relativi alla sua vita privata, si separa ufficialmente da Gigi Buffon, che nel frattempo ha intrapreso una relazione sentimentale con la giornalista e conduttrice di Sky Ilaria D'Amico.

Il comportamento di Alena viene pubblicamente apprezzato per la dignità dimostrata dalla showgirl e per la sua volontà di non sfruttare mediaticamente la sua posizione, al punto che a settembre Simona Ventura, conduttrice dell'edizione di "Miss Italia" di quell'anno, vuole con sé Alena Seredova come giurata del concorso, ritenendola "un esempio da seguire".