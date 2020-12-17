Francesca Romana Elisei
Biografia
Giornalista per la carta stampata e per la televisione, molto apprezzata dai colleghi, Francesca Romana Elisei vanta un percorso professionale fuori dai canoni classici. Grazie ad abilità e determinazione, è riuscita a diventare uno dei nomi più familiari per il grande pubblico, in particolare per gli affezionati del secondo canale dell'emittente pubblica. Nella seguente biografia scopriamo di più sulla carriera e sulla vita di Francesca Romana Elisei.
Francesca Romana Elisei: esordi lavorativi come giornalista
Francesca Romana Elisei nasce a Roma il 3 giugno 1978. Spigliata e curiosa fin da piccola, sceglie di non intraprendere la carriera universitaria; il richiamo verso la professione giornalistica si fa sentire ben presto. Ecco che nel 2004, dopo aver già iniziato a collaborare come articolista, frequenta il master della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo, patrocinato dalla Rai, di Perugia.
La prima testata a scegliere la giovane giornalista romana è il Messaggero, che le affida la stesura di articoli per la sezione Umbria. Qui trascorre un periodo di gavetta iniziale, che le permette di passare agilmente dall'ambito accademico a quello lavorativo. Infatti, Francesca acquisisce la confidenza necessaria per poter approdare tra le firme di Repubblica, secondo quotidiano nazionale in termini di prestigio. Le successive collaborazioni con altre testate giornalistiche includono, tra gli altri nomi importanti, Il Giornale. Diventa giornalista professionista a partire dal 2007. Tuttavia è la televisione il contenitore destinato a darle fama e possibilità di ottenere grandi soddisfazioni personali. Anche in questo caso, presta i propri servizi per diversi editori, da Sky Tg24 fino alla Rai.
Il legame con la televisione pubblica
Il 2007 è senza dubbio l'anno più importante per la carriera della giovane giornalista romana, che ottiene un ruolo di rilievo quando viene scelta per partecipare alla redazione del programma di attualità Annozero, in onda su Rai Due per la conduzione di Michele Santoro. Questa è l'occasione per la professionista di dimostrare tutto il proprio valore. Francesca Romana Elisei pare riuscire in tale intento, poiché per la stessa emittente solo l'anno successivo arriva alla conduzione del telegiornale, dove rimane per quattro anni.
Francesca Romana Elisei negli anni 2010
Nel 2012 approda invece a Giornale Radio Rai Uno, includendo all'interno delle proprie esperienze professionali anche una parentesi radiofonica che ne amplia il curriculum e ne diversifica le competenze. Fa ritorno sulla rete che le ha dato fiducia nel novembre dell'anno successivo, quando le viene affidata la conduzione della rubrica quotidiana Tg2 Insieme, un contenitore perfetto per lo stile della giornalista romana. Mentre la rete rinnova la propria proposta editoriale con svariate novità nel palinsesto, il suo nome rimane un punto fermo nella redazione giornalistica.
Nei primi sei mesi del 2019 conduce la striscia di approfondimento Tg2 Post, il cui orario di messa in onda in pieno prime time dopo l'edizione delle 20:30 le consente di acquisire maggiore visibilità in termini di pubblico, facendosi apprezzare sempre più (verrà poi sostituita da Manuela Moreno). Il nuovo programma di Rai 2 vuole sfidare apertamente i concorrenti della stessa fascia oraria di La7 e Rete4, rispettivamente condotti dalle giornaliste Lilli Gruber e Barbara Palombelli.
Un nuovo programma
A partire dal 23 ottobre 2020 approda su Rai Tre, quando viene scelta per condurre in coppia con il giornalista umbro Roberto Vicaretti la trasmissione Titolo V (Titolo Quinto). Il programma di approfondimento va in onda tutti i venerdì sera in prima serata, presentando una formula particolarmente innovativa che prevede l'alternanza dei due conduttori e degli studi di Milano e Napoli.
Vita privata e curiosità
Nonostante non siano disponibili molte informazioni riguardo la sfera più intima della vita di Francesca Romana Elisei, è curioso notare come anche il marito rientri nella sfera pubblica. Carlo Cianetti, infatti, è un altro personaggio di rilievo e collega in Rai, inviato speciale per RaiNews24. I due hanno una figlia di nome Matelda.
Francesca Romana Elisei cura assiduamente il proprio profilo Instagram, che utilizza per promuovere un contatto diretto con il pubblico che la segue fedelmente.
Frasi di Francesca Romana Elisei
Non sono una giornalista da salotto, ho sempre messo gli scarponi e sono andata laddove c'erano da raccontare le cose.
Ho fatto esperienza sul campo, mi sono occupata di cronaca, ma anche di fatti politici ed internazionali. Mi ha fortificato.
Come do la parola, riesco anche a toglierla. Se dobbiamo chiudere alle 21.20, si chiude alle 21.20. [Parlando di Tg2 Post]
È arrivato il momento di raccontare la pandemia, l'emergenza e il conflitto tra poteri anche da una prospettiva meridionale. La scommessa è aprire un dibattito sul Titolo Quinto della nostra Costituzione.
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