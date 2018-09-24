Lisa Fusco
Biografia
Lisa Fusco nasce il 9 novembre del 1978 a Napoli. Dopo essersi diplomata all'istituto d'arte, nel 1999 comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo esibendosi con il maestro Alfredo Calfizzi in qualità di cantante di piano bar, ballando musica latino-americana e impersonando macchiette napoletane.
Ad appena ventidue anni debutta in televisione su Canale 9, una emittente locale campana, interpretando il personaggio della Subrettina nel programma comico "Telegaribaldi", in cui rievoca il teatro di rivista napoletano degli anni Cinquanta del Novecento.
Nello stesso periodo recita nel film di Nino D'Angelo "Aitanic", vestendo i panni di una cronista; come cantante pubblica il disco "Cacao", in cui sono presenti tutti i pezzi proposti a "Telegaribaldi".
Lisa Fusco negli anni 2000
Nel 2001 Lisa è ospite di una puntata del "Maurizio Costanzo Show", e su La7 partecipa a "Gente sull'orlo di una crisi di nervi". L'anno seguente prende parte a "Pirati show", presentato da Biagio Izzo, prima di far parte del cast di "Movida", guidato da Alessandro Siani.
Dopo aver partecipato a un laboratorio teatrale al teatro Tam di Napoli gestito dallo stesso Siani, nel 2004 Lisa Fusco è in onda con Lello Musella nel programma "Etiriti-tti-tti", su Tele A. Riprende il personaggio della subrettina su La7 nella trasmissione comica "Settima dimensione", presentata da Massimiliano Bruno e Sabrina Nobile, ma è anche ospite di Fabio Canino a "Cronache marziane", in onda su Italia 1.
Ingegnere, avvocato, salumiere, pescivendolo si diventa per scelta o per destino, invece io nacqui subrettina.
Nel 2006, su Rai3, è tra i comici di "Tintoria show", programma condotto da Taiyo Yamanouchi con Carolina Marconi prima e con Belén Rodriguez poi. Nell'autunno del 2007 Lisa Fusco è tra i concorrenti della quinta edizione de "L'isola dei famosi", reality show trasmesso da Raidue, venendo eliminata da Paul Belmondo.
Tornata in Italia, è ospite di numerosi programmi Rai, tra i quali "Quelli che il calcio", "Insieme sul Due", "La vita in diretta" e "Mezzogiorno in famiglia". Nel 2008 torna con una nuova edizione di "Tintoria Show", mentre ad aprile viene scelta come inviata di "Pirati", programma condotto da Marco Cocci nella seconda serata di Raidue accanto a Luca Telese.
Gli anni 2010
Dopo aver recitato nella soap opera "Un posto al sole d'estate", trasmessa da Raitre, nel 2011 la Fusco prende parte a "101 modi di perdere un gameshow", programma di Francesco Facchinetti che ottiene pessimi risultati di ascolto.
L'anno seguente è al cinema con "Una donna per la vita", in cui impersona la moglie del personaggio interpretato da Biagio Izzo. Nel 2013 pubblica con Edizioni Graf la sua autobiografia, intitolata "Da Telegaribaldi all'Isola".
Due anni più tardi, nel 2015, Lisa Fusco è spesso ospite di Barbara D'Urso a "Pomeriggio Cinque" e di "Grand Hotel Chiambretti". Nel 2018, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, la showgirl napoletana è tra i concorrenti della terza edizione del "Grande Fratello Vip", reality show condotto da Ilary Blasi. Tra le concorrenti avversarie ci sono Giulia Salemi e Lory Del Santo.
Frasi di Lisa Fusco
Ingegnere, avvocato, salumiere, pescivendolo si diventa per scelta o per destino, invece io nacqui subrettina. Per essere soubrette basta poco, devi essere bionda, alta e se sei straniera è meglio, "si cchiù soubrette"... Beh io sono bionda ma essendo "'na coscia e 'na soubrette, sarei una subrettina. Quanto all'italiano, non è un problema, non lo parlo bene quindi rientro nella schiera delle straniere... Comunque, se lo sei, te ne accorgi dalla nascita, come Heather Parisi, che già da bambina correva appresso alle cicale, o come Raffaella Carrà, che quando le cambiavano il pannolino già era un "tuca, tuca". Io, invece, a due anni già simulavo le tavole del palcoscenico sulla tavola della cucina. Dopo 20 anni non è cambiato niente, solo 'a cucina. Per tutti coloro che lo chiedono io sono alta un metro 50 e mezzo.Il mezzo ce lo metto perchè ci sta, ed a me me serv'! Ma, se è vero che per essere soubrette mi mancano appena una ventina di centimetri, per essere una subrettina non mi manca nulla.
Ho iniziato quando da bambina facevo danza classica. Posso muovere le mie gambe quando e come voglio. Essere una showgirl vuol dire anche saper fare la spaccata. Per me non sono solo spaccate. Grazie ad esse sono stata sulle più grandi testate giornalistiche internazionali. Sono apparsa in tutte le emittenti del mondo. Non sarebbe successo se avessi vinto un Oscar.
Partecipare al Grande Fratello era il mio sogno da tre anni. Mi sono innamorata pazzamente di questo reality quando lo scorso anno ho visto Malgioglio parteciparvi.
[Nel 2018]
Cristiano Malgioglio mi ha consigliato di essere me stessa evitando esagerazioni. [Prima della partecipazione al Grande Fratello VIP 2018]
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Lisa Fusco
Foto e immagini di Lisa Fusco
Video Lisa Fusco
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Lisa Fusco.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Lisa Fusco. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Lisa Fusco.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Nino D'angelo Maurizio Costanzo Biagio Izzo Alessandro Siani Fabio Canino Belén Rodriguez Luca Telese Francesco Facchinetti Barbara D'urso Chiambretti Grande Fratello Vip Ilary Blasi Giulia Salemi Lory Del Santo Grande Fratello VIP 3 TV
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1978
Caricamento in corso...