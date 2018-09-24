Biografia

Lisa Fusco nasce il 9 novembre del 1978 a Napoli. Dopo essersi diplomata all'istituto d'arte, nel 1999 comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo esibendosi con il maestro Alfredo Calfizzi in qualità di cantante di piano bar, ballando musica latino-americana e impersonando macchiette napoletane.

Ad appena ventidue anni debutta in televisione su Canale 9, una emittente locale campana, interpretando il personaggio della Subrettina nel programma comico "Telegaribaldi", in cui rievoca il teatro di rivista napoletano degli anni Cinquanta del Novecento.

Lisa Fusco

Nello stesso periodo recita nel film di Nino D'Angelo "Aitanic", vestendo i panni di una cronista; come cantante pubblica il disco "Cacao", in cui sono presenti tutti i pezzi proposti a "Telegaribaldi".

Lisa Fusco negli anni 2000

Nel 2001 Lisa è ospite di una puntata del "Maurizio Costanzo Show", e su La7 partecipa a "Gente sull'orlo di una crisi di nervi". L'anno seguente prende parte a "Pirati show", presentato da Biagio Izzo, prima di far parte del cast di "Movida", guidato da Alessandro Siani.

Dopo aver partecipato a un laboratorio teatrale al teatro Tam di Napoli gestito dallo stesso Siani, nel 2004 Lisa Fusco è in onda con Lello Musella nel programma "Etiriti-tti-tti", su Tele A. Riprende il personaggio della subrettina su La7 nella trasmissione comica "Settima dimensione", presentata da Massimiliano Bruno e Sabrina Nobile, ma è anche ospite di Fabio Canino a "Cronache marziane", in onda su Italia 1.

Nel 2006, su Rai3, è tra i comici di "Tintoria show", programma condotto da Taiyo Yamanouchi con Carolina Marconi prima e con Belén Rodriguez poi. Nell'autunno del 2007 Lisa Fusco è tra i concorrenti della quinta edizione de "L'isola dei famosi", reality show trasmesso da Raidue, venendo eliminata da Paul Belmondo.

Tornata in Italia, è ospite di numerosi programmi Rai, tra i quali "Quelli che il calcio", "Insieme sul Due", "La vita in diretta" e "Mezzogiorno in famiglia". Nel 2008 torna con una nuova edizione di "Tintoria Show", mentre ad aprile viene scelta come inviata di "Pirati", programma condotto da Marco Cocci nella seconda serata di Raidue accanto a Luca Telese.

Gli anni 2010

Dopo aver recitato nella soap opera "Un posto al sole d'estate", trasmessa da Raitre, nel 2011 la Fusco prende parte a "101 modi di perdere un gameshow", programma di Francesco Facchinetti che ottiene pessimi risultati di ascolto.

Lisa Fusco è su Instagram con l'account @lisafuscoreal

L'anno seguente è al cinema con "Una donna per la vita", in cui impersona la moglie del personaggio interpretato da Biagio Izzo. Nel 2013 pubblica con Edizioni Graf la sua autobiografia, intitolata "Da Telegaribaldi all'Isola".

Due anni più tardi, nel 2015, Lisa Fusco è spesso ospite di Barbara D'Urso a "Pomeriggio Cinque" e di "Grand Hotel Chiambretti". Nel 2018, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, la showgirl napoletana è tra i concorrenti della terza edizione del "Grande Fratello Vip", reality show condotto da Ilary Blasi. Tra le concorrenti avversarie ci sono Giulia Salemi e Lory Del Santo.