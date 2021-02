Biografia

Samantha De Grenet nasce a Roma il 9 novembre 1970. E' una showgirl ed ex modella di nobili origini e dalla bellezza raffinata. Ha intrapreso un percorso professionale legato alla moda, ma anche a programmi televisivi irriverenti. Scopriamo di più sulle tappe salienti della vita privata e professionale di Samantha De Grenet.

Samantha De Grenet

Samantha De Grenet: gli esordi come modella

Nasce in una famiglia di origini nobili che discende per parte di padre dal senatore del Regno d'Italia Francesco Grenet. È figlia di Mario De Grenet e nipote di Amalia de Sangro, principessa di Fondi. Il nonno paterno è l'erede di una tra le famiglie nobili francesi più antiche; anche lo zio Oderisio detiene il titolo di barone. Le inclinazioni artistiche di Samantha De Grenet appaiono in maniera molto precoce, tanto che la ragazza viene scoperta quando ha solo quattordici anni da Riccardo Gay, titolare di un'agenzia per modelle.

Sin da subito la sua bellezza viene notata nel settore, tanto da permetterle di vincere il concorso Fotomodella dell'anno, premio che tuttavia non le può essere assegnato data la giovane età. A partire da questo momento ha inizio la carriera di modella di Samantha. Il percorso è legato in particolar modo alle edizioni della trasmissione televisiva Donna sotto le stelle, in onda durante la Settimana della moda di Roma.

La carriera in televisione

All'inizio degli anni Novanta compare nella sigla d'apertura del programma di Rai Tre, Svalutation, di Adriano Celentano. Nel 1993 ottiene il primo ruolo di rilievo all'interno di una trasmissione televisiva di Italia 1, Modapolis, per la quale diventa inviata. Il legame con la televisione di Samantha De Grenet inizia a consolidarsi sempre di più nei palinsesti della stagione 1994-1995, quando rientra tra le presentatrici del programma musicale Jammin', in onda sempre su Italia 1, la rete Mediaset dedicata ai giovani.

Rimane un volto clou dell'emittente anche l'anno successivo, quando appare assieme all'attore Paolo Calissano nel programma 8 mm. Sempre nel 1996 le viene affidata la conduzione di un contenitore dedicato alla bellezza, all'interno della trasmissione Chi c'è... c'è, di Silvana Giacobini, su Rete 4. Nel 1997 Samantha viene scelta per far parte del cast del film per la televisione I misteri di Cascina Vianello, assieme all'acclamato duo comico Sandra e Raimondo. A ottobre dello stesso anno passa alla Rai, dove conduce sulla rete ammiraglia Kermesse, un programma che approfondisce i retroscena delle sfilate milanesi.

A cavallo tra gli anni '90 e 2000

Nel 1999 sulla stessa rete viene promossa alla prima serata nel varietà Sette per uno, dove partecipa assieme a Gigi Sabani e Rosita Celentano. Torna dopo poco alla rete che per prima le ha dato fiducia, Italia 1, conducendo assieme a Fabio Volo una striscia in onda quotidianamente, Candid camera show. Il format viene esplorato in vari contenitori nei due anni successivi, ma il denominatore comune rimane Samantha, una presenza molto apprezzata della rete.

Opinionista e personaggio tv

Dal 2005 in poi Samantha De Grenet sceglie di dedicarsi esclusivamente al mestiere di ospite e opinionista; la decisione arriva in seguito alla volontà di prendersi cura del figlio nato proprio in quell'anno. Figura per molte stagioni tra gli ospiti fissi di Mattino 5 e de La vita in diretta.

Nel novembre del 2012 pubblica anche un libro dal titolo Adesso parlo io! La parola ai bambini, la cui prefazione è di Enrico Brignano. Torna in televisione da protagonista nel 2017, partecipando alla dodicesima edizione dell'Isola dei famosi.

Nel 2020 Samantha De Grenet ritenta la fortuna con i reality show: entra come concorrente ufficiale nella casa del Grande Fratello Vip 5; è una concorrente molto discussa ed entra al centro di svariate polemiche.

Samantha De Grenet: vita privata e curiosità

La sfera privata di Samantha De Grenet è sempre stata oggetto dell'attenzione del pubblico e dei media. A soli vent'anni sposa Pierfrancesco Micara, per divorziare dopo poco tempo. Una volta acquisita maggiore maturità sentimentale, inizia una relazione con il regista Leonardo Pieraccioni che si conclude però dopo due anni. Al termine di questa, Samantha si avvicina al calciatore Filippo Inzaghi. Il rapporto tra i due non è destinato a durare a lungo e nel 2003 la showgirl si lega all'imprenditore Alessandro Benetton (figlio di Luciano Benetton, fondatore del gruppo), con cui rimane un anno e mezzo.

Samantha De Grenet con il marito Luca Barbato

Nel 2005 sposa l'ingegnere Luca Barbato, dal quale ha un figlio: Brando Barbato. La coppia attraversa molti alti e bassi, separandosi informalmente già un anno dopo le nozze. Tuttavia, nel 2014 il rapporto sembra rasserenarsi e nel 2016 i due si sposano per la seconda volta.