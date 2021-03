Biografia

Figlia d'arte del noto attore Giuliano, Vera Gemma è un'attrice e showgirl italiana che vanta una carriera molto diversificata. Negli ultimi anni si è cimentata in diversi reality show, ai quali si aggiunge l'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi. Scopriamo di più sull'intensa vita privata e professionale di Vera Gemma.

Vera con il padre Giuliano Gemma

Vera Gemma: una giovinezza da instancabile figlia d'arte

Vera Gemma nasce a Roma il 4 giugno 1970. Il padre è l'attore Giuliano Gemma, mentre la madre è la prima moglie dell'uomo, Natalia Roberti. Vera trascorre un'infanzia inusuale, crescendo tra la città natale Roma e i vari set cinematografici in cui il padre è impegnato. Giuliano la coinvolge sin da piccola nei propri progetti, tanto che uno dei primi crediti della piccola Vera è nel 1978, nel film Il grande attacco.

Nella prima giovinezza si divide tra Parigi e Los Angeles, città dove lavora anche come spogliarellista nel famoso locale The Body Shop. Il vero debutto nel mondo dello spettacolo avviene in una doppia veste, quella di attrice e autrice teatrale, mentre nella seconda metà degli anni Novanta e nei primi anni Duemila è il cinema a offrirle maggiori opportunità.

I film di Vera Gemma

Le pellicole in cui Vera Gemma compare includono La sindrome di Stendhal e Il cartaio, dirette da Dario Argento.

La sua collaborazione si estende a tutta la famiglia Argento, quando Vera Gemma appare in Scarlet Diva, film girato dall'esordiente figlia di Dario, Asia Argento. Compare inoltre in Ovosodo di Paolo Virzì, destinato a diventare un vero e proprio classico del cinema italiano.

L'esperienza in televisione

Oltre alle partecipazioni in progetti cinematografici importanti, Vera Gemma si avvicina anche al mondo della televisione. Partecipa infatti alla serie Le ragazze di Piazza di Spagna di Rai Due (1998); dal 2005 rientra nel cast del reality show Ritorno al presente, trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai Uno.

Con il passare del tempo matura in lei la volontà di avvicinarsi anche alla scrittura, dando così espressione più compiuta alle proprie inclinazioni artistiche. Ecco come arriva a pubblicare due libri nel 2004 e nel 2007. Il primo è un'autobiografia dal titolo Le bambine cattive diventano cieche, mentre il secondo un thriller intitolato Latin lover.

Dopo quest'incursione nell'universo letterario, nel 2009 torna al mondo del cinema per dirigere a quattro mani con Antonella Fulci un cortometraggio che vuole rendere omaggio alla figura di Michael Jackson scomparso in quell'anno. L'opera si intitola Blues for Michael, un gioco di parole sui molti significati del termine blues: viene presentata a Sulmona International Film Festival, manifestazione presso la quale riscuote un discreto successo.

I documentari e i reality show

A partire dal 2013 Vera Gemma si occupa in toto di un progetto che le sta molto a cuore. In veste di ideatrice, produttrice e regista, firma un documentario il cui obiettivo è esplorare la vita del padre Giuliano. Il lavoro vede la luce con il titolo Giuliano Gemma, un italiano nel mondo e viene presentato in anteprima al Festival Internazionale del film di Roma.

Dopo qualche anno di pausa dalle scene, nel 2019 si unisce ad altri figli d'arte famosi nel cast del documentario Figli del set, che fa il suo esordio nelle sale il 16 ottobre di quell'anno.

Nel gennaio 2020 prende parte come concorrente, in coppia con l'amica Asia Argento, a Pechino Express, giunto alla sua ottava edizione. Sin dall'inizio gli imprevisti per la coppia di figlie d'arte sono all'ordine del giorno e Asia Argento è costretta a ritirarsi già nella seconda puntata a causa di un infortunio al ginocchio. Vera prosegue la propria avventura nel programma assieme al modello Gennaro Lillio, con il quale forma il team Sopravvissuti, eliminato alla sesta puntata.

Nell'estate dello stesso anno partecipa a Resta a casa e vinci su Rai Due (condotto da Costantino della Gherardesca), adattamento di Apri e vinci che prende spunto dai cambiamenti imposti dalla pandemia. Vera Gemma ritorna al mondo dei reality nel marzo 2021, partecipando all'Isola dei famosi.

Vera Gemma

Vita privata e curiosità su Vera Gemma

Vera Gemma trascorre una vita molto movimentata, che la porta negli anni più fragili ad avvicinarsi al mondo delle droghe. Il periodo più felice della sua vita professionale coincide anche con la felicità affettiva. Nel 2001 si sposa con Jamil, campione europeo di kung fu, di origine marocchina e naturalizzato francese (conosciuto a Parigi). L'unione naufraga qualche anno più tardi. Nel 2008 a Los Angeles incontra il musicista di blues Henry Harris: dalla relazione nel novembre 2010 nasce un bambino, Maximus Giuliano Harris. L’ultimo compagno di Vera Gemma è Tairo Caroli, giovane ammaestratore di felini del circo Lidia Togni. Vera è da sempre appassionata del circo, cosa le è stata trasmessa dal padre; è inoltre impegnata nella difesa del circo con gli animali.