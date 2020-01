Biografia • Pulp Uma

Nata il 29 aprile 1970 a Boston (Massachusetts), l'attrice americana Uma Thurman è cresciuta in un ambiente ricco di stimoli e in una famiglia di alto livello culturale. Sua madre è la psicoterapeuta (nonché ex modella) Nena Von Schlebrugge mentre suo padre è nientemeno che Robert A.F. Thurman, uno stimato professore della Columbia University di studi buddisti e indo-tibetani, divenuto poi il primo monaco occidentale (fra l'altro è anche amico personale del Dalai Lama). Non a caso, lo stesso vero nome dell'attrice, ossia Uma Karuna, è un omaggio all'omonima divinità Hindu.

Uma ha tre fratelli e ha trascorso i primi anni dell'infanzia tra Woodstock e Amherst, luoghi assai frequentati dalla gioventù ribelle americana cresciuta all'epoca della contestazione. Una certa influenza di questo stile di vita ha attecchito in lei, se è vero che Uma è una delle attrici più difficili e ribelli di Hollywood, a cui unisce un carattere determinato e deciso.

Un tratto di questo aspetto si desume ad esempio dal fatto che a soli quindici anni la futura attrice, stufa di scaldare la sedia sui banchi scolastici, lasciò la scuola per mantenersi come modella e indossatrice, per poi esordire sul grande schermo assai presto l'anno successivo con "Laura" di Peter lly Huemer. Tuttavia, è facile immaginare come la vita di una giovane attrice, inesperta e alle prime armi non sia stata per nulla facile nella giungla hollywoodiana.

Ma non è certo la caparbietà che manca alla bella attrice. E infatti, dopo una serie di pellicole non memorabili, prima si fa notare con il difficile ruolo di Cecile de Volanges, nel film "Le relazioni pericolose", poi azzecca una serie di produzioni di qualità come "Henry and June" e "Analisi Finale" in cui il suo apporto risulta determinante (anche per via della sua fisionomia difficilmente dimenticabile).

Nel 1994 è Quentin Tarantino a volerla con sé sul set di "Pulp Fiction", il film divenuto un vero caso internazionale e si può ben dire una sorta di icona che riassume e nello stesso tempo supera tutta la cinematografia degli anni Ottanta e Novanta. La performance di Uma, accanto a quella di un irriconoscibile e straordinario John Travolta, (oltre che Bruce Willis) si rivela un successo. Il film le fa ottenere la Nomination all'Oscar e vincere l'MTV Movie Award. Tarantino la vorrà ancora qualche anno dopo per il suo capolavoro Kill Bill vol. 1 e Kill Bill vol. 2.

Da segnalare in seguito il suo sexy ruolo di Poison Ivy in "Batman & Robin" del 1997 e quello futuristico, accanto al suo compagno, in "Gattaca".

Uma Thurman

Celebri le sue "incursioni" nella cronache rosa: prima della sua affermazione come attrice, i tabloid segnalarono numerosi flirt con personaggi non proprio comuni, da quello con Robert De Niro a Timothy Hutton.

Sposata e divorziata dall'attore Gary Oldman, si è poi separata e risposata il 1 maggio 1998 a New York con l'attore Ethan Hawke, dal quale, a luglio dello stesso anno ha la sua prima figlia: Maya Ray. Nel 2002 nasce poi Levon Roan. Il matrimonio con Ethan Hawke naufraga nel 2005. Si doveva sposare nell'estate del 2007, con André Balazs imprenditore alberghiero di New York ma la loro storia per reciproche incomprensioni si è conclusa prima di arrivare all'altare.

Nel suo lavoro, la bella attrice dice d'ispirarsi principalmente a tre dive del passato: Marlene Dietrich, Greta Garbo e Lauren Bacall.

Tra i film degli anni 2000 di Uma Thurman ricordiamo:

Kill Bill vol. 1, regia di Quentin Tarantino (2003)

Paycheck (2003)

Kill Bill vol. 2, regia di Quentin Tarantino (2004)

Be Cool (2005)

Prime (2005)

The Producers - Una gaia commedia neonazista (The Producers) (2005)

La mia super ex-ragazza (My Super Ex-Girlfriend), regia di Ivan Reitman (2006)

Davanti agli occhi (In Bloom) (2007)

Uma Thurman negli anni 2010

Alcuni dei film più importanti a cui ha partecipato, sono: