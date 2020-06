Biografia

Walter Nudo nasce il 2 giugno del 1970 a Montréal, in Canada, da padre di origini calabresi e madre di origini toscane. Quando ha dieci anni, con il resto della famiglia si trasferisce in Italia, e va a vivere a Genova. Da adolescente, frequenta una scuola di Karate Shotokan, e a diciassette anni diventa cintura nera, oltre a conquistare il titolo italiano di Kumite nella categoria 75 kg.

Nel frattempo studia come perito chimico, e nel 1989 si diploma; dopodiché Walter Nudo va a vivere negli Stati Uniti, dove studia recitazione presso l'"Acting Class" di Los Angeles, svolgendo numerosi lavoretti per mantenersi: è un pizzaiolo e lavapiatti, ma trova mansioni anche come spogliarellista e buttafuori.

Gli anni '90

Nel 1994 Walter Nudo fa ritorno in Italia e, a Roma, si iscrive alla scuola di recitazione "Duse" con Francesca De Sapio. Nel 1995 viene ospitato spesso al "Maurizio Costanzo Show"; grazie alla fama ottenuta in televisione viene chiamato a presentare "Colpo di fulmine" su Italia 1, al fianco di Michelle Hunziker. Nel frattempo recita nel film di Jerry Calà "Ragazzi della notte" e appare nella commedia di Neri Parenti "Fantozzi - Il ritorno", con protagonista Paolo Villaggio.

Nel 1996, anno in cui diventa padre del suo primo figlio Elvis Nudo (avuto dalla ballerina Tatiana Tassara), Walter Nudo si dedica alla boxe: nei quattro anni successivi sale sul ring per dieci volte, ottenendo sette vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nel 1998 l'attore rifiuta la proposta del promoter Spagnoli di diventare un pugile professionista, scegliendo di rimanere dilettante; nel frattempo recita nella soap opera americana "Beautiful".

Walter Nudo negli anni 2000

Nel 2000 è nel cast del film tv "Storie svelate", di Ettore Imparato. Nello stesso periodo recita per Carlo Vanzina in "Quello che le ragazze non dicono" ed è inviato di "C'è posta per te", il programma presentato su Canale 5 da Maria De Filippi. Nel 2002 si lascia con la storica fidanzata Tatiana (che nel frattempo lo aveva reso padre anche di Martin Carlos Nudo) e gira con Raffaele Mertes la miniserie "San Giovanni - L'apocalisse", per poi apparire nel film tv "American Dreaming".

Dopo aver lavorato per la soap opera di Raitre "Un posto al sole", nel 2003 Walter Nudo è uno dei concorrenti della prima edizione dell'"Isola dei Famosi", reality show condotto su Raidue da Simona Ventura; è lui a risultare il vincitore.

A partire dal 2004 recita nella soap opera Rai "Incantesimo"; sul set conosce l'attrice Samuela Sardo, con la quale intraprende una relazione sentimentale che dura per quattro anni. Recita anche nella fiction Mediaset "Carabinieri". Dopo aver preso parte ai "Telegatti" del 2004 e al "Gala della pubblicità" dell'anno successivo.

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2006 è sul piccolo schermo con "L'isola dei famosi... Le olimpiadi" e con "Music Star". Nel 2008 è su Raiuno con "I raccomandati", mentre nel 2009 si dedica alle competizioni automobilistiche nel Campionato Superstars, diventando campione italiano Endurance cat 3.5 d, in squadra con Gianni Giudici. Nello stesso anno si sposa con una stilista francese, Céline Mambour, in una cerimonia civile a Las Vegas.

Gli anni 2010

Nel 2010 partecipa al film di Valerio Zanoli "Hopeful Notes", recitando in inglese e impersonando un ingegnere: per la sua interpretazione Walter viene premiato a Toronto in occasione del Festival ICFF. Nel 2011 pubblica il libro "Ho alzato lo sguardo", in cui narra il proprio rapporto con Dio e con la mistica calabrese Natuzza Evolo.

Nel 2013 è ancora su Raiuno come aiuto-chef per "La terra dei cuochi", programma di cucina condotto da Antonella Clerici. L'anno successivo è uno dei concorrenti di "Una canzone per 100.000", quiz condotto da Pupo sulla rete tv albanese Agon Channel.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 recita nella serie tv "Agent X", con protagonista Sharon Stone, ed è nel cast di "Tale e Quale Show", talent show di Raiuno presentato da Carlo Conti. Alla fine del 2016 subisce un incidente in moto negli Stati Uniti dal quale si riprende dopo molti mesi. E' in questo periodo di convalescenza che decide di dedicarsi alla musica come cantautore (nel 2016 aveva debuttato come con il suo primo singolo "Take Me").

Nel 2018 Walter Nudo viene scelto come concorrente di un altro reality: si tratta del "Grande Fratello VIP 3" (terza edizione), condotta da Ilary Blasi su Canale 5; Nudo sfida tra gli altri Valerio Merola, Fabio Basile, Stefano Sala, Andrea Mainardi ed Elia Fongaro. Nel mese di dicembre è lui ad essere eletto vincitore.