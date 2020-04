Successivamente decide di trasferirsi in Giappone, da solo, per allenarsi con i maestri dell'Oriente. Tornato alle competizioni, a partire dall'ottobre del 2017 Basile passa alla categoria -73 kg, in occasione del Gran Slam di Abu Dhabi. Nel dicembre dello stesso anno riceve dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'onorificenza di Commendatore.

Conquista la medaglia d'oro sconfiggendo in finale il campione del mondo in carica, il sudcoreano An Ba-ul, con un ippon messo a segno dopo meno di un minuto e mezzo.

