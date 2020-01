Biografia

Nata a Bologna il 17 maggio 1994, Elettra Lamborghini è la figlia di Antonio e la nipote di Ferruccio Lamborghini, conosciuto in tutto il mondo come il fondatore di una delle aziende automobilistiche più note del mondo. Non a caso, il secondo nome di Elettra è Miura e corrisponde ad uno dei modelli più apprezzati del marchio italiano.

La vita privata di Elettra Lamborghini

Dopo un'infanzia all'insegna del lusso sfrenato, all'età di 18 anni si trasferisce a Milano e decide di coltivare la sua forte passione per l'equitazione. Si esercita fino a prendere parte a numerosi eventi sportivi a livello sia regionale che nazionale. Possiede, inoltre, oltre 30 cani affidati ad una serie di persone da lei pagate.

A tutto ciò Elettra Lamborghini aggiunge la sua decisione di studiare recitazione per iniziare ad intraprendere una carriera vera e propria, con l'obiettivo di dimostrare di non essere famosa soltanto perché ereditiera. Tra le altre sue peculiarità, vanno segnalati i suoi numerosi tatuaggi e piercing disseminati lungo tutto il suo corpo, con scritte, fulmini e composizioni realizzate con diamanti autentici.

È alta un metro e 65 centimetri, pesa circa 65 chilogrammi e ha dichiarato di essersi rifatta il seno, oltre ad essersi sottoposta ad altri interventi di chirurgia estetica.

Elettra Lamborghini

Come è diventata famosa

C'è poco da nascondere: Elettra Lamborghini deve la maggior parte della sua fama più alla sua capacità di far parlare di sé, che per doti artistiche particolari. La ragazza emiliana ha sempre manifestato il proprio desiderio di dare vita ad una carriera professionale, ma non sempre sembra esserci riuscita.

La prima apparizione nei rotocalchi è dovuta ad un insieme di fotografie dalla forte impronta erotica, soprattutto grazie al suo corpo. Inoltre, si fa notare in numerose discoteche della Lombardia e diventa un personaggio pubblico senza grossi meriti.

Il 2015 è l'anno della sua apparizione nel Chiambretti Night, nel quale viene molto chiacchierata per aver manifestato il suo sogno di diventare un'attrice porno. L'anno dopo, prende parte al reality show Super Shore, diventando nota in America Latina e Spagna per i suoi atteggiamenti alquanto eccentrici.

In Italia Elettra compare nell'altro reality di MTV Riccanza e mette in mostra la sua natura di ereditiera milionaria. Compare poi nel Grande Fratello spagnolo e in Geordie Shore, altro reality inglese. Inoltre, pubblica un calendario a forti tinte sexy per Playboy.

La carriera musicale di Elettra Lamborghini

Nel corso degli anni, Elettra Lamborghini ha cercato di rinnovare la sua immagine cimentandosi su diversi fronti. Uno di questi riguarda la sua carriera musicale, che a un certo punto ha sembrato vivere una fase di sostanziale ascesa.

Prende parte al remix del brano "Lamborghini", realizzato dai rapper Gué Pequeno e Sfera Ebbasta, e compare nel videoclip. Quindi, ci prova come cantante reggaeton nel singolo "Pem Pem", capace di sfiorare i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Raggiunge un grande successo ed è promotrice della Pem Pem Challenge, che consiste in una sequenza di filmati nei quali gli esecutori effettuano il cosiddetto twerking a ritmo, per l'appunto, di Pem Pem. Il successo viene confermato nel 2018 con l'altro singolo Mala, che ricalca il genere musicale del pezzo precedente e conta 23 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Raggiunge così la popolarità anche come performer e sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi: infatti nel 2019 viene scelta come giudice in The Voice of Italy, dove affianca Morgan, Gigi D'Alessio e Gué Pequeno.

Gli amori (veri e presunti) di Elettra Lamborghini

Un altro elemento per il quale Elettra Lamborghini è molto chiacchierata nei mainstream riguarda la sua sfera sentimentale. L'ereditiera ha dichiarato un'estrema selettività nel mondo amoroso, ma nonostante ciò non ha disdegnato numerose conoscenze in tale ambito. Ha inoltre rivelato di avere una tendenza bisessuale, avendo avuto flirt sia con uomini che con donne, e di preferire gli uomini che la corteggiano in maniera gentile e discreta.

La prima notizia certa risale alla sua partecipazione a Super Shore, durante la quale Elettra vive momenti di passione con Abraham Garcia Arevalo. Ha un rapporto interessante anche con l'altro personaggio televisivo britannico Marty McKenna, ma non sono mancati incontri molto ravvicinati con diverse donne dei reality stranieri.

Tra questi, vanno segnalate le relazioni con Chloe e Marnie, entrambe fra le protagoniste di Geordie Shore. Elettra Lamborghini è stata anche fidanzata ufficiale del produttore musicale olandese Afrojack. La loro relazione è documentata da diversi post sui social network dell'ereditiera bolognese, soprattutto su Instagram dove sono in milioni a seguirla.