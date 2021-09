Biografia

Davide Silvestri nasce a Milano il 17 maggio 1981. Tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip in onda da settembre 2021 sulla rete ammiraglia di Mediaset, la sua presenza segna un gradito ritorno per gli amanti delle soap opera. Davide è infatti un attore divenuto famoso recitando il ruolo di Marco Falcon in Vivere, agli inizi degli anni Duemila. Vediamo di seguito quali sono le altre tappe salienti della carriera e della vita privata di Davide Silvestri.

Dalla giovinezza ribelle al successo con Vivere

Quella di Davide è una famiglia di grandi dimensioni e origini umili. Tra i suoi parenti stretti figura anche Kekko Silvestre, cantante del gruppo musicale Modà. Pur avendo due cognomi che differiscono per una vocale a causa di un errore all'anagrafe, i due crescono condividendo molte avventure, tanto da poter vantare un rapporto particolarmente stretto.

Durante l'adolescenza Davide fatica ad essere accettato dal gruppo di amici; così frequenta per un periodo dei ragazzi che hanno una cattiva influenza su di lui, tanto da essere coinvolto in una bravata, che finisce con una piccola rapina. Per fortuna tutto si risolve in tempi relativamente brevi e senza conseguenze.

Parallelamente la bella presenza del ragazzo lo aiuta a muovere i primi passi nel mondo lavorativo come modello e soprattutto come testimonial nel settore pubblicitario.

La carriera di attore di Davide Silvestri inizia alla giovane età di 17 anni; i responsabili del casting della soap opera di Canale 5 Vivere, lo scelgono per uno dei ruoli protagonisti, quello di Marco Falcon.

Davide Silvestri: la versatilità tra teatro, cinema e regia

La sua collaborazione con Mediaset dura dal 1999 al 2003, anno in cui Davide prende parte alla prima edizione dell'Isola dei famosi, reality condotto da Simona Ventura. L'attore milanese riesce ad arrivare in semifinale e alla fine si qualifica al quarto posto. Al termine di quest'esperienza Davide ha appena 22 anni: decide così di concentrarsi sulla propria formazione.

Dopo un percorso di audizioni viene ammesso nel 2005 a far parte dell'Accademia dei filodrammatici di Milano; qui come allievo ha l'opportunità di lavorare con insegnanti di fama mondiale. Inizia così un'avventura nel teatro, che lo vede protagonista in spettacoli come Il Ritratto di Dorian Gray e Romeo e Giulietta.

Nel biennio 2007-2008 Davide Silvestri si aggiudica tre parti al cinema, per poi tornare alla TV in diverse fiction, compresa la nona edizione del programma storico Don Matteo. Nel frattempo inizia anche a lavorare come aiuto regista nelle riprese di Che Dio ci aiuti e Squadra mobile.

Dalla pausa dai riflettori fino al Grande Fratello Vip

Nel 2018 Davide Silvestri, dopo aver affrontato per lungo tempo lavori saltuari e non aver trovato completamente la propria strada nel mondo dello spettacolo, decide di prendersi un momento di pausa, iniziando un'attività imprenditoriale; coinvolge nel progetto anche il cugino Francesco dei Modà, che ne diventa socio. Dal grande successo delle birre artigianali e dalla nascita di svariati micro-birrifici artigianali Davide trae ispirazione: sceglie così di seguire il corso per mastro birraio e aprire di seguito la sua azienda Lira, che rende omaggio alla vecchia valuta italiana.

L'attore afferma di credere fermamente nell'impresa, eppure tre anni più tardi opta per cogliere al balzo l'opportunità offerta dagli autori del Grande Fratello VIP 6, i quali lo chiamano a far parte del cast della sesta edizione, in onda su Canale 5 dal 13 settembre 2021. All'interno della famosa casa di Cinecittà Davide Silvestri si trova per la prima a volta a contatto con nomi del mondo dello spettacolo, quello stesso contesto dal quale aveva scelto di allontanarsi.

Vita privata e curiosità

Da anni l'attore risulta legato a una donna che proviene da tutt'altro ambito, quello della psicologia. Silvestri è innamorato infatti di Valentina Mangili, ma sugli sviluppi della relazione vige un grande riserbo. Grande amante degli animali e in particolare dei chihuahua, Davide ha due amici a quattro zampe proprio di questa razza, i cui nomi sono Birra e Pau. Adora viaggiare e raggiunge molto spesso località famose di montagna: ciò non stupisce, dato che tra i suoi hobby spicca lo sci.

Riguardo al rapporto con la famiglia numerosa l'attore non condivide molti dettagli, tranne qualche scatto assieme alla nipote Mia.