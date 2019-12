Biografia

Attrice britannica amata dal pubblico e costantemente sotto l'attenzione della critica, Andrea Riseborough è la protagonista di diverse serie tv di successo. Si distingue per le sue interpretazioni convincenti. La donna inizia a muovere i primi passi nel campo della recitazione in età adolescenziale per poi diventare famosa a livello internazionale.

Chi è Andrea Riseborough?

Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa donna determinata: la carriera, i successi, la vita privata, il suo florido patrimonio e ogni altra curiosità.

Andrea Riseborough: la biografia

Nasce il 20 novembre del 1981 a Newcastle upon Tyne, ma cresce in una piccola cittadina sul mare del Regno Unito, Whitley Bay; Andrea Riseborough inizia a recitare all'età di soli nove anni. La prima esperienza è un'audizione presso "People's Theatre" voluta dalla sua insegnante di recitazione. Studia anche danza classica e nel tempo libero ama dipingere e disegnare.

All'età di 18 anni consegue la equity card, una tessera che le dà il diritto ad entrare nell'associazione degli artisti.

Frequenta la Royal Academy of the Dramatic Arts: questo permette ad Andrea Riseborough di essere scelta per diversi ruoli, specie in film e telefim. Andrea partecipa allo spettacolo "A Brief History of Helen of Troy" che vince il premio "Oppenheimer Award". Nell'occasione è anche premiata come migliore attrice esordiente per il 2005.

Il ruolo cinematografico importante vero e proprio arriva nel 2006. Andrea, affiancata dalle colleghe Jodie Whittaker e Peter O'Toole, partecipa a "Venus", diretto dal regista sudafricano Roger Michell. La carriera di Andrea Riseborough prosegue presso il National Theatre, recitando per sei mesi in "Burn" e altre opere teatrali, tutte dirette da Anna Mackmin. L'attrice riceve il premio "Ian Charleson" per la sua interpretazione in "Measure for Measure".

Il successo di Andrea comincia nel momento in cui viene scelta come protagonista nella serie televisiva dal titolo "Party Animals", accanto a Matt Smith e Andrew Buchan. Il 2007 è l'anno in cui, voluta da Mike Leigh, compare nel cast di "Happy-Go-Lucky": tale ruolo le frutta il premio come miglior attrice non protagonista.

Andrea accresce il successo per l'interpretazione nella serie "Margaret Thatcher - The Long Walk to Finchley" in cui interpreta proprio la protagonista Margaret Thatcher. La sua bravura le permette di ricevere una nomination ai BAFTA. L'attrice è anche la protagonista di "Love You More" diretto da Sam Taylor-Johnson. Partecipa anche al film indipendente "Mad Sad & Bad" e alla miniserie sulla guerra civile inglese dal titolo "The Devil's Whore".

Ai ruoli televisivi si affiancano quelli teatrali come "A Couple of Poor, Polish-Speaking Romanians", "Ivanov" o il debutto statunitense in "The Pride", dell'autore greco Alexi Kaye Campbell.

Numerosi sono anche i crediti a livello cinematografico, quali "Non lasciarmi" diretto da Mark Romanek, "We want sex" (di Nigel Cole) e quello ottenuto nel ruolo di Wallis Simpson in "Edward e Wallis". Si ricordano inoltre "Resistance", "Disconnect" e il grande successo di "Oblivion" (2013, con Tom Cruise). Andrea Riseborough è anche la vincitrice del British Independent Film Award per l'interpretazione in "Doppio gioco", thriller sul terrorismo in Irlanda, con finale inaspettato, che ha avuto molto consenso dal pubblico.

Andrea Riseborough

Nel 2018 è la protagonista del film "Nancy", di cui è anche produttrice.

Andrea Riseborough: altre curiosità

Considerata dalla critica come una delle migliori attrici degli anni 2010, Andrea ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione presentandosi come una ragazza silenziosa e riservata. L'attrice ha recitato al fianco di Michael Keaton ed Edward Norton.

Ha partecipato al cast di "Birdman" (2014), film che ha ottenuto ben sette nomination ai Golden Globe. In questo film Andrea gira anche una celebre scena con la collega Naomi Watts, in cui le si scambiano un appassionato bacio.

Nel 2019 Andrea Riseborough appare nella lista delle dieci attrici più pagate del mondo. Il suo patrimonio è anche così cospicuo grazie agli investimenti azionari mirati e alle partecipazioni finanziarie con la società cosmetica CoverGirl. L'attrice è anche proprietaria di catene di ristorazione, di un marchio di vodka e di una squadra di calcio, "Gli Angeli di Newcastle". Ha lanciato una linea di moda e una di fragranze.