Biografia

Michael Keaton, il cui vero nome è Michael John Douglas, nasce il 5 settembre del 1951 a Forest Grove, nella Contea di Allegheny, in Pennsylvania, ultimo di sette figli di George, ingegnere civile, e di Leona Elizabeth, casalinga.

Cresciuto secondo un'educazione cattolica, frequenta la Montour High School e per due anni studia alla Kent State, prima di lasciarla e di trasferirsi a Pittsburgh.

Le prime apparizioni

Dopo avere tentato con scarso successo di diventare uno stand-up comedian, inizia a lavorare come cameraman per la stazione televisiva pubblica WQED; nel 1975 appare sul piccolo schermo in "Where the Heart" e "Mister Rogers' Neighborhood" come uno dei Flying Zookeeni Brothers.

Dopo avere lavorato come assistente alla produzione in tv e a teatro come attore (vestendo i panni di Rick in "Sticks and Bones", di David Rabe), Michael lascia Pittsburgh per spostarsi a Los Angeles. Qui è protagonista di alcune apparizioni in "Maude" e in "The Mary Tyler Moore Houre"; in questo periodo, decide di utilizzare il nome d'arte Keaton per evitare di essere confuso con il suo omonimo Michael Douglas.

Gli anni '80

Successivamente collabora alla sit-com "Working Stiffs", accanto a James Belushi, dove ha l'opportunità di mettere in mostra il proprio talento comico. Quindi, prende parte a "Night Shift", commedia diretta da Ron Howard, in cui impersona Bill Blaze Blazejowski, personaggio che viene apprezzato dalla critica e che gli spiana la strada per altri film: "Mr. Mom", "Johnny Dangerously" e "Gung Ho".

Sposatosi nel 1982 con l'attrice Caroline McWilliams, che lo fa diventare padre di Sean Maxwell, nel 1988 Michael Keaton è il protagonista di "Beetlejuice", commedia horror di Tim Burton che vede nel cast anche Winona Ryder, Geena Davis e Alec Baldwin.

Nello stesso periodo è sul grande schermo anche con una pellicola drammatica, "Clean and Sober", in cui presta il volto a un uomo d'affari dipendente dalla droga.

Batman

Il punto di svolta della carriera di Michael Keaton risale a quando Burton lo vuole ancora con sé nel 1989 per interpretare "Batman": nonostante alla Warner Bros giungano migliaia di lettere di protesta da parte di fan che ritengono che quella di Keaton sia la scelta sbagliata, specialmente a causa dei suoi precedenti lavori nelle commedie. La performance dell'attore viene tuttavia viene applaudita dalla critica e dal pubblico.

Gli anni '90

Tra il 1989 e il 1990 Michael intraprende una relazione d'amore con l'attrice Courtney Cox (la loro storia terminerà nel 1995) e si separa dalla moglie Caroline.

Sul fronte professionale, nel 1992 (anno in cui doppia il film di animazione "Porco Rosso", di Hayao Miyazaki) ritrova il ruolo di Batman in "Batman Returns", che ottiene a sua volta un grande successo a dispetto della maggiore quantità di violenza rispetto al primo film.

Negli anni Novanta Michael Keaton appare in numerosi film, tra cui "Pacific Heights", "One Good Cop", "My Life" e "Much Ado About Nothing", ritrovando Ron Howard dietro la macchina da presa in "The Paper". Tra le altre pellicole del decennio, si ricordano "Jack Frost" e il thriller "Desperate Measures".

Gli anni 2000

Negli anni Duemila, l'attore viene chiamato a doppiare episodi dei "Simpson", di "King of the Hill" e di "Gary the Rat"; inoltre, lavora a "Live from Baghdad", grazie al quale ottiene una nomination ai Golden Globe, ma anche a "First Daughter", "White Noise" e "Herbie: Fully Loaded": benché si tratti di pellicole che gli garantiscono un ottimo riscontro da parte della critica, nessuna di esse riesce a ripetere gli incassi al botteghino di Batman.

Nel 2006 Keaton si cimenta ancora in sala di doppiaggio, prestando la propria voce a Chick Hicks nel film della Disney Pixar "Cars". Nello stesso periodo, prende parte a "Game 6", un thriller indipendente ispirato alla celebre World Series del 1986 e alla sconfitta dei Boston Red Sox. Dopo essere apparso nel cortometraggio di Drew Hancock "Tenacious D: Time Fixers", nel 2007 Keaton prende parte alla miniserie per la tv "The Company", ambientata negli anni della Guerra Fredda, interpretando il personaggio (realmente esistito) di James Jesus Angleton, uno dei capi del controspionaggio della Cia: grazie a questo ruolo, viene nominato agli Screen Actors Guild Awards nella categoria "Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries".

Nel 2008 si dedica alla regia, dirigendo "The Merry Gentleman". Recita, poi, in "Tenacious D: The Complete Masterworks 2" e in "Post Grad", di Vicky Jenson.

Gli anni 2010

Nel 2010 appare in "The Other Guys", diretto da Adam McKay, dove veste i panni di un personaggio minore, il Capitano Gene Mauch, e torna in sala di doppiaggio per il cortometraggio di Gary Rydstrom "Hawaiian Vacation" e per dare la propria voce a Ken nel film "Toy Story 3"; l'anno successivo doppia il cortometraggio di Angus McLane "Small Fry", mentre nel 2012 presta la propria voce a "Frankenweenie", di Tim Burton, e a "Noah", di John Stronach e Bill Boyce, oltre che al videogioco "Call of Duty: Black Ops II".

Nel 2013 l'attore americano è in "Penthouse North", di Joseph Ruben, prima di lavorare per Scott Waugh in "Need for Speed" e per José Padilha in "RoboCop".

Nel 2014 è il protagonista del film di Alejandro Gonzàlez Inarritu "Birdman", al fianco di Zach Galifianakis, Naomi Watts, Emma Stone ed Edward Norton. Nella pellicola impersona Riggan Thomson, un attore celebre per avere interpretato il supereroe Birdman, che allestisce a Broadway una rappresentazione basata su un racconto di Raymond Carver per riconquistare la gloria del passato. Per questo ruolo, Michael Keaton vince un Golden Globe nella categoria Best Actor in a Musical or Comedy, e viene nominato anche agli Oscar in qualità di migliore attore protagonista.

Nel 2016 veste i panni di Ray Kroc nel film biografico "The Founder" che racconta la storia umana e imprenditoriale del fondatore di McDonald's.