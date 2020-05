Biografia

Red Canzian, il cui nome vero è Bruno, nasce il 30 novembre del 1951 a Quinto di Treviso, in Veneto, in una villa nobiliare in cui i suoi genitori, tutt'altro che benestanti, vivono in compagnia di altre famiglie. Dopo aver passato a Quinto l'infanzia e a Treviso l'adolescenza, si avvicina alla chitarra. A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta inizia a prende parte a diversi concorsi, prima di entrare nei Prototipi, una band che raduna alcuni dei suoi amici di infanzia.

Le prime esperienze musicali

Quindi, con i compagni suona nei locali della Riviera per un'estate intera; successivamente la band torna in Veneto e cambia il proprio nome in Capsicum Red (un nome che richiama il peperoncino piccante), su indicazione del produttore Pino Massara.

Nel 1972 il gruppo pubblica Appunti per un'idea fissa, un LP progressive uscito per l'etichetta Bla Bla, dopo la registrazione di due 45 giri e la partecipazione al "Festivalbar" dell'anno precedente. Nel frattempo, i Capsicum Red diventano famosi in tutta Italia anche perché "Ocean", uno dei loro brani, viene selezionato come sigla di "...e ti dirò chi sei", programma televisivo presentato da Enza Sampò.

Red Canzian e l'avvicinamento ai Pooh

La band, però, nel giro di breve tempo si scioglie, dal momento che alcuni dei suoi membri sono richiamati al servizio di leva. A quel punto Red Canzian per qualche tempo suona con gli Osage Tribe, per poi effettuare un provino per i Pooh.

Il gruppo di Roby Facchinetti, infatti, è in cerca del bassista che dovrà prendere il posto di Riccardo Fogli, ma nonostante abbia provinato più di trecento musicisti non è ancora riuscito a trovare la persona giusta. Il 15 febbraio del 1973 Canzian svolge un'audizione nella lavanderia di un albergo di Roncobilaccio anche se in vita sua non ha mai suonato il basso: nonostante ciò mette in mostra il suo talento con un Fender bianco che era stato lasciato da Fogli.

Quindi, dopo alcune prove a Roncobilaccio, Red Canzian entra a far parte ufficialmente dei Pooh, esordendo al loro fianco in una tournée negli Stati Uniti.

La carriera con i Pooh

Tornato in Italia, il gruppo registra il disco "Parsifal", con Red che si occupa delle parti vocali di "Solo cari ricordi" e "Come si fa", ma anche della prima e dell'ultima strofa di "L'anno, il posto, l'ora". Nell'album "Un po' del nostro tempo migliore", invece, interpreta "Il tempo, una donna, la città" e "Eleonora mia madre". Mentre in "Forse ancora poesia" non canta mai, per colpa di alcune divergenze con Giancarlo Lucariello.

Dopo aver scritto alcuni brani per il duo Genova & Steffen, Red inizia a scrivere diversi pezzi per i Pooh. E' il caso di "Susanna e basta", del 1979, e di "Gatto di strada", dell'anno successivo, ma anche di "Replay", di "Colazione a New York" e di "Lettera da Berlino Est".

Gli anni '80

Negli anni Ottanta Red scrive anche "Stella del sud" e "Amore e dintorni". Nel 1986, inoltre, registra "Io e Red", il suo primo LP da solista, a cui prendono parte Roberto Vecchioni, Enrico Ruggeri e Paolo Conte.

Nello stesso periodo, Red Canzian scrive "Rosso Natale" e "Sogno messicano", che la Rai sceglie come sigla per le trasmissioni dei campionati mondiali di calcio. Sempre nel 1986 riceve dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. Va poi a vivere in una villa a Sant'Elena di Silea, in provincia di Treviso, sulle rive del fiume Sile.

Sul finire del decennio Canzian realizza "Città di donne", "Ti dirò" e "Linea calda". Nel 1989 diventa padre della sua prima figlia, Chiara Canzian, nata dal matrimonio con Delia Gualtiero (Delia e Red, che si sono sposati nel 1986, si separeranno nel 1992). Nel frattempo prende vita il filone delle cosiddette "Canzian songs", una serie di brani che Red dedica alla sua compagna, tra le quali "Stare senza di te", "Tu dove sei" e "Cercando di te".

Gli anni 2000 e 2010

Il 9 luglio del 2000 si sposa con Beatrice Niederwieser. Sempre nel 2000, per la prima volta nella storia dei Pooh un singolo destinato al commercio - "Stai con me" - è scritto da Red. Più tardi il musicista veneto compone "Portami via" e, nel 2004, "Capita quando capita".

Nel 2009 Red Canzian decide di intraprendere la dieta vegana, essendo vegetariano già da molti anni. Nel 2010 presenta al pubblico la Fondazione Q, che senza scopo di lucro produce i primi progetti discografici di giovani musicisti: Red è il direttore della fondazione.

Nella primavera del 2012 pubblica "Ho visto sessanta volte fiorire il calicanto", libro autobiografico in cui racconta la storia della propria vita. Un paio di anni più tardi registra "L'istinto e le stelle" (2014), il suo secondo disco da solista, con dodici pezzi inediti, anticipato dal singolo "Ogni giorno è un altro giorno che ti amo".

Curiosità

Red Canzian dipinge da molti anni: curiosamente dipinge con la mano sinistra anche se è solito scrivere con la destra. È un grande amante della natura, esperto coltivatore di "bonsai" (ha un'azienda agricola); si trova traccia di questa sua passione in alcuni libri che ha pubblicato: "Magia dell'albero" (1992), "Storie di vita e di fiori" (1996), "I bonsai - La natura in miniatura", "Un albero per la vita".

In passato Red Canzian ha avuto storie sentimentali con Marcella Bella nel 1973, con Patty Pravo nel 1976, con Loredana Berté nel 1977, con Mia Martini e con Serena Grandi.

Con la figlia Chiara (che ha intrapreso la carriera di cantante) e con il figliastro Philipp Mersa (anch'egli musicista) incide il singolo "Il calcio del sorriso", inno della squadra di calcio del Treviso. Nel 2017, sempre con la figlia Chiara, ha pubblicato il libro "Sano vegano italiano: storie e ricette".

Nel 2018 torna a Sanremo come solista presentando la canzone "Ognuno ha il suo racconto".